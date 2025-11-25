ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα Για την Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Κάθε γυναίκα που έρχεται αντιμέτωπη με την πολύμορφη βία στην εργασία, στην οικογένεια, στους χώρους εκπαίδευσης, αθλητισμού, πολιτισμού έχει την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη μας.

Ακριβώς γι’ αυτό απαιτούμε η κυβέρνηση να εξασφαλίσει, εδώ και τώρα, γενναία κρατική χρηματοδότηση για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου δομών για τις κακοποιημένες γυναίκες, την μονιμοποίηση των συμβασιούχων εργαζομένων, χωρίς την εξάρτηση από ευρωπαϊκά προγράμματα με “ημερομηνία λήξης”.

Οι τραγικές ελλείψεις σε συμβουλευτικά κέντρα, ξενώνες και η υποστελέχωσή τους αποκαλύπτουν τις διαχρονικές ευθύνες ΕΕ – κυβερνήσεων που λογαριάζουν με το κριτήριο του “κόστους” τις ανάγκες στήριξης των γυναικών από τη βία. Με αυτή την έννοια δεν πρέπει να υπάρξει συμβιβασμός με αυτή την “ευρωπαϊκή κανονικότητα”, που βάζει “κόφτες” στη χρηματοδότηση ακόμα και από τις κοινωνικές δομές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, ενώ δίνει δισεκατομμύρια για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και την πολεμική προετοιμασία.

Την ίδια ώρα χρέος μας απέναντι στις γυναίκες που βιώνουν την αποκρουστική βία του πολέμου και της προσφυγιάς, είναι να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στους επικίνδυνους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ για τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.

Κάθε γυναίκα αξίζει να βαδίσει τον δρόμο της σύγκρουσης με αυτό το σάπιο σύστημα που έχει στο DNA του την εκμετάλλευση, τη βία, τη γυναικεία ανισοτιμία. Εκεί μπορεί να αντλήσει δύναμη για να αλλάξει μαχητικά τη ζωή της.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μητσοτάκης : Αύριο στους συνταξιούχους η...

0
Καλή σας ημέρα. Αυτήν την εβδομάδα κλείσαμε τρία χρόνια...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ...

0
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...

Μητσοτάκης : Αύριο στους συνταξιούχους η...

0
Καλή σας ημέρα. Αυτήν την εβδομάδα κλείσαμε τρία χρόνια...

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 21 εκατομμύρια ευρώ...

0
Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μητσοτάκης : Αύριο στους συνταξιούχους η πρόσθετη ενίσχυση 250 ευρώ – Αύξηση αποδοχών από Ιανουάριο
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Το βίντεο με θύματα γυναικοκτονιών που καθηλώνει – «Είμαι μία και είμαστε όλες»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το βίντεο με θύματα γυναικοκτονιών που καθηλώνει – «Είμαι...

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στην έκθεση InnoDays 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης λαμβάνει μέρος και φέτος στις Ημέρες...

Τελετή Φωταγώγησης Χριστουγεννιάτικου Δέντρου Δήμου Ρεθύμνης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με μια λαμπερή γιορτή ο Δήμος Ρεθύμνης υποδέχεται την...

Μεν. Μποκέας: «Δημοπρατείται με 3,2 εκατ. ευρώ το έργο ανάπλασης και προστασίας της παραλίας της Αγίας Πελαγίας»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Θετικές εξελίξεις για το αντιπλημμυρικό έργο στην Ελ. Βενιζέλου...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST