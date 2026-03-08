Αναζήτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημαδεύεται από τη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου μετά τη βρώμικη επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν.

Βαδίζοντας στα χνάρια των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων που τιμάμε σήμερα, οι γυναίκες του λαού με τη συμμετοχή τους στη συλλογική δράση, μπορούν να οπλιστούν με αντοχή και δύναμη και να διεκδικήσουν τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών τους, να απαιτήσουν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο.

Η διέξοδος για τις γυναίκες βρίσκεται στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά “Τέμπη” και “Βιολάντες”, επειδή ζυγίζει με το κριτήριο του κόστους για το κράτος και του οφέλους για τους ομίλους την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της μητρότητας και της οικογένειας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Μητσοτάκης: Όταν απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος, τότε η...

0
Την πεποίθηση ότι κάθε απειλή ευρωπαϊκού εδάφους θα πρέπει...

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα...

0
Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια...

Μητσοτάκης: Όταν απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος, τότε η...

0
Την πεποίθηση ότι κάθε απειλή ευρωπαϊκού εδάφους θα πρέπει...

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα...

0
Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Μητσοτάκης: Όταν απειλείται ευρωπαϊκό έδαφος, τότε η απάντησή μας πρέπει να είναι άμεση
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Δήμος Ηρακλείου:Ο Αλέξης Καλοκαιρινός για την Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Οφείλουμε όλοι να υπερασπίσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας στη...

Το μήνυμα του Δημάρχου Γόρτυνας, Μιχάλη Κοκολάκη, για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου)

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, τιμούμε τους...

Τρόμος στον Κόλπο – Τραμπ: Τους έχουμε διαλύσει – Μαζικά πλήγματα σε υποδομές

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με το Ισραήλ να σφυροκοπά αδιάκοπα το Ιράν, στο...

Δήλωση της βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ, Ελένης Βατσινά για την Ημέρα της Γυναίκας

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα, την Ημέρα της Γυναίκας, θυμόμαστε, διεκδικούμε και συνεχίζουμε. Τιμάμε...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST