Δήλωση του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα Για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σημαδεύεται από τη ραγδαία κλιμάκωση του πολέμου μετά τη βρώμικη επίθεση ΗΠΑ- Ισραήλ στο Ιράν.

Βαδίζοντας στα χνάρια των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων που τιμάμε σήμερα, οι γυναίκες του λαού με τη συμμετοχή τους στη συλλογική δράση, μπορούν να οπλιστούν με αντοχή και δύναμη και να διεκδικήσουν τη ζωή τους και το μέλλον των παιδιών τους, να απαιτήσουν την απεμπλοκή της Ελλάδας από τον πόλεμο.

Η διέξοδος για τις γυναίκες βρίσκεται στη σύγκρουση με το σύστημα της εκμετάλλευσης που γεννά “Τέμπη” και “Βιολάντες”, επειδή ζυγίζει με το κριτήριο του κόστους για το κράτος και του οφέλους για τους ομίλους την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της μητρότητας και της οικογένειας.