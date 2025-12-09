Δήμος Γόρτυνας : Ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους

Ψήφισμα στήριξης προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους από το Δημοτικό Συμβούλιο Γόρτυνας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτυνας ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα, εκφράζοντας την στήριξή του στις κινητοποιήσεις και τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων:

«Ο αγροτοκτηνοτροφικός τομέας υφίσταται ένα ιδιαίτερα πιεστικό πλέγμα οικονομικών και λειτουργικών επιβαρύνσεων, καθώς το κόστος ενέργειας, ζωοτροφών, λιπασμάτων και βασικών εφοδίων διαμορφώνεται σε επίπεδα που υπονομεύουν την ίδια την βιωσιμότητα της παραγωγής.

Οι επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις στην καταβολή ενισχύσεων, ο περιορισμός της διάρκειας ζωής του ζωικού κεφαλαίου χωρίς αντίστοιχα μέτρα προστασίας και η απουσία σταθερού πλαισίου δίκαιων τιμών έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος των παραγωγών σε κατάσταση οριακού οικονομικού κινδύνου. Η ένταση των προβλημάτων δεν περιορίζεται στον πρωτογενή τομέα: επηρεάζει την τοπική οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα της υπαίθρου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτυνας, αναγνωρίζοντας τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι για την οικονομική σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους, κατά τις οποίες αναδεικνύονται σοβαρά και επαναλαμβανόμενα προβλήματα που απειλούν την βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής:

1. Εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη του στους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής και της χώρας, αναγνωρίζοντας την συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.

2. Καλεί την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για:

o την έγκαιρη καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων,

o την εξασφάλιση δίκαιων και βιώσιμων τιμών παραγωγής,

o τη μείωση του κόστους παραγωγής,

o την ενίσχυση της προστασίας του ζωικού και φυτικού κεφαλαίου,

o την υιοθέτηση πολιτικών που διασφαλίζουν την συνέχιση της αγροτικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

3. Τονίζει την δέσμευση του Δήμου να παραμείνει σε διαρκή επικοινωνία με τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους της περιοχής, ώστε να αναδεικνύονται τα προβλήματα και να προωθούνται λύσεις στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του.

4. Καλεί την τοπική κοινωνία να στηρίξει τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία των παραγωγών αντανακλά άμεσα στην ευημερία του συνόλου».