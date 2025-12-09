Έκθεση αρχιτεκτονικής : IntelligensHistorica 12 Δεκεμβρίου έως 23 Ιανουαρίου 2026 στην Βασιλική του Αγ. Μάρκου

Στην Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου, στην βασιλική του Αγίου Μάρκου από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 παρουσιάζεται η έκθεση αρχιτεκτονικής με τίτλο IntelligensHistorica. Πρόκειται για τις προτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης για την αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων στο Ηράκλειο και στα Χανιά, όπως παρουσιάστηκαν στο ελληνικό περίπτερο ως εθνική εκπροσώπηση στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, με θέμα:

Intelligens.Natural.Artificial.Collective με επιμελητή τον Carlo Ratti, που έλαβε χώρα στους κήπους της Biennale και στο νεώριο της Βενετίας από 10 Μαΐου έως 23 Νοεμβρίου 2025.

Ο Εθνικός Επίτροπος της Ελλάδας στην 19η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής – La Biennale di Venezia, αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ κος Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. μετά από διαγωνιστική διαδικασία όρισε Επιμελητές της ελληνικής συμμετοχής την ομάδα των: Νίκου Σκουτέλη –Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης, Elisabetta Molteni –Αναπλ.Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ca’Foscari Βενετίας, Κλήμη Ασλανίδη –Αναπλ. Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης και τους αρχιτέκτονες Αντώνη Καραμήτρου και Άννας Τσιτωνάκη.

Η θεματική της νοημοσύνης Intelligens που σχετίζεται με τη φύση, το ανθρωπογενές περιβάλλον και την κοινωνία, αναπτύσσεται στο ελληνικό περίπτερο ως αναφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης των δίδυμων μελετών επανάχρησης των συγκροτημάτων των βενετσιάνικων νεωρίων στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Τονίζεται η εντρύφηση στα υφιστάμενα δεδομένα του χώρου και η συμβολή των άλλων επιστημών και της κοινωνίας στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου των ιστορικών κτηρίων στη σύγχρονη ζωή.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΕΣΠΑ 2021-27 και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και τον Δήμο Χανίων.