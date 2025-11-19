Δήμος Ηρακλείου:Άνοιξε ο δρόμος για τη μελέτη προστασίας του οικισμού των Βουτών

Χρηματοδότηση 130.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών και 189.088 ευρώ από το Δήμο Ηρακλείου

Άνοιξε ο δρόμος για την εκπόνηση της μελέτης προστασίας του οικισμού των Βουτών μετά την ομόφωνη έγκριση της εισήγησης της Δημοτικής Αρχής από τη Δημοτική Επιτροπή για την τελική αποδοχή της χρηματοδότησης ύψους 130.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Με δήλωσή του ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, ευχαρίστησε τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την έμπρακτη υποστήριξη προς τον Δήμο Ηρακλείου για μια ακόμη φορά και τόνισε ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η μακροπρόθεσμη ευστάθεια της περιοχής,

η προστασία των κατοίκων και των υποδομών. Η μελέτη για την προστασία και τη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής των Βουτών, αποσκοπεί στο να γίνει γνωστός, μέσα από γεωτρήσεις, ο γεωλογικός μηχανισμός που οδήγησε σε βλάβες σε σπίτια, οδούς και κοινόχρηστους χώρους τον Απρίλιο του 2025, να καταγραφούν και να αξιολογηθούν οι γεωλογικές συνθήκες και να σχεδιαστούν τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα σταθεροποίησης και αποκατάστασης.

Όπως είναι γνωστό, η αρχική αποδοχή της χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ και της υλοποίησης της μελέτης είχαν εγκριθεί, μετά από την σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, από τη Δημοτική Επιτροπή στην συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου και ακολούθησε η έγκριση της απαραίτητης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού στην συνεδρίαση της 18ης Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί συνάντηση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού με τον καθηγητή και Πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα στη Λότζια στις 10/10 για το ζήτημα των αποζημιώσεων των κατοίκων από τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες τους. Όπως είχε τονίσει ο Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο δεν είναι ανθρωπογενές, είναι φυσικό φαινόμενο, και τα φυσικά φαινόμενα είναι αυτά που υποβοηθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι το έργο συνολικού προϋπολογισμού 319.088 ευρώ με ΦΠΑ, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τοπογραφική, περιβαλλοντική και οριστική γεωλογική μελέτη, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη καθώς και την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Όλες οι επιμέρους μελέτες θα εκπονηθούν σε ένα στάδιο και θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά της Γεωτεχνικής Μελέτης, με την οποία θα προταθούν και θα τεκμηριωθούν τα τελικά μέτρα σταθεροποίησης και προστασίας της ευρύτερης περιοχής του οικισμού. Η μελέτη χρηματοδοτείται με 130.000 ευρώ από το «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» και με 189.088 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου.