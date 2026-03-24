Δήμος Ηρακλείου – Φορείς και κάτοικοι στην ίδια πλευρά για το θέμα των προσφύγων/μεταναστών

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου παρευρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων της περιοχής των Μαλαδων, εκφράζοντας την αντίθεσή και την αγωνία τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας δομής προσφύγων/μεταναστών, στη συγκεκριμένη περιοχή όπως φημολογείται.

Έπειτα από συζήτηση, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός εισηγήθηκε το παρακάτω ψήφισμα το οποίο κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Σώμα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23ης Μαρτίου 2026, αφού άκουσε τις απόψεις που κατέθεσαν στο Σώμα οι εκπρόσωποι της Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Αγίου Ιωάννη Χωστού, Λοφούπολης, Λόφου Σεμέλης,

Μαλάδων, Φοινικιάς, Κάμπου Αγίου Σύλλα, Δρακουλιάρη, Τσαγκαράκι Μετόχι και της Κοινότητας Αγίου Σύλλα για το ενδεχόμενο δημιουργίας από το καθ’ ύλην και αποκλειστικά αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, προσωρινού, κλειστού και ελεγχόμενου χώρου κράτησης προσφύγων/μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων, και αφού έλαβε υπόψη:

* Το γεγονός ότι το ζήτημα διαχείρισης των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών άπτεται αποκλειστικά της αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου αλλά αφορά τις τοπικές κοινωνίες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση που οφείλουν να έχουν ρόλο σε επιλογές οι οποίες πρέπει να προκύψουν από συνεννόηση και ουσιαστική συναπόφαση.

* Την κοινή θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, που αναφέρει ότι δεν είναι αποδεκτή η λειτουργία δομής μόνιμης κράτησης, παρά μόνο δυο κλειστών και ελεγχόμενων χώρων ολιγοήμερης παραμονής (2-3 ημερών) στις Π.Ε. Χανίων και Ηρακλείου, μέχρι την μεταφορά των προσφύγων/μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα

* Την επιστολή που απέστειλε στις 19 Μαρτίου 2026 ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός στον Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου Θάνο Πλεύρη, με την οποία μετέφερε τις ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας κοινοποιώντας το σχετικό ψήφισμα της συγκεκριμένης Επιτροπής Διαβούλευσης Φορέων και Κατοίκων και ζητούσε αναλυτική ενημέρωση για τον σχεδιασμό του Υπουργείου σχετικά με τη δημιουργία τέτοιου χώρου στα όρια του Δήμου Ηράκλειου.

* Τις ιδιαιτερότητες της περιοχής των Μαλάδων, που φημολογείται ότι έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση του προσωρινού, κλειστού και ελεγχόμενου χώρου κράτησης τόσο ως προς τις κυκλοφοριακές συνθήκες και την έλλειψη κατάλληλων υποδομών, όσο και ως προς την οικιστική, εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί, και συνεχίζει να αναπτύσσεται, στην περιοχή.

* Το γεγονός ότι η διαχείριση των προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών είναι ένα πολύ σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα, ο σχεδιασμός του οποίου γίνεται, όπως αναφέρθηκε, αποκλειστικά από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, από το οποίο οι τοπικές κοινωνίες περιμένουν εγκαίρως και την αντίστοιχη ενημέρωση.

Επισημαίνει:

* Την ανάγκη πλήρους και αναλυτικής πληροφόρησης της τοπικής κοινωνίας για το θέμα από το αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και της συνακόλουθης συνεννόησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

* Την ρητή διαβεβαίωση και έμπρακτη διασφάλιση από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, ότι σε όποια θέση δημιουργηθεί αυτός ο προσωρινός, κλειστός και ελεγχόμενος χώρος κράτησης, δεν θα υπάρξουν αρνητικές συνέπειες στη ζωή και τη δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του στην εγκατάσταση της δομής εντός του αστικού ιστού, σε περιοχή με έντονη δραστηριότητα και κυκλοφοριακό φόρτο, όπως η περιοχή των Μαλάδων-Φοινικιάς.

Επιπροσθέτως, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, θεωρώντας δεδομένο το στοιχειώδες ανθρωπιστικό καθήκον της κοινωνίας, αναγνωρίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός χώρου που θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια των προσφύγων/μεταναστών. Επίσης, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν στη διαχείριση του προβλήματος, η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κρήτης, τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού καθώς και τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων παροχής φροντίδας και βοήθειας.

—