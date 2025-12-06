Δήμος Ηρακλείου:Κερδίζει τις εντυπώσεις το ανακαινισμένο Café Restaurant «Marina»

Αλέξης Καλοκαιρινός: «Είναι σημαντικό σε αυτή την θέση, στην καρδιά του Βενετσιάνικου λιμανιού, να υπάρχει μια δραστηριότητα αναψυχής που να είναι προσιτή και ταυτόχρονα ποιοτική. Το «Μαρίνα» εξακολουθεί να είναι για όλους. Αυτό είναι που κυρίως θέλαμε να εξασφαλίσουμε».

Το ανακαινισμένο Café Restaurant «Marina» επισκέφτηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με μέλη της Δημοτικής Αρχής, βλέποντας από κοντά το αποτέλεσμα των εργασιών ανακαίνισης που πραγματοποιήθηκαν από τα συνεργεία της δημοτικής επιχείρησης.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός αναφερόμενος στην ιστορική διαδρομή του «Μαρίνα» και στην συμφωνία ανανέωσης της μίσθωσης που πέτυχε η Δημοτική Αρχή, σημείωσε: «Είμαστε στο ανακαινισμένο «Μαρίνα», οκτώ μήνες μετά την συμφωνία που πετύχαμε, ώστε να παραμείνει στην διαχείριση του Δήμου Ηρακλείου.

Αυτή ήταν μια απόφασή μας που έλαβε υπόψη και όλη την ιστορία του «Μαρίνα». Μια ιστορία 40 ετών, ξεκινώντας από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το «Μαρίνα» πέρασε στο Δήμο με πρόταση του τότε επικεφαλής του Λιμενικού Ταμείου Μανώλη Βασιλάκη, οποία έγινε αποδεκτή από την Δημοτική Αρχή του Μανώλη Καρέλη και μάλιστα με την συμφωνία όλων των παρατάξεων.

Της παράταξης της Μείζονος αντιπολίτευσης, στην οποία ηγείτο ο Ανδρέας Καλοκαιρινός και της Ελάσσονος στην οποία ηγείτο ο Φοίβος Ιωαννίδης. Έτσι προχώρησε το πέρασμα του «Μαρίνα» στο Δήμο αποτελώντας και την βάση για την πρώτη Δημοτική Επιχείρηση τη Δημοτική Επιχείρηση Τουρισμού και Ανάπτυξης Ηρακλείου.

Στη συνέχεια μετεξελίχθηκε στην ΔΕΠΤΑΗ που έγινε στη συνέχεια ΔΕΠΑΝΑΛ. Ήταν το ξεκίνημα των Δημοτικών Επιχειρήσεων και αυτό έχει την αξία του, διότι είναι ένα μέρος της ιστορίας του Δήμου. Αλλά γιατί το «Μαρίνα»; Διότι ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούσε και εξακολουθεί να θεωρεί ότι είναι σημαντικό σε αυτή την θέση, στην καρδιά του Βενετσιάνικου λιμανιού, να υπάρχει μια δραστηριότητα αναψυχής που να είναι προσιτή και ταυτόχρονα ποιοτική και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανακαινισμένου «Μαρίνα», το κοινωνικό πρόσημο και την ιστορική σημασία που έχει για τους Ηρακλειώτες, επεσήμανε: «Υπάρχει κοινωνικό πρόσημο σε αυτή της δραστηριότητα που άλλωστε πρέπει να χαρακτηρίζει και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και την δραστηριότητα του Δήμου στο σύνολο του.

Έτσι λοιπόν, οκτώ μήνες μετά από την συμφωνία την οποία πετύχαμε και με την ΔΕΠΑΝΑΛ να έχει απαλλαγεί από ένα πολύ μεγάλο βάρος και να μπορεί πλέον να αναπτυχθεί επιχειρηματικά με έναν καθαρό ορίζοντα, προχωρήσαμε σε αυτή την ανακαίνιση, έχοντας τα χαρακτηριστικά που έχει και η ίδια η χρήση.

Ποιότητα, αλλά χωρίς σπατάλη, με μέτρο και με καλό γούστο. Το «Μαρίνα» εξακολουθεί να είναι για όλους και γι’ αυτούς που δεν έχουν πολλά χρήματα να δώσουν για την διασκέδαση τους. Και αυτοί όμως έχουν δικαίωμα να πιούν έναν καφέ αγναντεύοντας τον Κούλε. Αυτό είναι που κυρίως θέλαμε να εξασφαλίσουμε».

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός καταλήγοντας, ευχαρίστησε τη Διοίκηση της ΔΕΠΑΝΑΛ, το τεχνικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους: «Ευχαριστώ όσους προσπάθησαν για αυτό το αποτέλεσμα το οποίο απολαμβάνουμε από σήμερα και στο εξής. Τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστα Βαρβεράκη, την Αντιπρόεδρο Μάρα την Παναγιωτάκη που έχει μια ιδιαίτερη αρμοδιότητα στα ζητήματα της εστίασης, την αρχιτέκτονα της ΔΕΠΑΝΑΛ Έλντα Κλαδάκη, τους τεχνικούς μας που δούλεψαν εδώ με επικεφαλής τον Παναγιώτη Κουγκούλιο.

Είμαστε εδώ με το προσωπικό, με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Μιχάλη Ριζικιανάκη, την Μαίρη Γεωργίου που έχει την ευθύνη του «Μαρίνα» και όλους τους συνεργάτες, για ακόμα καλύτερες μέρες, καλύτερες νύχτες στο «Μαρίνα», με όλους μαζί. Αυτός είναι ο προορισμός του «Μαρίνα», αυτό τον προορισμό υπηρετούμε και νομίζω ότι το κάνουμε με ένα σωστό τρόπο».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα και τόνισε ότι το «Μαρίνα» θα συνεχίσει να είναι το στέκι των Ηρακλειωτών: «”Εγκαινιάζουμε” σήμερα το νέο «Μαρίνα» μετά την ανακαίνιση που κάναμε και μάλιστα η αφορμή ήταν η παραχώρηση για τέσσερα χρόνια που καταφέραμε, που κατάφερε ο Δήμαρχός μας Αλέξης Καλοκαιρινός με την νέα παραχώρηση που έγινε από τον Απρίλιο και μετά έτσι ώστε να μπορούμε να το διατηρήσουμε, να γίνει Δημοτικό αναψυκτήριο, εστιατόριο, συνυφασμένο με την συνείδηση του Ηρακλειώτη.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να το ανακαινίσουμε και να το αξιοποιήσουμε ακόμα καλύτερα. Να αυξήσουμε τη χωρητικότητά του, την ποιότητα των υπηρεσιών έτσι ώστε να συνεχίσει να είναι στέκι των Ηρακλειωτών και να το χαίρονται οι επισκέπτες με την υπέροχη θέα που έχει και ειδικά το σημείο που βρίσκεται στην πόλη μας».

Από την πλευρά της η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Μάρα Παναγιωτάκη, κάλεσε τις Ηρακλειώτισσες και τους Ηρακλειώτες στο ανακαινισμένο «Μαρίνα» που προσφέρει ένα υπέροχο περιβάλλον, με τις ίδιες χαμηλές τιμές, στο πιο όμορφο σημείο της πόλης: «Σας καλωσορίζουμε στο «Μαρίνα»!

Ελάτε να κάνουμε μαζί μια νέα αρχή για αυτό το αγαπημένο τοπόσημο, το σημείο αναφοράς του κάθε Ηρακλειώτη. Πιστοί στη δέσμευση μας αφότου έγινε κατορθωτό από τον Δήμαρχο Ηρακλείου να το κρατήσουμε με μια εξαιρετική διαπραγμάτευση, μπορέσαμε να το ανακαινίσουμε και να προσφέρουμε ένα υπέροχο εξαιρετικό περιβάλλον, φιλόξενο και ανοικτό στο δημότη Ηρακλείου.

Με χαρά σας περιμένουμε να κάνουμε μια νέα αρχή για το πιο όμορφο σημείο της πόλης μας που συναντά τη θάλασσα. Στο χώρο του «Μαρίνα» αυξήσαμε τα τραπεζοκαθίσματα και τη χωρητικότητα. Μπορείτε να φιλοξενηθείτε όλοι. Οι τιμές παραμένουν συγκρατημένες, παραμένουν οι ίδιες. Θέλουμε το «Μαρίνα» να είναι ο πιο φιλόξενος χώρος υποδοχής για όλο το Ηράκλειο».

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Μιχάλης Ριζικιανάκης έκανε λόγο για ένα από τους πιο ελκυστικούς χώρους στην εστίαση στο Ηράκλειο και αναφέρθηκε στα υψηλού επιπέδου ποιοτικά χαρακτηριστικά του «Μαρίνα»:

«Είμαστε στο νέο χώρο, στον ανακαινισμένο χώρο του «Μαρίνα», έναν από τους πιο ελκυστικούς χώρους αυτή τη στιγμή στην εστίαση στο Ηράκλειο. Οι τιμές είναι ελκυστικές, είναι άκρως ανταγωνιστικές σε σχέση με την ακρίβεια. Μπορούν εύκολα οι Ηρακλειώτες να έρθουν να τον επισκεφτούν, είμαστε πάρα πολύ προσιτοί και οι υπηρεσίες είναι σε υψηλό επίπεδο.

Τώρα κλείνουμε 40 χρόνια. Θεωρώ ότι το «Μαρίνα» μπαίνει σε μια νέα εποχή. Μια εποχή που το βρίσκει πιο καλαίσθητο και πολύ καλύτερα οργανωμένο να υποδεχτεί τους δημότες ώστε να συνεχίσουμε όλη αυτή την ιστορική του πορεία. Το κατάστημα μπορεί να υποδεχτεί τους επισκέπτες από το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, με τα πρωινά του, τον καφέ, ενώ διαθέτει και μια πλήρη κάρτα εστιατορίου, όπου μπορούν να απολαύσουν όλες αυτές τις μεσογειακές γεύσεις οι οποίες έχουν έντονο το στοιχείο της Κρητικής ύλης και διατροφής».

Η υπεύθυνη του « Μαρίνα» Μαίρη Γεωργίου υπογράμμισε την ποιότητα του φαγητού και όλων των τοπικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τους, για την πιστοποίηση με το πρότυπο ποιότητας ISO, τονίζοντας: «Το «Μαρίνα» σας περιμένει σε έναν καινούριο ανακαινισμένο χώρο. Οι υπηρεσίες μας όμως παραμένουν οι ίδιες, η ποιότητά μας παραμένει η ίδια, οι τιμές μας μένουν ίδιες.

Επιπλέον, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε από νωρίς το πρωί με πρωινό, μεσημεριανό, κλείνοντας 11 το βράδυ την κουζίνα μας. Προσφέρουμε μενού όπου οι πρώτες ύλες προέρχονται από τοπικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη με την Περιφέρεια Κρήτης και πιστοποιημένα με το πρότυπο ποιότητας ISO. Ο χώρος μας είναι πολύ όμορφος, πολύ ζεστός, είναι προσβάσιμος σε άτομα με αναπηρία, με ράμπες και καινούριες ανακαινισμένες τουαλέτες ΑμεΑ. Σας περιμένουμε να το απολαύσετε και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».

Μαζί με τον Αλέξη Καλοκαιρινό, στο Μαρίνα το βράδυ της Πέμπτης 4/12, ήταν και ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ Κώστας Βαρβεράκης και Μάρα Παναγιωτάκη, οι Αντιδήμαρχοι Νίκος Γιαλιτάκης, Τάσος Τσατσάκης, Στέλα Αρχοντάκη – Καλογεράκη, Γιώργος Σισαμάκης, Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη, Αντώνης Περισυνάκης, Φιλαρέτη Δαφέρμου – Χρονάκη και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης.

Υπενθυμίζεται ότι στο Μαρίνα πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακαίνισης από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΠΑΝΑΛ, οι οποίες περιλάμβαναν την τοποθέτηση νέου πατώματος, την αντικατάσταση των παλαιών τραπεζοκαθισμάτων, την επισκευή και συντήρηση των κουφωμάτων, ελαιοχρωματισμούς εσωτερικά και εξωτερικά, νέα WC και WC ΑμεΑ, ηλεκτρολογικές παρεμβάσεις, τοποθέτηση νέων ρόλερ, περσίδων και κουρτινών, κ.α..