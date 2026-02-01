Δήμος Ηρακλείου:Με αναφορές σε όλα τα κρίσιμα θέματα των ημερών η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας βρέθηκαν στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου:

ο νέος ΒΟΑΚ και τα έργα που απαιτούμε στη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου», το φρένο στις κακοτεχνίες των έργων εγκατάστασης οπτικών ινών, η επιτυχία του δεύτερου γύρου των Ενετικών τειχών «Parkrun Heraklion»,

αλλά και η σημαντική δωρεά προς την πόλη ενός ακινήτου μεγάλης αξίας από τη συμβολαιογράφο Νέλλη Βαρβεράκη, το οποίο προορίζεται για την ανέγερση ενός σύγχρονου σχολικού συγκροτήματος.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 ΒΟΑΚ και «παράκαμψη Ηρακλείου»: Έφτασε η ώρα της αλήθειας

Η δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου στον άξονα ανατολή-δύση, ή έστω η μετατροπή του ΒΟΑΚ σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, είναι ένα έργο οφειλόμενο από δεκαετίες στην Κρήτη.

Η καθυστέρηση της ελληνικής Πολιτείας στην εκπλήρωση αυτής της οφειλής της στοίχισε πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές και αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα ανάσχεσης μιας ορθολογικής δυναμικής ανάπτυξης στο νησί μας.

Συνεπώς, η προχθεσινή υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά – Χερσόνησος, δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ένα έργο με ελλιπή και κατά τόπους πολύ προβληματικό σχεδιασμό, όπως χαρακτηριστικά για τη λεγόμενη «παράκαμψη Ηρακλείου».

Έφτασε, λοιπόν, η ώρα των αποφάσεων για τα συμπληρωματικά έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», για τα οποία έχουμε κάνει πολύ συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις που αποβλέπουν στην άρση της διχοτόμησης της πόλης από τον αυτοκινητόδρομο ο οποίος θα εξακολουθήσει να τη διατρέχει.

Έχουμε επανειλημμένως ακούσει ότι οι προτάσεις μας γίνονται δεκτές. Τώρα, ήρθε η ώρα της αλήθειας.

Παύουμε να ακούμε και αρχίζουμε να βλέπουμε. Περιμένουμε να δούμε άμεσα την ανάθεση της συμπληρωματικής μελέτης σύμφωνα με τις λεπτομερώς στοιχειοθετημένες προτάσεις μας οι οποίες έχουν γίνει προφορικά αποδεκτές. Το ζήτημα είναι ξεκάθαρο, η θέση μας είναι απολύτως ξεκάθαρη.

Στις συναντήσεις που είχα με τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο,

κατά την προχτεσινή παρουσία τους στην Κρήτη, συζητήσαμε ξανά τα επόμενα βήματα. Όπως συμφωνήσαμε με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, τις επόμενες ημέρες θα συναντηθούμε στην Αθήνα ώστε να δρομολογηθούν οι εξελίξεις.

Θυμίζω ότι σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έχει διαμορφώσει η Κυβέρνηση, μετά την υπογραφή της παραχώρησης του ΒΟΑΚ μπορεί να δοθεί η εντολή στον παραχωρησιούχο για την εκπόνηση

συμπληρωματικής μελέτης με αντικείμενο τα έργα στα οποία έχουν συμφωνήσει ο Δήμος Ηρακλείου (καθώς και ο Δήμος Μαλεβιζίου) με το Υπουργείο Υποδομών. Αυτή η μελέτη θα καταλήξει σε συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, η οποία θα ενταχθεί ως τροποποίηση στην Απόφαση Ένταξης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου και στη βάση αυτή θα πραγματοποιηθούν τα συμπληρωματικά έργα που διεκδικεί το πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, τα οποία θα ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο των έργων κατασκευής του νέου ΒΟΑΚ.

Επαναλαμβάνω, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ήρθε η ώρα των αποφάσεων και των έργων. Χωρίς αναβολή.

🔘 Φραγμός στην αναστάτωση και τη βλάβη του δημόσιου χώρου από τα έργα εγκατάστασης οπτικών ινών

Μετά την όξυνση των προβλημάτων αποκατάστασης των οδοστρωμάτων από τα έργα τοποθέτησης οπτικών ινών, όπως καταγράφηκαν σε αυτοψίες που πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Τεχνικής μας Υπηρεσίας,

στείλαμε με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη ένα αυστηρό μήνυμα στις αναδόχους εταιρείες.

Μια επιστολή – όχληση στην οποία γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες θέσεις που πραγματοποιήθηκαν έργα τους τελευταίους 18 μήνες, όπου διαπιστώνεται ότι δεν τηρήθηκε η αποκατάσταση του οδοστρώματος όπως ορίζεται στην

Κανονιστική Πράξη που δημιουργήσαμε και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του 2024. Απαιτούμε την αποκατάσταση των κακοτεχνιών εντός 15 ημερών. Σε περίπτωση που οι εταιρείες δεν συμμορφωθούν, επιφυλασσόμαστε να κινήσουμε τη διαδικασία ανάκλησης αδειών και κατάπτωσης των εγγυήσεων, όπως προβλέπεται στην Κανονιστική Πράξη του Δήμου Ηρακλείου.

Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί, μεταξύ άλλων, συνάντησή μου και του Αντιδημάρχου Γιώργου Σισαμάκη, με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας Γιώργο Στεφανόπουλο και στελέχη των εταιρειών,

όπου είχε τονιστεί ότι όλοι επιθυμούμε την εξέλιξη, κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία των έργων, την απόδοση και την ωφέλειά τους, ωστόσο, αυτά θα πρέπει να γίνονται με κανόνες και χωρίς να αφήνουν μόνιμη βλάβη στην πόλη.

Έχουμε, λοιπόν, εξαντλήσει όλα τα περιθώρια συνεννόησης. Και δεν θα αφήσουμε την πόλη στο έλεος της κακοτεχνίας των «βιαστικών» εργολάβων και των εργοδοτών τους.

🔘 Γύρος των Ενετικών Τειχών «Park Run Heraklion»: η χαρά της άθλησης γίνεται θεσμός

Εκατοντάδες δρομείς απ’ όλη την Κρήτη, αρχάριοι και προχωρημένοι, μικροί και μεγάλοι, συμμετείχαν στο δεύτερο Park Run Heraklion, στο δεύτερο γύρο των Ενετικών Τειχών. Ένα αθλητικό γεγονός που βάζουμε τις βάσεις για να γίνει θεσμός.

Η προσέλευση του κόσμου ήταν αυξημένη, όπως το περιμέναμε, σε σχέση με το πρώτο Park Run, και οι εντυπώσεις είναι τόσο θετικές, η απήχηση είναι τόσο θετική, που περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση στις επόμενες διοργανώσεις.

Αυτό που χρειαζόμαστε, επιδιώκουμε και είμαστε στο δρόμο για να το κάνουμε, είναι να βάλουμε τα Τείχη στη ζωή μας. Το δυναμικό των Τειχών αρχίζει να ξεδιπλώνεται και μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη ζωή μας

. Είναι στο χέρι όλων μας. Θέλουμε τα Τείχη στην καθημερινότητα μας, να ομορφύνουν τη ζωή μας και να ομορφύνουν περισσότερο την πόλη μας.

Ευχαριστώ για μια ακόμη φορά όλους τους συνεργάτες από τον Δήμο Ηρακλείου, αιρετούς και υπηρεσιακούς, καθώς και όλους τους εθελοντές που στηρίζουν αυτή τη δράση.

Θυμίζω ότι αγώνες Park Run είναι ένα διεθνές μοντέλο ανοιχτών δρομικών γεγονότων, που ξεκίνησε το 2004 στη Βρετανία και σήμερα διεξάγονται σε εκατοντάδες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες όλων των ηλικιών και αθλητικών επιπέδων να τρέχουν δίπλα σε μνημεία και τοπόσημα κάθε πόλης.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) που έχουμε υπογράψει με το Υπουργείο Πολιτισμού (το οποίο και τη χρηματοδοτεί) και την Περιφέρεια Κρήτης.

🔘 Δωρεά για να γίνει σχολείο: Το Ηράκλειο ευχαριστεί τη Νέλλη Βαρβεράκη

Συνάντησα στη Λότζια τη γνωστή συμβολαιογράφο Νέλλη Βαρβεράκη, η οποία μου γνωστοποίησε επίσημα την πρόθεση της να δωρίσει στο Δήμο μας ένα οικόπεδο 4.300 τ.μ. επί της οδού Μπακογιάννη στην Αμφιθέα, με επιθυμία να ανεγερθεί ένα σύγχρονο σχολικό συγκρότημα.

Την ευχαρίστησα θερμά και εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του Δήμου για αυτή την ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας δωρεά, η οποία, όπως είπε και η ίδια η δωρήτρια,

εκκινεί από την αγάπη για τον τόπο της και από τη βαθιά επιθυμία της να ανταποδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι την τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους όλα τα χρόνια του επαγγελματικού της βίου.

Το Ηράκλειο χρειάζεται σχολεία (με προτεραιότητα στα νηπιαγωγεία), όπως χρειάζεται και συντήρηση των υφισταμένων σχολικών μονάδων, ανάγκες που υπερβαίνουν τα διαθέσιμα μέσα, ιδιαίτερα τα οικονομικά,

του Δήμου. Κάνουμε περισσότερα απ’ όσα μπορούμε, διεκδικούμε, και δεν θα πάψουμε. Το ζήτημα της σχολικής στέγης είναι μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της Δημοτικής μας Αρχής.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις εργασίες της ΔΕΥΑΗ για την τοποθέτηση νέων δικτύων ύδρευσης και νέων δικτύων της Μονάδας Τριτοβάθμιας Επεξεργασίας Λυμάτων.

• Το θετικό πρόσημο στον προϋπολογισμό του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου μας «Ηράκλειο ΜΑΕ», που αποτελεί πολύτιμο βραχίονα του Δήμου Ηρακλείου σε μια σειρά έργων και ενεργειών, ο οποίος για πρώτη φορά θα παρουσιάσει θετικά αποτελέσματα στον οικονομικό απολογισμό του 2025.

• Την άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετού στην πόλη και την ύπαιθρο του Ηρακλείου, που πραγματοποιήθηκε από το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και την Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ηρακλείου.

Στην άσκηση, την οποία συντόνισε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Καραντινός και πραγματοποιήθηκε μετά από σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας,

παρών ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Νέας Γενιάς Αντώνης Περισυνάκης και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ Γιώργος Βουρεξάκης. Συμμετείχαν επίσης οι Αντιδημαρχίες Καθαριότητας, Τεχνικών Έργων & Πρασίνου και Κοινωνικής Μέριμνας, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

• Τις εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας των εθελοντικών ομάδων, των ΚΕΚΟΙΦ-ΑΠΗ και των Κέντρων Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας.

• Τη συνάντησή μου με τον νέο Πρόεδρο της Ηράκλειας Πρωτοβουλίας, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ, πρώην Πρύτανη και ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης Μιχάλη Ταρουδάκη.

• Τις ανησυχίες για το μέλλον τους στο λιμένα Ηρακλείου, όπως τις εξέφρασαν εκπρόσωποι φορέων του λιμανιού σε συνάντηση που είχαμε στη Λότζια.

Θυμίζω ότι η Δημοτική μας Αρχή έχει εκφράσει την στήριξή της στα δίκαια αιτήματα των φορέων και έχουμε επισημάνει ότι στο λιμάνι θα πρέπει να προβλεφθεί η συνέχιση των δραστηριοτήτων που έχουν κοινωνική απόδοση και αποτελούν μέρος της ιστορικής συνέχειας και της φυσιογνωμίας της πόλης.

• Την ενημερωτική ομιλία από το Κέντρο Ημέρας Αλτσχάιμερ «Νεφέλη» στο ΚΗΦΗ Τεμένους από την κοινωνική λειτουργό Αλεξία Παπαδοπούλου και τη νευροψυχολόγο Ειρήνη Σαριδάκη. Τις ευχαριστούμε θερμά.

• Την έκθεση με έργα ζωγραφικής του Χάρη Βαϊλάκη στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου, η οποία διοργανώνεται από τη Δημοτική μας Πινακοθήκη.

• Τη φωτογραφική έκθεση «Από το Βορρά στο Νότο – Στα Χνάρια της Μνήμης», του Νίκου Μπασιά, στον Πολυχώρο – Γκαλερί της Δημοτικής μας Πινακοθήκης.

• Το σεμινάριο βασικής υποστήριξης της ζωής που διοργανώθηκε με την φροντίδα της Αντιδημάρχου Εθελοντισμού Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη Δαφέρμου, σε συνεργασία με την εθελοντική ομάδα «Φίλοι Ολιστικής Θεραπευτικής Ενίσχυσης – Μέλισσες (Bees)», στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Νέας Αλικαρνασσού, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!