Δήμος Ηρακλείου:Με ευχές και αναφορές σε σημαντικά θέματα του Δήμου η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα!

Στη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, που μόλις κορυφώθηκε, νομίζω ότι αξίζει να επιστρέψουμε στον πυρήνα της διδασκαλίας του Κυρίου και να εντοπίσουμε την επικαιρότητά της στις μέρες μας.

Δυο από τα χαρακτηριστικά των ημερών μας είναι η πολιτική ανηθικότητα που εκδηλώνεται χωρίς αιδώ για να γίνει κανόνας, ιδιαίτερα στο διεθνές περιβάλλον, και η τεκτονική αλλαγή της εμφάνισης των μηχανών νοημοσύνης. Το πρώτο απειλεί να μας αλλοτριώσει από τις θεμελιώδεις παραδοχές και κατακτήσεις της κοινωνικής μας ζωής, στην κοινωνία των ανθρώπων και των εθνών. Το δεύτερο διασαλεύει τις παραδοχές για την υπόστασή μας και διακυβεύει τη θέση μας μέσα στον κόσμο που διαμορφώσαμε.

Ο Ιησούς δίδαξε την αγάπη ως στάση ζωής μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Και την έκανε πράξη, ως το ακρότατο όριο, το όριο του θανάτου. Η απροϋπόθετη και χωρίς όρια αγάπη μπορεί να σώσει τον άνθρωπο ανάμεσα στους ανθρώπους. Είναι το κλειδί της σωτηρίας του κοινωνικού ανθρώπινου όντος.

Ο ηθικός πυρήνας της ανθρωπινότητας στην κοινωνική του διάσταση είναι αυτός που πρέπει να διασωθεί απέναντι στην πολιτική βαρβαρότητα, και μπορεί να σωθεί απέναντι στην επέκταση των μηχανών που χαρακτηρίζονται από ηθική τυφλότητα.

Το μάθημα του Χριστιανισμού σήμερα είναι ότι η αγάπη στην κοινωνική της διάσταση, δηλαδή στην μόνη ουσιώδη διάστασή της, ως αναπαλλοτρίωτο θεμέλιο της ανθρώπινης υπόστασης και πυξίδα της ανθρώπινης πράξης είναι αυτό που πρέπει και που μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Και είναι ακριβώς ο εσωτερικός (αλλά κοινωνικός και πολιτικός) τόπος όπου η ανθρωπινότητα συναντά τη θεότητα.

Είναι το συγκλονιστικό μάθημα του Θεανθρώπου στον άνθρωπο, επίκαιρο όσο ποτέ, δύο χιλιάδες χρόνια σχεδόν μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του.

📌 Επιστρέφοντας στην ανασκόπησή μας, η Μεγάλη Εβδομάδα είχε σημαντικές εξελίξεις σε ζητήματα του Δήμου μας. Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε στην ενίσχυση των υπηρεσιών πρασίνου για τα επόμενα δυο χρόνια, ολοκληρώσαμε, όπως είχαμε δεσμευτεί, μικρές αλλά σημαντικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας, εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας από τη Δημοτική Επιτροπή και συνεχίσαμε τις πρωτοβουλίες για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του Ηρακλείου.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 2.910.000 ευρώ για νέες φυτεύσεις, συντήρηση και επέκταση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου

Υλοποιούμε τη δέσμευσή μας να προστατέψουμε αλλά και να αυξήσουμε το πράσινο στον Δήμο μας. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράψαμε, έπειτα από Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό που είχε εγκριθεί ομόφωνα από τη Δημοτική Επιτροπή, τη σύμβαση ενίσχυσης της Υπηρεσίας Πρασίνου προϋπολογισμού 2.910.434,37 ευρώ, για δυο χρόνια με δυνατότητα παράτασης για έναν ακόμη χρόνο, με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου μας.

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν παντού. Στα Ενετικά Τείχη, σε πάρκα, σχολικές αυλές, κοιμητήρια και δεντροστοιχίες της πόλης αλλά και των οικισμών μας. Σε αυτές περιλαμβάνονται νέες φυτεύσεις 600 δένδρων, 7.000 θάμνων και 4.000 φυτών, η κατασκευή νέων αρδευτικών δικτύων, η συντήρηση και προστασία του πρασίνου, ο τακτικός έλεγχος των δέντρων για την παρουσία ασθενειών ή άλλων προβλημάτων, η τεχνική αποκατάσταση των σημείων των επαναφυτεύσεων, κ.α..

Η βελτίωση του πρασίνου συνδέεται άμεσα με την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτό παραμένει προτεραιότητα για τη Δημοτική μας Αρχή και πολύ σύντομα τα αποτελέσματα θα είναι ορατά.

Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στη Λότζια παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη, της Γενικής Γραμματέως του Δήμου Μαρίας Σκραφνάκη, του Προϊσταμένου του τμήματος Προμηθειών Βασίλη Τζανιδάκη και του στελέχους της υπηρεσίας Κατερίνας Δαμιανάκη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους δούλεψαν για την προετοιμασία της σύμβασης, τα στελέχη μας στην Υπηρεσία Πρασίνου, καθώς και τον τότε αρμόδιο αντιδήμαρχο Νίκο Γιαλιτάκη.

🔘 Καθημερινότητα: Ολοκληρώθηκαν μικρές παρεμβάσεις με σημαντικό αντίκτυπο

1) Ασφαλτόστρωση στην Λ. Πλαστήρα, στο ύψος του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Από τις 7/4, η καταπόνηση οδηγών και οχημάτων στη Λ. Πλαστήρα, στο ύψος του Πολιτιστικού, αποτελεί παρελθόν. Η παρέμβαση της Τεχνικής Υπηρεσίας ήταν καθοριστική, ο δρόμος ασφαλτοστρώθηκε, η οδική ασφάλεια και οι συνθήκες οδήγησης βελτιώθηκαν.

2) Δυο νέες δημόσιες τουαλέτες σε χρήση

Από τις 10/4, δυο νέες δημόσιες τουαλέτες ανδρών, γυναικών και Ατόμων με Αναπηρία έχουν παραδοθεί σε χρήση, έπειτα από τις απαραίτητες εργασίες που έγιναν από την Τεχνική Υπηρεσία. Η πρώτη είναι μια νέα κατασκευή στο πάρκο Δ. Θεοτοκόπουλου. Η δεύτερη βρίσκεται στην Καινούργια Πόρτα, κάτω από τις καμάρες στο ρεύμα εξόδου από το κέντρο.

Οι δυο νέες δημόσιες τουαλέτες προστίθενται σε αυτές που ήδη λειτουργούν, στην Πλατεία Κορνάρου με την φροντίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ, καθώς και στην οδό Θησέως. Παράλληλα, με την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών που θα εκτελεστούν από την Τεχνική Υπηρεσία, θα παραδοθούν τέσσερις ακόμη δημόσιες τουαλέτες:

Στην Λ. Πλαστήρα (δυτικά από το Κομμένο Μπεντένι), στην Πλατεία Ελευθερίας (εντός της πύλης Αγίου Γεωργίου), στην Πλατεία Αγίας Αικατερίνης και στο πάρκο Γεωργιάδη. Επίσης, ολοκληρώνεται η κατασκευή μιας ακόμη στη Λ. Πλαστήρα, δίπλα από τη Στοά Μακάσι για την κάλυψη και των αναγκών του χώρου όπου δημιουργούμε τη Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων Εθνικής Αντίστασης.

Το επόμενο διάστημα θα λειτουργούν συνολικά εννέα δημόσιες τουαλέτες στην εντός των Τειχών πόλη.

🔘 Εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου από τη Δημοτική Επιτροπή

Με στόχο τον εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής του Δήμου μας, τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πολιτών, προχωρήσαμε στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ηρακλείου.

Η πρότασή μας, όπως την εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Γιώργος Αγριμανάκης εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή (7/4) και θα έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Υπενθυμίζω ότι αυτός είναι ο δεύτερος ΟΕΥ που καταρτίζεται από την Δημοτική μας Αρχή – είχε προηγηθεί ο Οργανισμός ενσωμάτωσης των καταργούμενων Νομικών Προσώπων το 2024 – και θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα από το 2011.

Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους συνεργάτες μας, αιρετούς και υπηρεσιακούς, για το αποτέλεσμα.

🔘 Υδροδότηση Ηρακλείου: Δεν εφησυχάζουμε

Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες για την οριστική αντιμετώπιση του υδροδοτικού προβλήματος του Δήμου Ηρακλείου, στείλαμε με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ Γιώργο Βουρεξάκη επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ζητώντας να επισπευστούν οι διαδικασίες για την εκπόνηση ενός συνολικού και συνεκτικού σχεδίου για την υδροδότηση της Ανατολικής Κρήτης.

Τονίζοντας ότι είναι απολύτως επείγον να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα από το πλήθος των μέχρι τώρα συζητήσεων και σποραδικών μελετητικών συνεισφορών, ζητάμε ένα συνολικό σχέδιο, την πρωτοβουλία και τη μέριμνα για το οποίο δεν μπορεί παρά να έχει η ελληνική Κυβέρνηση.

Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης μέσα σε αυστηρά χρονικά όρια με τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ και άλλους φορείς και στη συνέχεια κυβερνητικής απόφασης για την πραγματοποίηση των έργων. Σε αυτή την απόφαση, είναι αναγκαίο να ορίζονται ο φορέας υλοποίησης, η χρηματοδότηση, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων και να προσδιορίζονται οι παράμετροι λειτουργίας τους.

Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε στα παραπάνω. Η αβεβαιότητα την οποία βίωσε ο τόπος μας και η εξάρτηση από καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν μόλις στα τέλη του Μαρτίου 2026, καθιστούν σαφές ότι το υδροδοτικό πρόβλημα του Ηρακλείου και ευρύτερα της Ανατολικής Κρήτης πρέπει να αντιμετωπισθεί επειγόντως και αποτελεσματικά σε σταθερή και μακροχρόνια βάση.

Το σήμα κινδύνου είναι σαφές και ευανάγνωστο. Περιθώριο αναβολών και νέων ατέρμονων συζητήσεων δεν υπάρχει. Είναι ώρα για απόφαση και πράξη.

🔗 Ακόμα, σχετικά με:

• Τη διανομή κρέατος για το Πάσχα σε 520 ευάλωτα νοικοκυριά, με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

• Τον επικαιροποιημένο Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου μας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

• Την ολοκλήρωση των γεωτρήσεων για τη γεωτεχνική έρευνα στον οικισμό των Βουτών, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της ειδικής μελέτης για την διερεύνηση των ρωγματώσεων του οικισμού. Η συγκεκριμένη παρέμβαση υλοποιείται με την συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει ως στόχο τη διασφάλιση της ευστάθειας της περιοχής και την προστασία κατοίκων και υποδομών.

Με τα δείγματα εδάφους που έχουν τώρα στην διάθεσή τους οι εξειδικευμένοι γεωλόγοι και γεωτεχνικοί, θα αποσαφηνίσουν τις εδαφικές συνθήκες, θα εντοπίσουν τον γεωλογικό μηχανισμό που προκάλεσε βλάβες σε σπίτια, οδούς και κοινόχρηστους χώρους τον Απρίλιο του 2025 και θα συνταχθεί η τελική μελέτη αποκατάστασης, προβλέποντας τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα σταθεροποίησης.

• Την ορκωμοσία τριών νέων μόνιμων υπαλλήλων που πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Δημάρχου, Αντιδήμαρχο Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη. Πρόκειται για τον Αντώνιο Βασιλάκη (οδηγός στην Υπηρεσία Καθαριότητας), τον Αναστάσιο Κονσολάκη (ηλεκτρολόγος στην τεχνική Υπηρεσία) και την Αιμιλία Φανουράκη (κηπουρός στην Υπηρεσία Πρασίνου).

• Τις δράσεις της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκη για την «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2026», με την συμμετοχή μαθητριών και μαθητών σχολείων του Ηρακλείου.

• Τις Πασχαλινές δράσεις και εκδηλώσεις των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ) και των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου μας.

• Τα πρώτα αποτελέσματα μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων για ένταξη στο Κ.Η.Φ.Η Αγίας Τριάδας.

• Την ξενάγηση των «Χαρτοδιαδρομών…» στην Γκουβερνιώτισσα, τον Άγιο Αντώνιο στο Αβδού και στην Παναγία την Κερά, που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού μαζί με την Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις» και την καθοριστική εθελοντική συμβολή της ξεναγού Αθηνά Κυριακάκη-Σφακάκη.

• Τις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την Ημέρα Θρακικού Ελληνισμού.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!