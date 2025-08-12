Δήμος Μαλεβιζίου:Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες του Καμαρακίου

Την μνήμη των εκτελεσθέντων κατοίκων του Καμαρακίου και περιχώρων θα τιμήσουν το πρωί της Κυριακής 17 Αυγούστου ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο εκπολιτιστικός σύλλογος Καμαρακίου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού στο Μνημείο Πεσόντων στις 11.00 το πρωί.

Το πρόγραμμα της τελετής:

11.00 Επιμνημόσυνη Δέηση

11.10 Χαιρετισμός Εκπροσώπου Δήμου Μαλεβιζίου

11.20 Καταθέσεις στεφάνων – Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος