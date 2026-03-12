Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Νέος κύκλος λειτουργίας για το Τμήμα «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς» της 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου στο Αρκαλοχώρι

Μετά τη φετινή λειτουργία του Τμήματος «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς» της 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου στο Αρκαλοχώρι, ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας σε συνεργασία με την 1η ΣΑΕΚ Ηρακλείου, προτίθεται να υλοποιήσει νέο κύκλο λειτουργίας για το επόμενο διδακτικό έτος, δίνοντας τη δυνατότητα σε νέους και νέες της ευρύτερης περιοχής να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, στον δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο των αερομεταφορών.

Η λειτουργία του Τμήματος στην περιοχή ενισχύει τις δυνατότητες επαγγελματικής κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές προοπτικές απασχόλησης σε έναν τομέα που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των μεταφορών και του τουρισμού στην Κρήτη, καθώς και με τις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργεί το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι.

Η ειδικότητα «Στέλεχος Υπηρεσιών Αερομεταφοράς», παρέχει στους σπουδαστές γνώσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία αεροδρομίων, την εξυπηρέτηση επιβατών, τις υπηρεσίες εδάφους, την οργάνωση αεροπορικών μεταφορών και τη διαχείριση διαδικασιών στον τομέα των αερομεταφορών, ανοίγοντας σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση καλούνται να εκδηλώσουν εγκαίρως το ενδιαφέρον τους και να ενημερωθούν λεπτομερώς για τον τρόπο λειτουργίας και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα σπουδών. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μετά την ανακοίνωση των ημερομηνιών στην ιστοσελίδα της 1ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος στο Αρκαλοχώρι (Γενικό Λύκειο Αρκαλοχωρίου) και την Κα Σαραφοπούλου Ευαγγελία στο τηλέφωνο: 6937 330 370 προκειμένου να κλείσουν ραντεβού για να ενημερωθούν αναλυτικά για το τμήμα κατά τις ώρες 16:00 – 19:00 και να δηλώνουν την πρόθεση τους για συμμετοχή. Η καταγραφή του ενδιαφέροντος των υποψηφίων είναι σημαντική για τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ομαλή οργάνωση του νέου κύκλου λειτουργίας του Τμήματος.