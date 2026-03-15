Ηράκλειο:Με ειδήσεις και αναφορές σε όλα τα κρίσιμα θέματα της εβδομάδας η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Η έμπρακτη αποδοχή από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών των διεκδικήσεων του Δήμου μας για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου», τα έργα βελτίωσης της καθημερινότητας σε πολλές περιοχές, το θέμα της στάθμευσης οχημάτων στην τάφρο των Ενετικών Τειχών και το ξεκάθαρο «όχι» από τον ΕΣΔΑΚ σε κάθε δραστηριότητα υψηλής όχλησης στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, ήταν μερικά από τα θέματα που σημάδεψαν την εβδομάδα που φεύγει.

Ας διατρέξουμε μαζί τα γεγονότα:

🔘 Αποδεκτές και επίσημα οι διεκδικήσεις μας για τα έργα του ΒΟΑΚ στην «παράκαμψη Ηρακλείου»

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σημαντικό βήμα που ζητούσα να γίνει μετά την προφορική κατάληξη των συνεννοήσεών μας με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών: Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Χρίστος Δήμας, υποβλήθηκε από το Υπουργείο η πρόταση τροποποίησης της Σύμβασης προς τον παραχωρησιούχο, ανοίγοντας τον δρόμο για το σύνολο των έργων που αναγνωρίζονται πλέον από όλες τις πλευρές ως αναγκαία προκειμένου ο ΒΟΑΚ, ο οποίος θα εξακολουθήσει να διασχίζει την πόλη μας, να πάψει να τη διαιρεί.

Θυμίζω ότι η προσπάθεια για την άρση των αρνητικών επιπτώσεων για την πόλη από το έργο του νέου αυτοκινητόδρομου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2023, έπειτα από την πρόταση για προσφυγή στο ΣτΕ που κατέθεσε ο Ευριπίδης Κουκιαδάκης ως επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, αποδέχθηκε ο τότε Δήμαρχος Βασίλης Λαμπρινός, ψήφισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, και υποστήριξαν οι Βουλευτές και οι φορείς του Ηρακλείου.

Η προσπάθεια ενισχύθηκε καθοριστικά από τη Δημοτική μας Αρχή τον Νοέμβριο του 2024, με την κατάθεση ειδικής Τεχνικής Έκθεσης για τα απαραίτητα πρόσθετα έργα σε αναλυτική, τεκμηριωμένη και ρεαλιστική βάση.

Επαναλαμβάνω εδώ όσα σας είχα αναφέρει πρόσφατα (τον περασμένο Φλεβάρη), με αφορμή μια ακόμα συνάντησή μου με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών: Το ζητούμενο, που μπαίνει πλέον σε τροχιά πραγματοποίησης, προσδιορίζεται από ένα συγκεκριμένο πλέγμα προτάσεων έργων.

Η βάση του βρίσκεται στους πρόσθετους λόγους και την Τεχνική Έκθεση την οποία καταθέσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Νοέμβριο του 2024, ενισχύοντας την προσφυγή του Δήμου μας. Τα απαιτούμενα πρόσθετα έργα αφορούν στη βελτίωση των ανισόπεδων κόμβων, στη βελτίωση και συμπλήρωση του συνόλου του παράπλευρου οδικού δικτύου, στη δημιουργία στεγάστρων με κυκλοφοριακή λειτουργία (σύνδεση των τμημάτων της πόλης εκατέρωθεν του ΒΟΑΚ), στη βελτίωση των κάτω διαβάσεων και σε έργα απορροής των υδάτων.

Η συμπληρωματική μελέτη θα προβλέπει σε πρώτο πλάνο το σύνολο των αναγκαίων κυκλοφοριακών έργων καθώς και τα αναγκαία υδραυλικά έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση, που αποτελεί μείζον ζήτημα πολιτικής προστασίας για την πόλη, γεωτεχνικές έρευνες και προκαταρκτικές στατικές μελέτες.

Η μελέτη μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες προκειμένου στη συνέχεια μια συμπληρωματική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να καταλήξει σε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Αυτή η διαδρομή θα μας οδηγήσει σε ένα συμπληρωματικό έργο και αυτό με τη σειρά του μας οδηγεί στον στόχο που θέσαμε εξαρχής: Να βελτιωθούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην πόλη, σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, που αφορά και τον Δήμο Μαλεβιζίου με τον οποίο είμαστε σε κοινή γραμμή.

Εφόσον το έργο, όπως το έχουμε συλλάβει, πραγματοποιηθεί, θα αλλάξει τα κυκλοφοριακά δεδομένα σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, αλλά θα επιδράσει ακόμα και στη φυσιογνωμία της πόλης. Θα αποτελέσει ένα έργο που θα χαρακτηρίζει την πόλη. Το Ηράκλειο το δικαιούται και το αξίζει. Αν το επιτύχουμε, θα έχουμε καλύψει χαμένο έδαφος δεκαετιών, και πρέπει να μας αναγνωριστεί ότι αν ανεχθήκαμε επί μακρόν αυτή την υστέρηση, αυτή είναι η στιγμή να την ξεπεράσουμε και να πάμε την πόλη μπροστά.

Αυτή η εξέλιξη είναι καρπός συνεργασίας που αναπτύξαμε μαζί και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη, από κοινού με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, με τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο. Ευχαριστώ όλους για την συνεισφορά τους.

🔘 Έργα βελτίωσης της καθημερινότητας στο Ηράκλειο

Στον Κατσαμπά, στη Νέα Αλικαρνασσό, στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη, στον Μασταμπά, στο κέντρο της πόλης και στον Λάκκο, συνεχίζονται οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής. Ειδικότερα:

Ο Κατσαμπάς και η Νέα Αλικαρνασσός, είναι οι επόμενες περιοχές μετά τον Ξηροπόταμο όπου γίνονται εργασίες αποκατάστασης φθορών του οδοστρώματος. Τα επόμενα πεδία όπου συνεχίζεται η «μάχη κατά της λακκούβας».

Στην περιοχή της Χριστομιχάλη Ξυλούρη, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κατασκευής νέων πεζοδρομίων, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας πεζής διαδρομής.

Στον Μασταμπά, στη συμβολή των οδών Πυράνθου και Γεωργίου Γεωργιάδου, προχωράνε τα έργα ανάπλασης για τη δημιουργία νέου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου.

Στο κέντρο της πόλης, συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του οδοφωτισμού.

Στον Λάκκο, στην οδό Ταξιάρχου Μαρκοπούλου, ξεκινάνε τη Δευτέρα 16/3 τα έργα συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισης του πεζόδρομου, με την ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης και του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων.

Γνωρίζουμε καλά ότι τα προβλήματα είναι πολλά. Και γνωρίζετε κι εσείς ότι οι υποδομές της πόλης είναι παλιές και ελλιπείς. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η βελτίωση της καθημερινότητας παραμένει προτεραιότητα της Δημοτικής μας Αρχής. Με αυτό το σκοπό συνεχίζουμε και εντείνουμε τις τεχνικές παρεμβάσεις σε όλο τον Δήμο.

🔘 Οι εξελίξεις στο θέμα της στάθμευση οχημάτων στην τάφρο των Ενετικών Τειχών

Η Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηματιών Ιδιόκτητων Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων κατήγγειλε τον Δήμο Ηρακλείου στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, αξιώνοντας τον τερματισμό της στάθμευσης σε σημεία της τάφρου των Ενετικών Τειχών, όπως προβλέπει η σχετική απαγορευτική απόφαση στη βάση γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ) του 2016.

Σε συνέχεια της καταγγελίας αυτής, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας απαίτησε από τον Δήμο Ηρακλείου την άμεση τοποθέτηση κάθε διαθέσιμου μέσου αποτροπής της πρόσβασης και την επιβολή προστίμων στους παραβάτες, προειδοποιώντας για κυρώσεις εναντίων αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Δήμου, από το 2016.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του προβλήματος, το αντιμετωπίζουμε με υπευθυνότητα και αναζητούμε τόσο άμεσες-βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες λύσεις.

Άμεσα, εξετάζουμε το πολεοδομικό καθεστώς διαφόρων οικοπέδων περιμετρικά του κέντρου, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως νόμιμοι χώροι στάθμευσης. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια οικόπεδα, όλοι γνωρίζουμε ότι ειδικά σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχουν μεγάλοι αδόμητοι χώροι. Όπου όμως υπάρχει έστω και μια πιθανότητα, αυτή εξετάζεται.

Στις βραχυπρόθεσμες λύσεις, περιλαμβάνεται η αξιοποίηση χώρων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Park and Ride, σε συνδυασμό με την πύκνωση δρομολογίων εξπρές των City Bus. Ταυτόχρονα, προχωράμε όπως προβλέπει η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης (ΠΣΠΑ) των Ενετικών Τειχών, στη μελέτη διαμόρφωσης χώρων στάθμευσης επισκεπτών του μνημείου και τουριστικών λεωφορείων με σεβασμό στο μνημείο, σε πέντε σημεία της τάφρου:

Στα εσωτερικά πρανή δυο προμαχώνων στη Λ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, κάτω από τον προμαχώνα Μαρτινέγκο, στο τμήμα της τάφρου στη Χαρ. Τρικούπη και περιμετρικά των Κυλινδρόμυλων Καστρινάκη στη Λ. Ικάρου. Αυτή η πρόβλεψη της ΠΣΠΑ, αποτελεί σημαντική επιτυχία που επετεύχθη μέσα από την συνεργασία μας με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Στις μακροπρόθεσμες λύσεις, συνεχίζουμε να διερευνούμε τη δυνατότητα δημιουργίας του μεγάλου χώρου στάθμευσης στη Λ. Δημοκρατίας, στο ύψος της Ανάληψης.

Σύντομα θα μπορούμε να πούμε περισσότερα.

🔘 Ξεκάθαρο «όχι» σε κάθε δραστηριότητα καύσης απορριμμάτων στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας

Με ομόφωνη απόφασή της, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) έκανε δεκτή την εισήγηση που κατέθεσα ως Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ για τροποποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας στη θέση Μαύρος Σπήλιος, ώστε να μη δημιουργηθούν εκεί χρήσεις υψηλής όχλησης, όπως η καύση απορριμμάτων.

Η τροποποίηση της ΣΜΠΕ, η οποία εκπονήθηκε το 2019, έγινε με βάση τα σημερινά δεδομένα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Με αυτές τις αλλαγές, καμία δραστηριότητα, οποιασδήποτε δυναμικότητας, υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας.

🔗 Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Την ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων μας, τη Δευτέρα 30/3 στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη.

• Την τοποθέτηση δώδεκα νέων «έξυπνων» ηλιακών στάσεων λεωφορείων σε νευραλγικά σημεία του Ηρακλείου: Στην Πλ. Ελευθερίας, τη Λ. Κνωσού, τη Λ. Ικάρου, την Πλ. Κύπρου, τη Χανιόπορτα, τη Λ. 62 Μαρτύρων, το Πρότυπο Γυμνάσιο, το Παγκρήτιο Στάδιο, τις εστίες του ΕΛΜΕΠΑ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

• Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της νέας Γραμμής Ενημέρωσης ΑμεΑ του Δήμου μας, η οποία λειτουργεί με την επιμέλεια της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και εξυπηρέτησε περισσότερα από 800 άτομα το πρώτο τετράμηνο λειτουργίας της.

• Τις νέες εργασίες σύνδεσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης που γίνονται από τη ΔΕΥΑΗ.

• Την Ημερίδα που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία της εθνικής κληρονομιάς από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

• Την παρουσία του Ηρακλείου στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τουρισμού ITB Berlin 2026, με την επιμέλεια του Αντιδημάρχου Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

• Την 3η Μαθητική Έκθεση «Δημιουργούμε Μαθαίνοντας» που διοργάνωσαν τα δύο Εργαστηριακά Κέντρα σε συνεργασία με το Δήμο μας και συμμετοχή μαθητών και μαθητριών απ’ όλα τα Γενικά Λύκεια και τα ΕΠΑΛ, στην οποία συμμετείχε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης.

• Τη δημόσια διαβούλευση για την κατασκευή νέων διαβάσεων πεζών, ενός νέου δρομολογίου του αστικού ΚΤΕΛ, την τοποθέτηση οριοδεικτών και άλλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

• Τις δράσεις των ΚΗΦΗ του Δήμου μας, που λειτουργούν με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.

• Την εκδήλωση με θέμα «Η Γυναίκα Μετανάστρια» που συνδιοργανώθηκε από τις Αντιδημαρχίες Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας και την Εντεταλμένη Σύμβουλο σε Θέματα Ισότητας Κατερίνα Δουλγεράκη.

• Την εκδήλωση κοπής της πίτας του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου μας.

• Τη συνάντηση που πραγματοποιήσαμε μαζί με τους Αντιδημάρχους Οικονομικών & Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Τάσο Τσατσάκη και Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργο Αγριμανάκη στη Λότζια, με το Προεδρείο της ΠΟΕ/ΟΤΑ. Από την ΠΟΕ/ΟΤΑ συμμετείχαν ο Πρόεδρος Νίκος Τράκας και τα μέλη της Διοίκησης Πέτρος Πετρίδης, Μιχάλης Καρασάββας, Κωστής Γελαδάκης, Θωμάς Λιάγκος, Σοφία Μπούμπαλου και από την πλευρά του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου μας, η Πρόεδρος Παρασκευή Πλατάκη, ο Αντιπρόεδρος Νίκος Φανταουτσάκης και ο υπεύθυνος πολιτιστικών και δημοσίων σχέσεων Ανδρέας Αναστασάκης.

• Τις δωρεάν εξετάσεις πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου (Τεστ Παπ) που οργανώσαμε στα Σταυράκια με την συνεργασία της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας και της Τοπικής Κοινότητας.

• Τη νέα Πράσινη Αποστολή της πλατφόρμας ανακύκλωσης Followgreen για την ευαισθητοποίησης μικρών και μεγάλων για την προστασία του περιβάλλοντος που πραγματοποιείται με τον συντονισμό της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ σ’ εσάς για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!