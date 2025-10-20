Δήμος Ρεθύμνης:Έγκριση Χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ για την ανακαίνιση του κτηρίου της Άρσης Βαρών

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώθηκε σήμερα από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη για την ικανοποίηση ενός δίκαιου αιτήματος του Δήμου Ρεθύμνης που αφορά στον εκσυγχρονισμό αθλητικών υποδομών της πόλης μας.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί με ποσό ύψους 200.000 ευρώ την ανακαίνιση του κτηρίου της Άρσης Βαρών που λειτουργεί στην περιοχή της Σοχώρας.

Το σχετικό αίτημα κατέθεσε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο Υπουργείο ο κ. Δήμαρχος, ο οποίος ενεχείρισε στον κ. Υπουργό το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο, το οποίο περιλάμβανε τις αναγκαίες παρεμβάσεις και τον σχετικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση τους.

Οι εργασίες αφορούν παρεμβάσεις στο σύνολο του κτιρίου δίνοντας έμφαση στην στατική και λειτουργική του επάρκεια. Προβλέπονται επίσης θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, χρωματισμοί, νέα κουφώματα και ανακατασκευές τουαλετών, ντουζιέρων, αποδυτηρίων, τοποθέτηση νέων πατωμάτων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κλιματισμού και αερισμού των εσωτερικών χώρων. Επίσης λαμβάνεται μέριμνα ασφαλούς προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Η ανακαίνιση του κτιρίου θα γίνει με όλες τις απαραίτητες μεθόδους για τη διασφάλιση και προστασία του περιβάλλοντος και με όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την βέλτιστη ενεργειακά απόδοσή του.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο αποκαθιστά ένα ιστορικό κτίριο της πόλης και ταυτόχρονα διαμορφώνει μια σύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική αθλητική υποδομή για τους χρήστες της.

Ο Δήμος Ρεθύμνης όπως προώθησε μεθοδικά τις μέχρι σήμερα διαδικασίες επιτυγχάνοντας την έγκριση των απαιτούμενων κονδυλίων, βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα για να προχωρήσει με ταχείς ρυθμούς στην διεκπεραίωση των διαδικασιών που έπονται μέχρι την δημοπράτηση και ακολούθως για την κατασκευή του έργου.

Με την ευκαιρία ο κ. Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινείς ευχαριστίες στον Υπουργό κ. Λιβάνιο για την άμεση ανταπόκριση τους στο αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης καθώς και τον Υπουργό και Βουλευτή Ρεθύμνου κ. Κεφαλογιάννη για την συμβολή του στην επιτυχή έκβαση του αιτήματος του.

Επίσης ευχαριστεί τους Αντιδημάρχους του Δήμου Ρεθύμνης, Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Άγγελο Μαλά και Αθλητισμού κ. Νίκο Προβιά, τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Ρεθύμνης κ. Μαρίνο Ρουσσιά καθώς και τις δημοτικές υπηρεσίες που εργάστηκαν μεθοδικά και επιμελώς για την ολοκλήρωση του σχετικού φακέλου διεκδίκησης τους έργου.

Δηλώνει, τέλος, πως ο Δήμος Ρεθύμνης θα συνεχίσει να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της πόλης και των οικισμών, με τις απαραίτητες θεσμικές συνεργασίες και κυρίως με υπευθυνότητα και σεβασμό στις ανάγκες των πολιτών και των τοπικών φορέων.