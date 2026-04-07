Εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου από τη Δημοτική Επιτροπή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή η τροποποίηση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Ηρακλείου, έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού Γιώργου Αγριμανάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός αναφέρθηκε στην επιμελημένη δουλειά που έχει γίνει ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για εκσυγχρονισμό της οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών, υπενθυμίζοντας ότι αυτός είναι ο δεύτερος ΟΕΥ που καταρτίζεται από την Δημοτική Αρχή καθώς είχε προηγηθεί ο Οργανισμός ενσωμάτωσης των καταργούμενων Νομικών Προσώπων, το 2024.

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος ΟΕΥ του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ισχύοντα από το 2011, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει διαχρονικές δυσλειτουργίες, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, να ενσωματώσει νομοθετικές αλλαγές και να λειτουργήσει ως μοχλός ενίσχυσης της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου.

Παράλληλα, έχει ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, τον εκσυγχρονισμό, τη συμπλήρωση και τη βελτίωση ολόκληρης της δομής του Δήμου Ηρακλείου και οδηγεί στη βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, καθώς και στην αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των υποδομών και του εξοπλισμού του Δήμου Ηρακλείου.
Ο νέος ΟΕΥ θα κατατεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στο πασχαλινό παζάρι του ΚΔΗΦΑμεΑ "Δικαίωμα στη...

Tο πασχαλινό παζάρι του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας...

Ασφαλτόστρωση στην Λ. Πλαστήρα, στο ύψος του...

Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας διερχόμενων οδηγών και...

Στο πασχαλινό παζάρι του ΚΔΗΦΑμεΑ "Δικαίωμα στη Ζωή" Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Θραψανό, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και συνεργάτες του
Ο Δήμαρχος Πλατανιά συμμετείχε με παρουσίαση των Αστικών-Ηπειρωτικών Δήμων στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Ρέθυμνο:Εθιμοτυπική επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ στην Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης κα Μαρία Λιονή

Κρήτη:Ολοκλήρωση Διακρατικών Εργαστηρίων με συμμετοχή φορέων και εθελοντών στην Λάρνακα στα πλαίσια του προγράμματος Interreg «Act4All».

Αστυνομική δράση πρώτου πενθημέρου Απριλίου στην Κρήτη

