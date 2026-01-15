Εκατόμβη στο Ιράν, με το δάχτυλο στη σκανδάλη ο Τραμπ – Κλείνουν πρεσβείες, ξένοι πολίτες εγκαταλείπουν τη χώρα

Αυξάνεται η ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε επέμβαση στο Ιράν. Σκληραίνει τη στάση της η Τεχεράνη. Δηλώνει ότι οι διαδηλωτές θα τιμωρηθούν με αυστηρότητα.

ΜΚΟ καταγγέλλουν ότι έχει ενταθεί η καταστολή των κινητοποιήσεων στο Ιράν, ενώ σύμφωνα με την οργάνωση HRANA, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 2.400 διαδηλωτών από τις 28 Δεκεμβρίου. Η διακοπή του διαδικτύου συνεχίζεται κάτι που δυσχεραίνει την ποιότητα της πληροφορίας που έρχεται από το Ιράν.

Το απόγευμα της Τετάρτης κατά τη διάρκεια υπογραφής προεδρικού διατάγματος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως έχει πληροφορίες πως δεν έχουν γίνει εκτελέσεις συλληφθέντων πολιτών και πως οι ΗΠΑ παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στο Ιράν σχετικά με την τύχη διαδηλωτών.

Η κυβέρνηση στην Τεχεράνη δηλώνει ότι είναι έτοιμη και «ικανή» να «αντιμετωπίσει» πιθανές αμερικανικές επιθέσεις, μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ ζήτησαν την εκκένωση αρκετών αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, οι οποίες βρίσκονται σε επιφυλακή. Πολλές χώρες, η μία μετά την άλλη καλούν τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σημαντικές εξελίξεις

Έκτακτη συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Πέμπτη για το Ιράν

Ο Αραγκτσί διαψεύδει το Reuters

Το Ιράν υπό υπαρξιακή απειλή δεν θα δείξει έλεος

Οι ΗΠΑ «θα παρακολουθούν» την κατάσταση στο Ιράν σχετικά με πιθανή στρατιωτική δράση

Η Διεθνής Αμνηστία για τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν σταματήσει λέει ο Τραμπ

Ναυσιπλοΐα: Δεκάδες πλοία αγκυροβολούν έξω από τα λιμάνια του Ιράν

Η Ρώμη καλεί τους Ιταλούς να εγκαταλείψουν το Ιράν

Φρουροί της Επανάστασης: Το Ιράν βρίσκεται σε «απόλυτη ετοιμότητα»

H Lufthansa αναστέλλει πτήσεις από και προς το Ισραήλ

Οι ιρανικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει την πυρπόληση του ιερού του Ιμάμζαντε Σαμπζ-Καμπά, του οποίου ο ναός και ο τάφος πυρπολήθηκαν από τρομοκράτες. Το βίντεο δείχνει το ιερό να τυλίγεται στις φλόγες.

Σαμπζ – Καμπά σημαίνει Πράσινη Ρόμπα από τα ρούχα που φορούσε ο γιος του έβδομου σιίτη Ιμάμη (το πράσινο κυριαρχεί και στον ναό), ο οποίος φέρεται να έζησε ασκητική ζωή, με ευσέβεια, ταπεινότητα και αφοσίωση.

«Οι Ιρανοί κρατούν τα πτώματα στα σπίτια τους», λέει ακτιβίστρια

Οι Ιρανοί κρατούν τα πτώματα των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στα σπίτια τους αντί να τα μεταφέρουν στο νεκροτομείο, είπε η Νεγκίν Σιραγκέι ,ιρανή ακτιβίστρια και ιδρύτρια μιας ΜΚΟ της ιρανικής διασποράς, μιλώντας στο SkyNews.

Αυτό συμβαίνει επειδή, διαφορετικά, η κυβέρνηση θα τους ανάγκαζε να υπογράψουν έγγραφα που θα ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο άτομο σκοτώθηκε από την αντιπολίτευση, όπως είπε στην παρουσιάστρια των διεθνών ειδήσεων Γιάλντα Χακίμ.

Η Σιραγκέι επικαλέστηκε δύο ξεχωριστές πηγές εντός του Ιράν πως θα προσπαθήσουν να βρουν ένα μέρος στην ιδιωτική τους γη για να θάψουν τους αγαπημένους τους.

Οι New York Times ήταν έτοιμοι να στείλουν το προσωπικό πίσω στη βάση Αλ Ουέιντ

Ο αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να στείλει προσωπικό πίσω στην αεροπορική βάση Αλ Ουέιντ, αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ιράν σταμάτησε τις δολοφονίες το απόγευμα της Τετάρτης, κάτι που ένας αξιωματούχος του αμερικανικού στρατού χαρακτήρισε ως «έξοδο διαφυγής», σύμφωνα με την NYT.

Ένας άλλος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν τεθεί σε επιφυλακή για πιθανές δευτερεύουσες επιθέσεις, αλλά αυτή η στάση φάνηκε να τέθηκε σε παύση.

Αποφυγή μετακινήσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κουβέιτ ενημέρωσε το προσωπικό της να επιδείξει αυξημένη επαγρύπνηση και να συμμορφωθεί με την προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Στρατοπέδου Αριφτζάν, του Στρατοπέδου Μπούεχρινγκ, της αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σάλεμ και του Στρατοπέδου Πάτριοτ.

Ο Τραμπ ενθουσιάζεται με την εποχή Τραμπ

Μιλώντας στο Reuters για την πιθανότητα πτώσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «είτε πέσει είτε όχι, θα είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος».

«Προεκλογική εκστρατεία» Παχλαβί για τον θρόνο του Ιράν

Ο Ρεζά Παχλαβί έθεσε λίγο πριν τις 04:00 ώρα Ελλάδας υποψηφιότητα για τον θρόνο του Ιράν, παρουσιάζοντας τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Ο λόγος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έκκληση στο Ισραήλ (αναγνώριση, παύση υποστήριξης παλαιστινιακών οργανώσεων, Χεζμπολάχ, Ανσάρ Αλλάχ/Χούθι), αλλά και τις εταιρείες που ενδιαφέρονται για το ιρανικό πετρέλαιο.

Σχηματικά αυτά που είπε είναι τα παρακάτω:

Ανέφερε ότι το Ιράν ταυτίζεται με την τρομοκρατία, τον εξτρεμισμό και τη φτώχεια. Το πραγματικό Ιράν είναι ένα διαφορετικό Ιράν. Ένα όμορφο, φιλειρηνικό και ακμάζον Ιράν.

Τερματισμός του πυρηνικού προγράμματος και θα σταματήσει η υποστήριξη «τρομοκρατικών ομάδων». Το νέο Ιράν θα καταπολεμήσει την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, το εμπόριο ναρκωτικών και τον εξτρεμιστικό ισλαμισμό.

Ομαλοποίηση με τις ΗΠΑ και άμεση αναγνώριση του Ισραήλ με επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ στις «Συμφωνίες του Κύρου», φέρνοντας κοντά ένα ελεύθερο Ιράν, το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο.

Το Ιράν ως «αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας για τον ελεύθερο κόσμο. Η χάραξη πολιτικής θα είναι διαφανής. Οι ενέργειες του Ιράν θα είναι υπεύθυνες. Οι τιμές θα είναι προβλέψιμες».

Το Ιράν θα «αντιμετωπίσει το ξέπλυμα χρήματος. Η οργανωμένη διαφθορά θα εξαλειφθεί. Οι δημόσιοι θεσμοί θα λογοδοτούν στον λαό».

Άνοιγμα του Ιράν στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Το Ιράν θα επιδιώξει να επενδύσει στον κόσμο. Η απομόνωση θα αντικατασταθεί από τις ευκαιρίες.

«Συμπαθητικός ο Παχλαβί», λέει ο Τραμπ «αλλά…»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο γιος του ανατραπέντος σάχη Ρεζά Παχλάβι «φαίνεται πολύ συμπαθητικός», αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αν ο Παχλάβι έχει την απαιτούμενη υποστήριξη εντός του Ιράν για να αναλάβει τελικά την εξουσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε επίσης στο Reuters ότι υπάρχει πιθανότητα να καταρρεύσει η κυβέρνηση του Ιράν.

«Φαίνεται πολύ συμπαθητικός, αλλά δεν ξέρω πώς θα τα πήγαινε στη χώρα του», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο Οβάλ Γραφείο. «Και πραγματικά δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν η χώρα του θα δεχόταν την ηγεσία του, αλλά αν το έκαναν, δεν θα είχα κανένα πρόβλημα».

Είναι η δεύτερη φορά μετά την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο που οι ηγέτες εντός και εκτός εισαγωγικών αντιπολίτευσης χωρών των οποίων οι ΗΠΑ θέλουν να ανατρέψουν τις κυβερνήσεις, δεν λαμβάνουν την ψήφο εμπιστοσύνης από τον Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει αμφισβητήσει την ικανότητα του Παχλάβι να ηγηθεί, αφού την περασμένη εβδομάδα είχε δηλώσει δημόσια ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τον συναντήσει. Ο Ρεζά Παχλαβί εμφανίζεται ως πιθανός ηγέτης του Ιράν στο εξωτερικό κυρίως από Ιρανούς νοσταλγούς της μοναρχίας ή για να ακριβολογούμε τα παιδιά όσων αποχώρησαν μαζί με τον σάχη.

Ο 65χρονος Παχλάβι, ζει εκτός Ιράν από το 1978, όταν πήγε στις ΗΠΑ για εκπαίδευση ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, όμως τον πρόλαβε η επανάσταση και δεν επέστρεψε ποτέ στο Ιράν.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία καλεί τους πολίτες της σε εγρήγορση

Η αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες και το προσωπικό της να επιδείξουν «αυξημένη προσοχή», ενθαρρύνοντάς τους να περιορίσουν «τα μη απαραίτητα ταξίδια κοντά σε οποιεσδήποτε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή».

Έκτακτη συνεδρίαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Πέμπτη για το Ιράν

Οι ΗΠΑ ζήτησαν την πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Ιράν.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί εντατικοποίηση των διπλωματικών επαφών και όχι άμεση μονομερή αντίδραση, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, και ερμηνεύτηκε από τις αγορές ως ένα σταθεροποιητικό βήμα μετά από ημέρες έντονης έντασης.

Πηγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δήλωσε στο ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Ο Τραμπ είναι ικανοποιημένος μόνο με «γρήγορο και αποφασιστικό πλήγμα» κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται να δήλωσε στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του ότι επιθυμεί οποιαδήποτε στρατιωτική δράση των ΗΠΑ στο Ιράν να αποτελέσει «γρήγορο και αποφασιστικό πλήγμα για το καθεστώς» και να μην προκαλέσει παρατεταμένο πόλεμο, σύμφωνα με το NBC News, το οποίο επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο.

Μια πηγή δήλωσε στο NBC: «Αν κάνει κάτι, θέλει να είναι οριστικό». Οι σύμβουλοι του Τραμπ δεν έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να του εγγυηθούν ότι το καθεστώς θα καταρρεύσει γρήγορα μετά από στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

Το Ιράν επεκτείνει την ΝΟΤΑΜ, κλείνει ξανά το FIR Τεχεράνης

Με νέα ΝΟΤΑΜ με μοναδική εξαίρεση τις διεθνείς πτήσεις με προηγούμενη αδειοδότηση, το Ιράν έκλεισε ξανά τον εναέριο χώρο του.

Αραγκτσί για εμπλουτισμό ουρανίου και βαλλιστικούς πυραύλους

Ερωτώμενος για το αν το Ιράν θα συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν απάντησε πως «τόσο οι δυνατότητες εμπλουτισμού όσο και οι αμυντικές δυνατότητες είναι νόμιμα δικαιώματά μας. Δεν μπορείς να πεις σε μια άλλη χώρα ότι δεν πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά της, αλλιώς θα δεχτεί επίθεση»

Οι ζημιές στην Τεχεράνη από τις διαδηλώσεις

Η ιρανική πρωτεύουσα υπέστη ζημίες άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων ταραχών που συνόδευσαν τις ειρηνικές οικονομικές διαμαρτυρίες, σύμφωνα με τον δήμαρχο Αλιρεζά Ζακανί.

Πάνω από 89 λεωφορεία, δύο δημοτικά κτίρια και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα καταστράφηκαν σύμφωνα με τον απολογισμό του δημάρχου.

Ιρανή διαδηλώτρια που ανακοινώθηκε ως νεκρή, ζει

Η 23χρονη αισθητικός Σαγκάρ Ετεμαντί η οποία είχε παρουσιαστεί ως νεκρή που σκοτώθηκε από τις κρατικές δυνάμεις καταστολής κατά τη διάρκεια των ταραχών, βρίσκεται εν ζωή και έχει βγει από την εντατική.

Η ιρανική δικαιοσύνη εξέδωσε επίσημη διάψευση, επιβεβαιώνοντας ότι η Ετεμαντί τραυματίστηκε, νοσηλεύτηκε και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Η μητέρα και ο αδελφός της φέρονται να έκαναν δημόσιες εκκλήσεις, πως η Σαγκάρ είναι ζωντανή.

Το Ιράν ισχυρίζεται πως οι εικόνες της δημιουργήθηκαν ή παραποιήθηκαν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, στο πλαίσιο της δημιουργίας ψευδώς αναφερόμενων ως νεκρών, ώστε οι διαδηλώσεις να γίνουν βιαιότερες.

Η μετάφραση του βίντεο από διαφορετικές πηγές, χωρίς να επιβεβαιώνεται ανεξάρτητα από ΜΜΕ, αναφέρει ότι «η δεξιά πλευρά του σώματός της, το κεφάλι, το πρόσωπο και οι πνεύμονες έχουν υποστεί βλάβες, αλλά στέκεται δυνατή για τους ανθρώπους της».

Παρόλα αυτά επιβεβαιώνεται πως χτυπήθηκε από κυνηγετική καραμπίνα με σκάγια, παρότι οι φερόμενες ως ακτινογραφίες που εμφάνιζαν σκάγια στον εγκέφαλο της «νεκρής», φέρονται να μην είναι αληθινές.

To Ιράν εξέδωσε νωρίτερα NOTAM, η οποία οδήγησε τις πτήσεις επιβατών να κάνουν αναστροφή κατά τη διέλευσή τους από τον εναέριο χώρο του. Το Ιράν συνεχίζει τις στρατιωτικές αεροπορικές περιπολίες κατά μήκος των συνόρων του με το Ιράκ.

«Επισήμως, το Ιράν εξέδωσε NOTAM που έκλεινε προσωρινά τον εναέριο χώρο του σε όλες τις πτήσεις, εκτός από τις διεθνείς πτήσεις από και προς το Ιράν με προηγούμενη άδεια. Ο περιορισμός διήρκεσε λίγο περισσότερο από δύο ώρες» σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές.

To Ιράν σημειώνει ότι «προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για εχθρικές στρατιωτικές δραστηριότητες από αντιπάλους πέραν των συνήθων επιχειρήσεων επιτήρησης».

Οι αρχές αναφέρουν πως «η NOTAM έχει πλέον λήξει και ο ιρανικός εναέριος χώρος είναι ανοιχτός για εμπορικές πτήσεις. Ζητούμε να αντιμετωπιστούν αυτές οι πληροφορίες αυστηρά ως ειδήσεις και να μην διαδίδονται εικασίες έως ότου δημοσιευθούν επίσημες ενημερώσεις σχετικά με τυχόν εξελίξεις».

Για την ιστορία παρότι ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός οι μόνες δύο πτήσεις που είναι εμφανείς στο χάρτη, είναι πτήσεις από την Κίνα.

Ο Αραγκτσί διαψεύδει το Reuters

O υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί διέψευσε τo Reuters το οποίο επικαλέστηκε Ιρανό αξιωματούχο, λέγοντας πως «ο αριθμός των θανάτων, παρόλο που προσπάθησαν σκληρά να τον αυξήσουν, είναι μόνο μερικές εκατοντάδες. Ο ακριβής αριθμός θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, ίσως απόψε».

Συνέχισε λέγοντας ότι «οι αριθμοί που έχουν ανακοινώσει είναι υπερβολικοί. Πρόκειται για μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με σκοπό να βρουν δικαιολογίες για να εξαπολύσουν μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν».

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ προειδοποιεί τους πολίτες της

Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων στην περιοχή, η αμερικανική πρεσβεία στη Ντόχα έχει συμβουλεύσει το προσωπικό της να επιδείξει αυξημένη προσοχή και να περιορίσει τα μη απαραίτητα ταξίδια στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ. Συνιστούμε στους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Κατάρ να πράξουν το ίδιο.

Το Ιράν υπό υπαρξιακή απειλή δεν θα δείξει έλεος

O καθηγητής Μοχάμεντ αλ-Φαράχ, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Ανσάρ Αλλάχ, μίλησε για το ενδεχόμενο το Ιράν να πρέπει να πολεμήσει για την ίδια του την ύπαρξη.

«Δεδομένου ότι η απειλή σήμερα έχει καταστεί υπαρξιακή για το ισλαμικό σύστημα στο Ιράν -ιδίως με την είσοδο του Τραμπ στο προσκήνιο- είναι βέβαιο, με βάση την κατανόησή μας για τον τρόπο σκέψης των Ιρανών, ότι αυτή τη φορά η αντίδρασή τους και ο χειρισμός οποιασδήποτε επιθετικής ενέργειας θα είναι διαφορετικοί.

Δεν θα παραμείνει εντός των ορίων μιας συμβατικής αντίδρασης, αλλά θα είναι μια απελπισμένη, ολοκληρωτική μάχη, και θα χτυπήσουν χωρίς οίκτο.

Οι επιθέσεις τους δεν θα σταματήσουν στο να στοχεύουν τον εχθρό ή τις αμερικανικές βάσεις και πολεμικά πλοία. Το ζήτημα θα κλιμακωθεί σε διακοπή του εφοδιασμού με πετρέλαιο προς τη Δύση και δημιουργία μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, της οποίας οι φλόγες θα κάψουν τους Αμερικανούς και τους Δυτικούς πριν από οποιονδήποτε άλλο.

Επιπλέον, το επίπεδο ετοιμότητας και προετοιμασίας του Ιράν αυτή τη φορά είναι εξαιρετικά υψηλό, χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο να επηρεαστεί από αιφνιδιαστικές επιθέσεις.

To Ιράν δεν σκοπεύει να κρεμάσει άτομα για συμμετοχή στις διαδηλώσεις

Το Ιράν «δεν έχει σχέδιο» για εκτελέσεις με απαγχονισμό λόγω των διαδηλώσεων, δηλώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτσί.

«Δεν υπάρχει σχέδιο για απαγχονισμό», δήλωσε ο Αμπάς Αραγκτσί στο Fox News. «Ο απαγχονισμός είναι εκτός συζήτησης». Η απάντηση αφορούσε βέβαια την συμμετοχή σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και όχι συλληφθέντες για τρομοκρατία ή για «Πόλεμο εναντίον του Θεού» – Muḥaribah, έγκλημα που φέρει την θανατική ποινή στο Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.

Ο Πόλεμος εναντίον του Θεού μπορεί να τεκμηριωθεί ως κατηγορία στο Ιράν, αν ο δράστης δολοφονήσει αμάχους ή αν έχει πάρει τα όπλα (πρέπει να είναι αποδεδειγμένη η οπλοφορία) εναντίον της Ισλαμικής Επανάστασης.

Η συνέχεια της ταραχώδους σχέσης Ιράν – Μεγάλης Βρετανίας

Η αναδρομή των σχέσεων της Μεγάλης Βρετανίας με το Ιράν συνεχίζεται από το SkyNews

Απρίλιος 1980: Ιρανοί Άραβες ένοπλοι εισβάλλουν στην ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο και κρατούν 26 άτομα όμηρους για έξι ημέρες. Η πρεσβεία ανακτάται μετά από πολιορκία.

Σεπτέμβριος 1980: Το Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει την πρεσβεία του λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια μετά την πολιορκία και εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης με τους ομήρους στην αμερικανική πρεσβεία.

1988: Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ιράν ανοίγει ξανά.

1993: Η ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο ανοίγει ξανά.

2011: Πλήθος εισβάλλει στην πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη, καταστρέφοντας την περιουσία και αναγκάζοντας τους διπλωμάτες να εκκενώσουν το κτίριο, μετά την ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις κυρώσεις κατά του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματος. Στη συνέχεια, η Βρετανία κλείνει την πρεσβεία.

2015: Η πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου στην Τεχεράνη ανοίγει ξανά.

Ιούνιος 2025: Το Ηνωμένο Βασίλειο κλείνει και πάλι προσωρινά την πρεσβεία του στην Τεχεράνη «λόγω της τρέχουσας κατάστασης ασφάλειας» – μία ημέρα πριν από την επίθεση των ΗΠΑ κατά του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ιούλιος 2025: Η βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη ανοίγει ξανά περίπου δύο εβδομάδες μετά το προσωρινό κλείσιμο.

Γιατί η Βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη είναι «ευαίσθητος στόχος»;

Το SkyNews έκανε μια σύντομη, μικρή αναφορά στις ταραχώδεις σχέσεις των Βρετανών με τους «Πέρσες».

Στις αρχές του 20ού αιώνα, η Anglo-Persian Oil Company, η οποία αργότερα μετατράπηκε στην BP, συμμετείχε στην εξόρυξη πετρελαίου από νεοανακαλυφθέντες πόρους.

Η δυσαρέσκεια για αυτό το γεγονός αυξήθηκε στο Ιράν στις δεκαετίες του 1940 και του 1950, καθώς οι Ιρανοί επωφελούνταν λιγότερο από τα έσοδα του πετρελαίου σε σύγκριση με τη βρετανική εταιρεία.

Στη δεκαετία του 1950, ο πρώτος δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός του Ιράν, Μοχάμεντ Μοσάντεγκ, εθνικοποίησε τη βιομηχανία πετρελαίου.

Το 1953, η Βρετανία και οι ΗΠΑ (μέσω των Mi6 και CIA) συνέβαλαν στην ανατροπή του Μοσάντεκ, η οποία οδήγησε στην αποκατάσταση της μοναρχίας. Το πετρέλαιο του Ιράν ελέγχονταν τότε κυρίως από ένα κονσόρτσιουμ δυτικών εταιρειών.

Η μοναρχία ανατράπηκε με τη σειρά της από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Οι σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο επιδεινώθηκαν: για παράδειγμα, το 1989, το Ιράν ζήτησε με φετφά τη δολοφονία του Βρετανού συγγραφέα Σαλμάν Ρουσντί (για το βιβλίο του «Σατανικοί Στίχοι»), την οποία ανακάλεσε το 1998. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγόρησε επίσης το Ιράν ότι ήταν σε επαφή με τον IRA τη δεκαετία του 1990.

Οι ΗΠΑ προειδοποιούν τους πολίτες τους που βρίσκονται στο Ισραήλ

Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα να είναι προσεκτικοί, να προετοιμαστούν εκ των προτέρων και να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια.

Οι ΗΠΑ φέρονται να μεταφέρουν αεροπλανοφόρο και πλοία συνοδεία στην Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με την δημοσιογράφο του NewsNation και ανταποκρίτρια του Λευκού Οίκου που επικαλείται «πηγή με γνώση», μια ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου μετακινείται από τη Νότια Σινική Θάλασσα στην «περιοχή ευθύνης της CENTCOM».

Η Κεντρική Διοίκηση ή CENTCOM έχει ως περιοχή ευθύνης τη Μέση Ανατολή.

Οι δυτικές δυνάμεις αποχώρησαν από τη βάση Άιν αλ Άσαντ

Οι αμερικανικές και άλλες διεθνείς δυνάμεις της συμμαχίας έχουν αποσυρθεί πλήρως από την αεροπορική βάση Άιν αλ Άσαντ στο δυτικό Ιράκ.

H Αλ Σαρκίγια, ιρακινή ιστοσελίδα με έδρα τη Βαγδάτη, αναφέρει ότι η εκκένωση πραγματοποιήθηκε αργά το βράδυ με τη χρήση στρατιωτικών αεροσκαφών και διήρκεσε δύο ώρες.

Τον Αύγουστο του 2024, η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, ομάδα-ομπρέλα που περιλαμβάνει κάποιες από τις οργανώσεις εντός των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, είχε χτυπήσει με ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από φορτηγό τη βάση τραυματίζοντας 7 στρατιώτες, πέντε εκ των οποίων Αμερικανοί.

Φωτογραφίες επιβεβαιώνουν την μεταφορά συστοιχιών του Iron Dome

Χθεσινές και σημερινές φωτογραφίες και βίντεο επιβεβαιώνουν την μεταφορά συστοιχιών του Iron Dome σε όλο το Ισραήλ.