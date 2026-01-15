Πριγκίπισσα Ειρήνη: Πέθανε η μικρότερη αδελφή της Βασίλισσας Σοφίας

Η πριγκίπισσα Ειρήνη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, έπειτα από μακρά περίοδο προβλημάτων υγείας που την είχαν οδηγήσει σε πλήρη απομόνωση από τη δημόσια παρουσία.

Η πριγκίπισσα ήταν μικρότερη αδελφή της βασίλισσας Σοφίας και του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.

Η ισπανική βασιλική οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνοντας ότι η θεία του βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ απεβίωσε στις 11:40 σήμερα το πρωί στη Μαδρίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με βαθύτατη θλίψη η Οικογένεια ανακοινώνει ότι η Πριγκίπισσα Ειρήνη, αγαπημένη αδελφή και θεία, απεβίωσε την Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2026, στις 11:40 τοπική ώρα στην Ισπανία στο παλάτι της Θαρθουέλα της Μαδρίτης περιστοιχισμένη απο μέλη της αγαπημένης της οικογένειας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με την εξόδιο ακολουθία.

Γραφείο πρώην Βασιλικής Οικογένειας της Ελλάδος

Ποια ήταν η Πριγκίπισσα Ειρήνη

Η πριγκίπισσα Ειρήνη της Ελλάδας, είναι το τρίτο παιδί του Βασιλιά Παύλου και της Βασίλισσας Φρειδερίκης, αδελφή του Βασιλέα Κωνσταντίνου Β’ και της Βασίλισσας Σοφία της Ισπανίας. Γεννήθηκε στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, στις 11 Μαΐου 1942 με ανάδοχο τον Στρατηγό Γιαν Σματς, Πρόεδρο της Νοτιοαφρικανική Ένωσης.

Απόφοιτη του Ζάλεμ της Γερμανίας, ακολούθησε καριέρα πιανίστριας δίπλα στη διάσημη Τζίνα Μπαχάουερ. Αργότερα ολοκλήρωσε σπουδές στην αρχαιολογία υπό την καθοδήγηση της Θεοφανούς Αρβανιτοπούλου.

Το 1960 δημοσίευσε μαζί με την αδελφή της, Σοφία, και την Θεοφανώ Αρβανιτοπούλου το έργο με τον τίτλο “Αρχαιολογικά ποικίλα”. Από τις 6 Μαρτίου 1964 έως τις 10 Ιουλίου 1965 (ημερομηνία γέννησης της ανιψιάς της Πριγκίπισσας Αλεξίας) διετέλεσε Διάδοχος του Ελληνικού Θρόνου.

Ήταν Αρχηγός του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών (ΣΕΟ).