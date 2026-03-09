Έλενα Κουντουρά: Ζητά από την Κομισιόν μέτρα και χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των γυναικών στον τουρισμό για θέσεις ευθύνης, εργασιακή ασφάλεια και εξάλειψη μισθολογικών ανισοτήτων

Με ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν, επικαλείται παγκόσμια και ευρωπαϊκά επίσημα στοιχεία, μεταξύ αυτών της Eurostat και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού.
Στοχευμένες παρεμβάσεις και μέτρα από την Κομισιόν ζήτησε η Ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά για τη στήριξη των γυναικών που απασχολούνται στον τουρισμό και σήμερα είτε υποεκπροσωπούνται σε θέσεις ευθύνης ή αντιμετωπίζουν επισφαλείς μορφές απασχόλησης που αντιμετωπίζουν συγκριτικά με τους άνδρες.
Ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN και μέλος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών & Ισότητας των Φύλων FEMM, η Έλενα Κουντουρά, με ερώτηση που κατέθεσε στην Κομισιόν, επικαλείται παγκόσμια και ευρωπαϊκά επίσημα στοιχεία, μεταξύ αυτών της Eurostat και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, σύμφωνα με τα οποία οι γυναίκες στον τουρισμό:
• αποτελούν μόλις το 33% σε διοικητικά πόστα παγκοσμίως, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις κάτω του 25%, και το μισθολογικό χάσμα των γυναικών αγγίζει το 14.7% συγκριτικά με άνδρες εργαζομένους στον ίδιο τομέα
• στην ΕΕ κατείχαν περίπου 35% των διευθυντικών θέσεων το 2024
• κατέχουν μόλις 21% των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια στις 100 μεγαλύτερες εταιρείες ταξιδιών και αναψυχής
• περισσότερες από 1 στις 4 γυναίκες στον τουριστικό κλάδο -ποσοστό 26%- εργάζονται με μερική απασχόληση, σε σύγκριση με περίπου 1 στους 8 άνδρες.
Εν όψει των στρατηγικών της Κομισιόν για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ 2026-2030 και για το βιώσιμο τουρισμό στην ΕΕ, αλλά και με βάση την ανάγκη διασφάλισης ποιοτικής και σταθερής απασχόλησης – μέσω της ενίσχυσης των κλαδικών συλλογικών διαπραγματεύσεων, της αύξησης των μισθών και της ορθής εφαρμογής της Οδηγίας για τον Κατώτατο Μισθό – η Έλενα Κουντουρά ζητά από την Κομισιόν:
• Μέτρα για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων στον τουριστικό τομέα.
• Αντιμετώπιση της εποχικής εργασίας και των επισφαλών και άτυπων μορφών απασχόλησης ιδίως όσον αφορά την εργασιακή ασφάλεια, την κοινωνική προστασία και τις ίσες αμοιβές
• Στοχευμένα προγράμματα ή χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση υπηρεσιών εποχικής παιδικής φροντίδας, την ενίσχυση της κατάρτισης, της επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών στον τουριστικό τομέα, ιδίως σε περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη ερώτηση είχε καταθέσει το Δεκέμβριο του 2025 για τη στήριξη των γυναικών στον τομέα των μεταφορών, όπου αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις και διακρίσεις.
