Ενημέρωση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο Ηράκλειο

Ενόψει της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 αύριο Τετάρτη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης βρίσκεται σε διαβούλευση με το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Δήμο Ηρακλείου και την εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς ανήμερα της εθνικής επετείου οι μετεωρολογικές προβλέψεις δίνουν άστατο καιρό με έντονη βροχόπτωση στην πόλη του Ηρακλείου.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η αυριανή μαθητική-στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο θα ακυρωθεί, ενώ κανονικά θα γίνουν η Δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγ. Τίτου στις 10:45 π.μ. και η κατάθεση στεφάνων στο Άγαλμα του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11:30 π.μ.

Η ανακοίνωση για την ενδεχόμενη ακύρωση της μαθητικής-στρατιωτικής παρέλασης στο Ηράκλειο θα γίνει νωρίς το πρωί, ανήμερα της 25ης Μαρτίου.