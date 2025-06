Ενημερωτικές εκδηλώσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων προσκαλεί όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες κάθε κύκλου σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) στις ενημερωτικές εκδηλώσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ για πρακτική άσκηση με τη νέα προκήρυξη Erasmus για το ακ. έτος 2025 – 2026.

Παρακαλώ δείτε την προκήρυξη εδώ: https://www.uoc.gr/intrel/images/CALL_SMP_KA131_2024_B.pdf

Προθεσμία αιτήσεων: 20 Ιούνη, 2025

Δυνατότητα εύρεσης φορέα ως 15 Σεπτεμβρίου 2025

Ελάτε σε μια από τις 3 ενημερωτικές μας συναντήσεις και μάθετε περισσότερα:

📍 Πέμπτη 5 Ιούνη, 13.00 – 15.00, Αμφιθέατρο Μεταπτυχιακών Ιατρικής Σχολής (7A)

📍 Τετάρτη 11 Ιούνη και ώρα 11.00 με 12.30 στην Αίθουσας Υπολογιστών του Τμήματος Βιολογίας

📍 Παρασκευή 13 Ιούνη και ώρα 13.00 – 15.00, Αμφιθέατρο 2 Ιατρικής Σχολής

Θα υπάρχει και η δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής μέσω zoom:

🌐Join Zoom Meeting: https://uoc-gr.zoom.us/j/88460335111…

Meeting ID: 884 6033 5111

Passcode: 754494

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να κλείνουν και ραντεβού για ατομική συμβουλευτική στο γραφείο μας (306) στο Διοικητήριο ΙΙ:

📧 erasmusmed@uoc.gr | ☎️ +30 2810 394010

Σας περιμένουμε όλους και όλες!

——–

Invitation to Online Erasmus+ Traineeship Information Session in ENGLISH. All English-speaking students of the University of Crete are welcome to attend!

Are you interested in gaining international work experience through the Erasmus+ Traineeship program? Then you need to apply to our latest Erasmus Call:

https://www.uoc.gr/intrel/images/CALL_SMP_KA131_2024_B.pdf (English Call in pg.3)

Application deadline: June 20, 2025

Students of all study cycles (undergraduate, graduate, PhD) are encouraged to apply!

Join us for an online information session to learn everything you need to know for your Erasmus application and organizing your mobility abroad:

🗓 Date: Friday, June 6, 2025

🕐 Time: 13:00 – 14:30

🌐Join Zoom Meeting:

https://uoc-gr.zoom.us/j/88460335111…

Meeting ID: 884 6033 5111

Passcode: 754494

During the session, you will:

– Be introduced to the Erasmus+ programme for traineeships

– Learn how to apply step-by-step

– Understand your rights and responsibilities as an Erasmus student

– Receive practical guidance on the required paperwork and procedures

📍 Need personalized support? You are welcome to visit us at the International & Public Relations Department in Voutes Campus (Heraklion) – Administration Building II, Office 306.

Please book an appointment in advance:

📧 erasmusmed@uoc.gr | ☎️ +30 2810 394010

We look forward to seeing you online and helping you take the next step toward your Erasmus+ experience!

