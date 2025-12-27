ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Εντυπωσίασε το υπερθέαμα του drone show με τις μοναδικές εικόνες στον Ηρακλειώτικο ουρανό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Αλέξης Καλοκαιρινός: Τα Ενετικά Τείχη θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε να τα γεμίσουμε με ζωή. Αυτό έχει ξεκινήσει και αγκαλιάζεται από τους ανθρώπους

Ένα μοναδικό υπερθέαμα με εκατοντάδες drones που σχημάτισαν εντυπωσιακές εικόνες στον Ηρακλειώτικο ουρανό, το πρώτο drone show στην ιστορία της πόλης, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι που κατέκλυσαν τα Ενετικά Τείχη πάνω από την πύλη Ιησού, το απόγευμα της Παρασκευής 26/12, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Χριστούγεννα στην πόλη 2025» του Δήμου Ηρακλείου.

Το μοναδικό drone show, που μάγεψε το κοινό, είχε εορταστικό χαρακτήρα με τα πάνω από 300 σκάφη να σχηματίζουν εικόνες από το Γρύπα, το σύμβολο της πόλης Ηρακλείου, τα Ενετικά Τείχη, το φεστιβάλ των Τειχών και Χριστουγεννιάτικες φιγούρες ενθουσιάζοντας τους εκατοντάδες πολίτες που παρακολούθησαν από κοντά το φαντασμαγορικό θέαμα.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός που παρακολούθησε το μοναδικό drone show συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού και μαζί με τους Αντιδημάρχους Ρένα Παπαδάκη- Σκαλίδη, Γιώργο Τσαγκαράκη και Γιάννη Τσαπάκη και τον Ειδικό Σύμβουλο Σπύρο Δοκιανάκη,

αναφέρθηκε στο υπερεθέαμα με τα drones και τόνισε ότι οι Ηρακλειώτες αγκαλιάζουν τα Ενετικά Τείχη: «Πολύς κόσμος απόψε παρά τον άστατο καιρό για να δοκιμάσουμε αυτή την γιορτή στον ουρανό. Και πως γιορτάζουμε στον ουρανό. Εδώ και εκατοντάδες χρόνια κυρίως με πυροτεχνήματα.

Τουλάχιστον 600 χρόνια στην Ευρώπη και άλλα τόσα αν πάμε πίσω στην Κίνα όπου εφευρέθηκαν τα πυροτεχνήματα. Και επίσης στον ουρανό γιορτάζουμε με πτήσεις παλαιότερα αεροστάτων στη συνέχεια αεροσκαφών και τώρα βρεθήκαμε σε μία εποχή στον 21ο αιώνα στην εποχή των drones όπου αυτό καινούριο μέσο μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα.

Τη δυνατότητα μιας συγχρονισμένης πτήσης με την οποία σχηματίζονται εικόνες στον ουρανό. Είναι αυτό που δοκιμάζουμε για πρώτη φορά απόψε. Μία από τις πρώτες στη χώρα μας σε αυτή την κλίμακα, εκατοντάδων σκαφών πάνω από τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου.

Τα Ενετικά Τείχη που θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε να τα γεμίσουμε με ζωή. Αυτό έχει ξεκινήσει, αγκαλιάζεται από τους ανθρώπους και πιστεύουμε, είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει μεγάλη αντανάκλαση στην ποιότητα ζωής στην πόλη μας, το Ηράκλειο».

Από την πλευρά της Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη Σκαλίδη δήλωσε σχετικά: «Είμαστε χαρούμενοι ποη βλέπουμε τον κόσμο να ανεβαίνει στα Τείχη να γνωρίζει τα Τείχη με αφορμή τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Ηρακλείου.

Έχουμε και μία επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης και την αξιοποιούμε για τους πολίτες. Είναι χειμώνας είναι Χριστούγεννα, αυτό βοηθάει στο ζεστό κλίμα που δημιουργείται με τις εκδηλώσεις μας και με το show drones που έχουμε απόψε και στη συνέχεια μια μεγάλη συναυλία με το Θοδωρή Βουτσικάκη στην πύλη Ιησού.

Ένα θαυμάσιο χώρο τον οποίο αξιοποιούμε για συναυλίες πρώτη φορά και ο κόσμος το απολαμβάνει και να το χαίρεται».

Τρεις χριστουγεννιάτικες ιστορίες γεμάτες ελπίδα από το Δημοτικό Web Radio Ηρακλείου
