Αναζήτηση
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Kυριακή 15Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι Κυριακή της Απόκρεω, και τιμάται η μνήμη του Οσίου Ευσεβίου

Εορτολόγιο 15 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς λέτε χρόνια πολλά σήμερα
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Ευσεβεία, Σέβη, Ευσεβούλα,
Σεβούλα, Ευσέβιος, Ευσεβής *
Χλόη

Ο όσιος Ευσέβιος

Ο Όσιος Ευσέβιος έζησε κατά τον 5ο αιώνα μ.Χ. Από αγάπη προς τον Θεό ακολούθησε την οδό της μοναχικής πολιτείας. Αρχικά πήγε σε κάποιο μοναστήρι και εκάρη μοναχός. Έπειτα αποσύρθηκε στη ράχη ενός βουνού κοντά στην πόλη Ασιχά, όπου ασκήτεψε.

Εκεί περιέφραξε με πέτρες ένα μέρος χωρίς σκεπή και πέρασε τον βίο του με νηστεία και σωματικές ταλαιπωρίες, ώστε κατέπεσαν οι σάρκες του και έμειναν μόνο τα οστά.

Η φήμη της αγιότητάς του οδήγησε πολλούς ανθρώπους στον Όσιο, οι οποίοι ζητούσαν την ευχή και την ευλογία του. Για να αποφύγει τον θόρυβο και να διατηρήσει την ησυχία στον πνευματικό του αγώνα, έφυγε από τον τόπο αυτό και μετοίκησε σε μονή που βρισκόταν εκεί κοντά.

Και στον νέο τόπο της ασκήσεώς του ζούσε με προσευχή και αυστηρή άσκηση. Έτσι ο Όσιος Ευσέβιος αφού έζησε θεοφιλώς, κοιμήθηκε με ειρήνη σε ηλικία 90 ετών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε...

0
Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ψυχοσάββατο 2026: Πότε πάμε τα κόλλυβα στην...

0
Το Ψυχοσάββατο της Απόκρεω φέτος «πέφτει» Σάββατο 14 Φεβρουαρίου,...

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε...

0
Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του...

Ψυχοσάββατο 2026: Πότε πάμε τα κόλλυβα στην...

0
Το Ψυχοσάββατο της Απόκρεω φέτος «πέφτει» Σάββατο 14 Φεβρουαρίου,...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα – Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Μητσοτάκης για συνάντηση με Ερντογάν: Οι διαφωνίες είναι υπαρκτές και σημαντικές – Συνεχίζουμε με την Τουρκία δομημένο διάλογο χωρίς εντάσεις

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Οι διαφωνίες είναι υπαρκτές και σημαντικές, συνεχίζουμε με την...

Ηράκλειο:Είχε στην κατοχή του μικρό οπλοστάσιο

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων στο...

Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε περιοχές της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθησαν -2- ημεδαποί για παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων...

Δήμος Ηρακλείου:Με σημαντικές ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα η ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα. Εύχομαι να είστε καλά. Σημαντικά ζητήματα καθημερινότητας και...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST