Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα – Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

Σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 είναι Ψυχοσάββατο ενώ τιμάται η μνήμη του Ουαλεντίνου Ιερομάρτυρος και Ουαλεντίνου επισκόπου και του Οσίου Αυξεντίου

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Βαλεντίνος, Βαλεντίων,
Βαλεντίνο, Ντίνος,
Βαλεντίνη, Βαλεντίνα
και Ντίνα.

Ο Άγιος Ουαλεντίνος

Ο Ουαλεντίνος ή Βαλεντίνος ήταν επίσκοπος στο Τέρνι και μαρτύρησε, άγνωστο πότε, στη Ρώμη. Την ίδια ημέρα τιμάται η μνήμη του Αγίου Ουαλεντίνου ή Βαλεντίνου, που ήταν κληρικός στη Ρώμη και μαρτύρησε κατά τους διωγμούς του αυτοκράτορα Κλαυδίου (41-54) ή Κλαυδίου Β’ (268-270).

Στη Δύση, η ημέρα της μνήμης του Αγίου Βαλεντίνου θεωρείται εορτή των ερωτευμένων, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος από τη ζωή των συγκεκριμένων αγίων.

Πιθανότατα, η επιλογή αυτή συνδέεται με τη γιορτή της γονιμότητας, που εορταζόταν από τους Ρωμαίους στις 15 Φεβρουαρίου («Λουπερκάλια»).

Ψυχοσάββατο 2026: Πότε πάμε τα κόλλυβα στην Εκκλησία
