ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Δόμνης μάρτυρος, Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι τα εξής:

Δόμνα,
Θεόφιλος, Θεοφίλη, θεοφιλία, Θεοφιλίτσα, Φιλιώ,
Φιλίτσα, Φίλια,
Μυγδόνιος, Μυγδόνης, Μυγδονία, Μιγδονία.

Αγία Δόμνα
Η Αγία Δόμνα ήταν Ιέρεια των ειδώλων επί Μαξιμιανού στη Νικομήδεια και συγκεκριμένα στο ναό του Δωδεκάθεου. Οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, άνοιξαν τα πνευματικά της μάτια και βαπτίστηκε χριστιανή, μαζί με τον υπηρέτη της Ινδή, από τον επίσκοπο Νικομήδειας Κύριλλο.

Από τότε έκανε συνειδητή χριστιανική ζωή, μοιράζοντας στους φτωχούς ότι είχε από την περιουσία της, αλλά και ό,τι έπαιρνε από το παλάτι. Κάποτε όμως, το έμαθε αυτό ο αρχιυπηρέτης του παλατιού και όταν ήταν να τιμωρήσει τη Δόμνα, αυτή έκανε την τρελή και στάλθηκε στον επίσκοπο για θεραπεία.

Έπειτα για να μη συλληφθεί, ντύθηκε ανδρικά και έθαβε τα λείψανα των μαρτύρων. Όταν όμως επέστρεψε ο Μαξιμιανός στη Νικομήδεια, ζήτησε τη Δόμνα και όταν έμαθε ότι έγινε χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν. Επειδή όμως δεν την βρήκε, διέταξε τον γενικό φόνο των χριστιανών, μεταξύ των οποίων αναγνωρίστηκε και η Δόμνα και έτσι την αποκεφάλισαν. (Η μνήμη της επαναλαμβάνεται στις 3 Δεκεμβρίου).

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα –...

0
Σήμερα Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο...

0
Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε...

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα –...

0
Σήμερα Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο...

0
Άγιος Στέφανος: Πώς είναι σήμερα το σημείο που θανατώθηκε...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Ο πρωτομάρτυρας του Χριστιανισμού
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι εξελίξεις στα σημαντικά ζητήματα του Ηρακλείου στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Πλησιάζουμε στο τέλος του...

Διαγράφονται 280.000 αιώνιοι φοιτητές – Παράταση σπουδών ζήτησαν 35.000

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σε εφαρμογή μπαίνει, με το τέλος του 2025, η...

Ανοιχτά καταστήματα σήμερα Κυριακή – Το ωράριο λειτουργίας έως την Τετάρτη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σήμερα τελευταία Κυριακή του χρόνου τα καταστήματα λειτουργούν κανονικά,...

Ο δρόμος για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με στόχο την πλήρη εξόφληση των διμερών ακριβών δανειακών...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST