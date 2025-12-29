ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Αγίων Νηπίων, του Οσίου Βενιαμίν, του Οσίου Μάρκελλου

Γιορτή σήμερα – Άγια Νήπια
Τα Άγια Νήπια

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχει γιορτή ο:

Βενιαμίν

Άγια Νήπια (περίπου 14.000) που σφαγιάστηκαν με διαταγή του Ηρώδη
Σύμφωνα με τον συναξαριστή, όταν οι τρεις Μάγοι δεν επέστρεψαν στον Ηρώδη να του πουν που είναι ο Χριστός, ο πονηρός αυτός βασιλιάς μηχανεύθηκε άλλο σχέδιο για να εξοντώσει το Θείο Βρέφος.

Είχε ακούσει ότι, σύμφωνα με τις Γραφές, τόπος γέννησης του Χριστού θα ήταν η Βηθλεέμ.

Επειδή όμως δε γνώριζε ποιος ήταν ο Ιησούς αν βρισκόταν μέσα στη Βηθλεέμ ή στα περίχωρα της και επειδή συμπέρανε ότι το παιδί θα ήταν κάτω από δύο χρονών, έδωσε διαταγή να σφαγούν όλα τα παιδιά της Βηθλεέμ και των περιχώρων της, μέχρι της ηλικίας των δύο ετών.

Η σφαγή έγινε ξαφνικά, ώστε να μη μπορέσουν οι οικογένειες να απομακρυνθούν με τα βρέφη τους. Και οι δυστυχισμένες μητέρες είδαν να σφάζονται τα παιδιά τους μέσα στις ίδιες τις αγκαλιές τους.

Η χριστιανική Εκκλησία, πολύ σωστά ανακήρυξε Άγια τα σφαγιασθέντα αυτά παιδιά, διότι πέθαναν σε μια αθώα ηλικία και υπήρξαν κατά κάποιο τρόπο οι πρώτοι μάρτυρες του χριστιανισμού. Μπορεί βέβαια να μη βαπτίσθηκαν εν ύδατι, βαπτίσθηκαν όμως, μέσα στο ίδιο ευλογημένο αίμα του μαρτυρίου τους.

Να σημειώσουμε τέλος, ότι τα λείψανα (ίσως μερικά) των Aγίων Νηπίων, βρίσκονται στην Kωνσταντινούπολη, στο Nαό του Aγίου Iακώβου του αδελφοθέου, τον οποίον ανήγειρε ο Iουστίνος.

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’. Τὸν τάφον σου Σωτὴρ. (ψαλλόμενο ως κάθισμα)

Ως θύματα δεκτά, ως νεόδρεπτα ρόδα και θεία απαρχή, και νεόθυτοι άρνες, Χριστώ τω ώσπερ νήπιον, γεννηθέντι προσήχθητε, αγνά Νήπια, την του Ηρώδου κακίαν, στηλιτεύοντα και δυσωπούντα απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα –...

0
Σήμερα Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

0
Σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...

Εορτολόγιο 27 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα –...

0
Σήμερα Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Εορτολόγιο 28 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Τραμπ – Ζελένσκι: Πού συμφώνησαν, το αγκάθι Ντομπάς, η Ζαπορίζια

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο εδαφικό ζήτημα υπήρξε σημαντική πρόοδος, μετακινηθήκαν στο 95%,...

Τραγωδία στα Βαρδούσια: «Της είπα Θεοδώρα μου μην πας»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συγκινεί η μητέρα της 31χρονης ορειβάτισσας που έχασε τη...

Λασίθι:Συναυλία της Marseaux στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συναυλία της Marseaux στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης την Δευτέρα...

Ανδρέας Κουκλινός : Ερωτήσεις Συνεδρίαση Λογοδοσίας Νοεμβρίος- Δεκέμβριος 2025

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου κ. Γεώργιο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST