Επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση για το 2026

Tο χρονοδιάγραμμα πληρωμών από τον ΟΠΕΚΑ. Η πρώτη δόση του επιδόματος παιδιού Α21 για το 2026 θα καθυστερήσει, καθώς οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στο τέλος Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτίου. Το επίδομα παιδιού χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ με εξαμηνιαίο σύστημα πληρωμών, δηλαδή έξι διμηνιαίες δόσεις μέσα στο έτος. Η πρώτη δόση, που αφορά το δίμηνο Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2026, θα καταβληθεί στις 31 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα καταβολών. Tο χρονοδιάγραμμα για τις υπόλοιπες δόσεις του επιδόματος Α21 Μάρτιος – Απρίλιος: 29 Μαΐου 2026 Μάιος – Ιούνιος: 31 Ιουλίου 2026 Ιούλιος – Αύγουστος: 30 Σεπτεμβρίου 2026 Σεπτέμβριος – Οκτώβριος: 30 Νοεμβρίου 2026 Νοέμβριος – Δεκέμβριος: 21-24 Δεκεμβρίου 2026 και 29 Ιανουαρίου 2027 Τα ποσά του επιδόματος παιδιού Α21 καθορίζονται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία και τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Συγκεκριμένα: Κατηγορία Α: 70 ευρώ μηνιαίως για το πρώτο και δεύτερο παιδί, 140 ευρώ από το τρίτο παιδί και πάνω. Κατηγορία Β: 42 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά, 84 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα. Κατηγορία Γ: 28 ευρώ για τα δύο πρώτα παιδιά, 56 ευρώ για το τρίτο και τα επόμενα. Η εισοδηματική κατηγορία προσδιορίζεται βάσει του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που δηλώνεται στην εφορία, ενώ το τελικό ποσό συνδυάζει την κατηγορία με τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης Α21 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΕΚΑ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος είναι η έγκαιρη επικαιροποίηση των στοιχείων κάθε οικογένειας και η επαλήθευση της σχολικής φοίτησης των παιδιών που βρίσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες από το προνήπιο μέχρι και το Γυμνάσιο.