Επίδομα θέρμανσης: Εντός του Νοεμβρίου η πλατφόρμα MyΘερμανση

Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση για το επίδομα θέρμανσης

Εντός του Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα MyΘέρμανη για το επίδομα θέρμανσης.

Ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου σε τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί στη περιοχή του 1,15 ευρώ το λίτρο.

Πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά θα λάβουν φέτος οικονομική ενίσχυση με το ύψος του επιδόματος και τα κριτήρια να παραμένουν αμετάβλητα.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, αλλά σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσος ή μεγαλύτερος της μονάδας, αυξάνεται κατά 25% και φτάνει έως 1.000 ευρώ, ενώ στα πιο ψυχρά σημεία της χώρας μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση, αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει όλες τις λεπτομέρειες για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025–2026 αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου ενώ το συνολικό κονδύλι αναμένεται να υπερβεί τα 195 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα, άγαμοι, έγγαμοι, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση.

Τα κριτήρια

Σημειώνεται ότι για να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά θα πρέπει:

Να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, για μία και μόνο κύρια κατοικία.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό ή τεκμαρτό) να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, ποσό που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για όσους έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.