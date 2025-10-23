Επίσκεψη του Πρέσβη της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, κ. Arif Mammadov, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) επισκέφθηκε ο Πρέσβης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, κ. Arif Mammadov, χθες, Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, συνοδευόμενος από τον κ. Κωνσταντίνο Καραμεσίνη, στέλεχος της Πρεσβείας.

Τους επισκέπτες υποδέχτηκε η Αντιπρόεδρος του ΔΣ ΙΤΕ, και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη και ακολούθησε συνάντηση με Διευθυντές των Ινστιτούτων και των Ειδικών Δομών του ΙΤΕ και επικεφαλής εργαστηρίων. Ο Πρέσβης ενημερώθηκε εκτενώς για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος, και των επιμέρους Ινστιτούτων και Δομών, τις στρατηγικές προτεραιότητες, καθώς και δράσεις διεθνούς συνεργασίας.

Συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν και συνεργασίας στους τομείς της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με έμφαση στις δυνατότητες κινητικότητας και ανταλλαγής ερευνητών, μια προοπτική που αναμένεται να διευκολυνθεί χάρη στη νέα απευθείας αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου–Μπακού. Η εξέλιξη αυτή καθιστά την Κρήτη, σημαντική πύλη επικοινωνίας και συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες ανάπτυξης κοινών ερευνητικών πρωτοβουλιών σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των Ινστιτούτων του ΙΤΕ και αντίστοιχων Οργανισμών του Αζερμπαϊτζάν.

Ακολούθησε επίσκεψη σε ερευνητικά εργαστήρια του Ιδρύματος, όπου ο Πρέσβης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για πρωτοποριακά προγράμματα που υλοποιούνται στο ΙΤΕ, να δει από κοντά εντυπωσιακά εκθέματα και διαδραστικά συστήματα, και να συνομιλήσει με ερευνητές του Ιδρύματος.

Στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ ο Πρέσβης ενημερώθηκε για την ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας «Εφαρμογών Φωτονικής στην Πολιτισμική Κληρονομιά- PhoHS» του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, αναφορικά με την χρήση των λέιζερ στην ανάλυση, διάγνωση και συντήρηση ιστορικών μνημείων και έργων.

Στη συνέχεια, ξεναγήθηκε στο εργαστήριο με αντικείμενο Έντομα και τις Νόσους Μεταδιδόμενες από Φορείς του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, το οποίο επικεντρώνεται στη μοριακή ανάλυση των μηχανισμών ανθεκτικότητας των εντόμων υγειονομικής και γεωργικής σημασίας στα εντομοκτόνα, με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών για τη διαχείριση και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ινστιτούτου Πληροφορικής ενημερώθηκε για τα πρωτοποριακά κινούμενα «έξυπνα» ρομποτικά συστήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας, επιθεώρησης, έρευνας και διάσωσης κ.ά.

Τέλος, στο Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ο Πρέσβης ενημερώθηκε σχετικά με τη δραστηριότητα του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας στη μοντελοποίηση, την παρακολούθηση και ανάλυση παράκτιων και θαλάσσιων συστημάτων, τα οποία εστιάζουν σε κλιματική αλλαγή, ρύπανση, χωροταξικό σχεδιασμό και πολιτιστική κληρονομιά. Παράλληλα παρουσίασε τις καινοτόμες υπολογιστικές μεθόδους που αναπτύσσει το εργαστήριο για τη βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο Πρέσβης εξέφρασε την εκτίμησή του για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, και δήλωσε εντυπωσιασμένος από το υψηλό επίπεδο έρευνας που διεξάγεται στο ΙΤΕ. Υπογράμμισε δε τη σημασία της ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ ερευνητικών φορέων των δυο χωρών, και εξέφρασε τη σαφή πρόθεσή του η Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα να συμβάλει ενεργά στην προώθηση και υποστήριξη κοινών δράσεων και συνεργασιών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν εκ μέρους του ΙΤΕ, η Αντιπρόεδρος του ΙΤΕ, καθ. Τζελίνα Χαρλαύτη, o Αν. Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής καθ. Πάνος Τσακαλίδης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας καθ. Ιωάννης Βόντας, ο Αν. Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ, Δρ. Μανώλης Στρατάκης, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών, Καθ. Σάββας Χριστοφορίδης, ο Τεχνικός Διευθυντής του Δικτύου Πράξη, Δρ. Κώστας Βαβέκης και ο Δρ. Νίκος Καμπάνης, Διευθυντής Ερευνών, του Εργαστηρίου Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών.