Έρχονται νέοι οργανισμοί στα νοσοκομεία

Κινητικότητα στον υγειονομικό κλάδο.
Εντός του επομένου χρονικού διαστήματος (εκτιμάται στις αρχές του 2026) αναμένονται νέοι οργανισμοί στα νοσοκομεία, αφού στο τέλος Νοεμβρίου 2025 έληξε η προθεσμία που είχε δώσει το Υπουργείο Υγείας, ώστε να στείλουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων τις εκθέσεις – προτάσεις τους. Η τελευταία έκδοση οργανισμών για νοσοκομεία του ΕΣΥ είχε γίνει το 2013-2014.
Για το λόγο αυτό, η ΠΟΕΔΗΝ έχει ήδη στείλει στον υπουργό Υγείας Α. Γεωργιάδη επιστολή που μεταξύ άλλων αναφέρει: «Επιβεβλημένη η περιγραφή στους υπό σύσταση οργανισμούς του συνόλου των ανεπτυγμένων υπηρεσιών, η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, η προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης του ΕΣΥ με βάση την νέα ιατροτεχνολογική πραγματικότητα και την επιστήμη που συνεχώς εξελίσσεται.
Αυτονόητο είναι το αίτημά μας για διασφάλιση και ενίσχυση των περιφερειακών Νοσοκομείων, η αποσύνδεση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων και η προώθηση Νομοθετικής ρύθμισης επαναφοράς της Νομικής αυτοτέλειας (Νομικά πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου)».
Επίσης η ομοσπονδία των υγειονομικών ζήτησε από τα σωματεία εργαζομένων στα νοσοκομεία «γραπτή ενημέρωση έως 19/12/2025 εάν στη σύνταξη των νέων οργανισμών εισακούστηκαν οι προτάσεις σας».
Όπως συμπληρώνει η ΠΟΕΔΗΝ: «Ειδικά για τα διασυνδεόμενα Νοσοκομεία.
1) Εάν τηρείται η δέσμευση του Υπουργού Υγείας για ξεχωριστούς οργανισμούς και ξεχωριστές υπηρεσίες.
2) Εάν περιγράφονται οι υφιστάμενες ανεπτυγμένες υπηρεσίες
3) Εάν εισακούστηκαν προτάσεις σας για την περαιτέρω ανάπτυξη.
Εξυπακούεται ότι η ΠΟΕΔΗΝ με κορύφωση την Πανελλαδική Κινητοποίηση 28/1/2026, διεκδικεί σύγχρονους οργανισμούς που θα διασφαλίζουν το Δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των Νοσοκομείων, θα περιγράφουν τις υφιστάμενες υπηρεσίες, θα λαμβάνουν υπόψιν τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα και θα δίνουν προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.
Διεκδικούμε επίσης την αποσύνδεση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων σε ξεχωριστά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου».
ΠΗΓΗ: https://www.ertnews.gr/