Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ καταγγέλουμε την καταστολή των αγροτικών κινητοποιήσεων στα αεροδρόμια

Η Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των αγροτών. Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ καταγγέλουμε την κυβέρνηση και την αστυνομία για την προσπάθεια καταστολής της κινητοποίησης των αγροτών στα αεροδρόμια του Ηρακλείου, των Χανίων και της Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι στην ΥΠΑ είμαστε και εμείς θύματα της καταστολής, που μας πηγαίνει στα δικαστήρια για να μας φέρει “με το πιστόλι στον κρόταφο” για δουλειά όταν αποφασίζουμε να απεργήσουμε, αδιαφορώντας για τα δίκαια αιτήματά μας, που έχουν στο επίκεντρό τους την ασφάλεια των επιβατών.

Οι κυβερνήσεις, που μοιράζουν απλόχερα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τα λαμόγια, στοχοποιούν τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τον λαό.

Οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, ενωμένοι, έχουμε την γνώση και την πείρα για να αποκρούσουμε την επίθεσή τους.

Όλοι και όλες στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης στους αγρότες!