ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια ρεύματος – Τι αλλάζει και ποιοι κερδίζουν

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Από το 2026 τίθενται σε εφαρμογή τα «πορτοκαλί» τιμολόγια ρεύματος, με χρέωση της κιλοβατώρας βάσει της χονδρικής αγοράς.

Από τις αρχές του 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα μορφή χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα λεγόμενα «πορτοκαλί» τιμολόγια, τα οποία βασίζονται στη δυναμική χρέωση ανά ώρα.

Η τιμή της κιλοβατώρας θα μεταβάλλεται ανάλογα με τη χονδρική τιμή της αγοράς, συν το περιθώριο κέρδους του παρόχου, και απαιτείται η ύπαρξη έξυπνου μετρητή στο σπίτι ή την επιχείρηση.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Με τη νέα μέθοδο χρέωσης, οι καταναλωτές που μεταφέρουν την ενεργειακή τους κατανάλωση από τις βραδινές ώρες στις ώρες αιχμής (10:00 – 17:00) μπορούν να δουν μείωση έως και 20% στο λογαριασμό τους.

Αντίθετα, η διατήρηση μεγάλων καταναλώσεων τις νυχτερινές ώρες ενδέχεται να αυξήσει τη χρέωση έως και 35%.

Πότε τίθενται σε ισχύ

Τα πορτοκαλί τιμολόγια θα εφαρμοστούν πρώτα στους εμπορικούς καταναλωτές από 1η Φεβρουαρίου 2026 και ακολούθως στους οικιακούς από 1η Απριλίου 2026.

Ο ωριαίος τιμοκατάλογος θα αποστέλλεται στους καταναλωτές μέσω εφαρμογής στο κινητό τους, έως τις 17:00 της προηγούμενης ημέρας.

Τραγωδία στην Χαλκίδα: Νεκρή 13χρονη μαθήτρια από επιπλοκές της γρίπης, το αντίο του ειδικού σχολείου
