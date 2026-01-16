Το μπλόκο των Μαλγάρων «έκοψε» τον Ανεστίδη από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη, μετά τον σάλο με τις χυδαίες εκφράσεις

Μαρινάκης: Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι χυδαίες εκφράσεις του αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη κατά του πρωθυπουργού, οι συνάδελφοί του από τα Μάλγαρα φαίνεται πως του ζήτησαν να μη δώσει το «παρών» στο Μέγαρο Μαξίμου.
Τα τρακτέρ βρίσκονται πλέον στην άκρη των εθνικών οδών, διευκολύνοντας έτσι την κυκλοφορία, ενόψει της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Ωστόσο, από χθες έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις βίντεο που καταγράφει τον αγροτοσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη να βρίζει χυδαία τον πρωθυπουργό.
Συνάδελφοί του έσπευσαν να τις καταδικάσουν, ενώ η κυβέρνηση ξεκαθάρισε μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι ο Κ. Ανεστίδης «δεν έχει θέση στη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου».
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το μπλόκο των Μαλγάρων αποφάσισε, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Ανεστίδη, ότι «ο αγροτοσυνδικαλιστής δεν θα περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα».
Στη συνάντηση που θα γίνει τη Δευτέρα πιθανολογείται ότι το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπηθεί από τον Κώστα Σέφη.
Η «συγγνώμη» Ανεστίδη και οι μηνύσεις
Νωρίτερα, ο γνωστός συνδικαλιστής-αγρότης, μιλώντας στο Open, τόνισε σχετικά με το συμβάν:
«Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, πρέπει να φύγει η κυβέρνηση. Σε μια ιδιωτική συζήτηση λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ σε άλλες ιδιωτικές συζητήσεις έχω πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω, είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί…».
Στη συνέχεια ο κ. Ανεστίδης ισχυρίστηκε ότι κάποιος «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση έδωσε το βίντεο». «Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου, η ΝΔ ξέρει ότι είμαι αθώος, ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν».
Αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο
Οι χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού προκάλεσαν αντιδράσεις και μέσα στον αγροτικό χώρο.
«Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων» αναφέρουν αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων, και προσθέτουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση, για να μη δυναμιτιστεί ο διάλογος».
Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη είναι ατυχείς, μην πω κάτι άλλο, είναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».
Μαρινάκης για Ανεστίδη: Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό
Το Μέγαρο Μαξίμου αποκλείει τη συμμετοχή του Κώστα Ανεστίδη στη συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ πρωθυπουργού και εκπροσώπων των αγροτών, επανέλαβε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
«Δεν τίθεται θέμα παρουσίας του συγκεκριμένου κυρίου στη συνάντηση» τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Open «10 Παντού». Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι έχουν τεθεί δύο όροι για τη συνάντηση: οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί και ο πρωθυπουργός να μη συνομιλήσει με άτομα που έχουν επιδείξει «ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως νταήδες».
Σχετικά με τον Κώστα Ανεστίδη, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «πολύ πριν από το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Το βίντεο ήρθε να επιβεβαιώσει αυτά που λέγαμε. Δεν χρειάζεται να το σχολιάσει κανείς, ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας».
«Η στάση του ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας, όλα αυτά που βλέπουμε είναι μια σειρά από παθογένειες της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και κάθε κόμμα και κάθε πρόεδρος πρέπει να τα αποβάλει», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο Κ. Ανεστίδης «ήταν ενεργό μέλος της ΝΔ μέχρι το 2019 και πλέον έχει διαγραφεί οριστικά. Δηλαδή, δεν υφίσταται πλέον στη ΝΔ, ούτε ως ανενεργό μέλος».