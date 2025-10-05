Εργασιακό νομοσχέδιο: Την ερχόμενη Τρίτη η συζήτησή του στις Επιτροπές της Βουλής

Οι βασικές ρυθμίσεις για ωράρια και ετήσια άδεια αναψυχής – Στόχος να ψηφιστεί έως τις 15 Οκτωβρίου

Την ερχόμενη Τρίτη πρόκειται να ξεκινήσει η συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με πλέον πρόσφατη την μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 1η Οκτωβρίου που είχε ως βασικό αίτημα την πλήρη απόσυρσή του, καθώς εισάγει διατάξεις που ενισχύουν την ελαστική και απροστάτευτη εργασία.

Ειδικά αυτές που αφορούν στη διάρκεια και την οργάνωση του χρόνου εργασίας καθώς και την ετήσια άδεια, με τη ΓΣΕΕ να έχει επισημάνει οι σχετικές ρυθμίσεις υποβαθμίζουν σοβαρά την ποιότητα ζωής και εργασίας και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι οποίοι απειλούνται με εργασιακή εξουθένωση.

Οι βασικές προβλέψεις του εργασιακού νομοσχεδίου

Κατ’ αρχάς προβλέπει ημερήσια 13ωρη απασχόληση σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή για τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης και κατάτμηση της ετήσιας άδειας αναψυχής.

Επίσης, τετραήμερη 10ωρη εβδομαδιαία εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αντί εξαμήνου που προβλέπεται σήμερα. Στην πράξη, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί πλέον να γίνεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη, καθόλη την διάρκεια του έτους, ετησίως ή ακόμη και σε εβδομαδιαία βάση.

Παράλληλα προβλέπει προσλήψεις εξπρές ορισμένου χρόνου, με συμβάσεις έως δύο ημερών και κατάργηση των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη.

Η άρνηση παροχής υπερωρίας

Επίσης, το νομοσχέδιο αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο, είναι η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη, η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και η επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες.

Ενσωματώθηκαν επίσης: η διευκρίνιση ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία, η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης καθώς και η αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζόμενου και η απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρών εργασίας.