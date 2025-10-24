Εργαστήριο ορθής καλλιέργειας ελαιόδεντρων από το Επιμελητήριο Ηρακλείου

Έναρξη μαθημάτων από τις 4 Νοεμβρίου.
Όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τη φροντίδα και τη σωστή καλλιέργεια των ελαιόδεντρων προσφέρει το νέο ειδικό εργαστήρι που διοργανώνει το ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίσουν τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης του δέντρου και του καρπού για την μεγιστοποίηση της παραγωγής. Επίσης, ν΄ αναγνωρίσουν τις ασθένειες και τους εχθρούς του ελαιόδεντρου. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να κλαδεύουν, να λιπαίνουν και φροντίζουν σωστά τα ελαιόδεντρά τους
Θεματικές Ενότητες:
• Βλαστικά στάδια ελιάς
• Κλάδεμα
• Λίπανση
• Φυτοπροστασία (ασθένειες και εχθροί)
• Σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές ανάπτυξης ελαιώνων
• Διαχείριση υγρασίας μη αρδευόμενων ελαιώνων
Διάρκεια σεμιναρίου: 24 διδακτικές ώρες. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη
Ώρες: 18.00μμ έως 21.15μμ από 04/11 έως 13/11 και 2 Κυριακές για την πρακτική άσκηση ώρα 09.00πμ έως 12.15μμ στις 09/11 και 16/11.
Κόστος συμμετοχής: 190 ευρώ
Εισηγητής: Μύρων Κλίνης-Κλινάκης, Πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ με ειδικότητά στη φυτική παραγωγή και η μελισσοκομία. Από το 1998 είναι ελεύθερος επαγγελματίας στο χώρο της εμπορίας γεωπονικών προϊόντων και σύμβουλος γεωπόνος. Έχει αναλάβει το σχεδιασμό και την κατασκευή πολλών κήπων στην Ανατολική Κρήτη. Είναι εμπειρογνώμονας του Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε γεωπονικές υποθέσεις.
Πληροφορίες στο Κ.Ε.Κ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Ικάρου και Αρχιμήδους 1, Νέα Αλικαρνασσός, τηλ. 2810302600 και 2810302606 & info@katartisi.gr από 09.00πμ έως 14.30μμ. Αιτήσεις: www.katartisi.gr
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ