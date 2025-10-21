ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΤΑΔ: Παραχωρεί ανενεργό ακίνητο στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στο ακίνητο που παραχωρεί η ΕΤΑΔ Θα στεγαστούν δημοτικές και κοινωνικές υπηρεσίες μετά από την αποκατάστασή του
Στην παραχώρηση χρήσης τμήματος ακινήτου στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου προχώρησε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση ανενεργών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της.

Η ΕΤΑΔ παραχώρησε διώροφο κτίριο συνολικής επιφάνειας 314,47 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα του ακινήτου με ΑΒΚ 114, που βρίσκεται στην Κοινότητα Περάματος του Δήμου Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Πώς θα αξιοποιηθεί
Το κτήριο, το οποίο στο παρελθόν στέγαζε το Ειρηνοδικείο και το Υποθηκοφυλακείο Περάματος, θα αξιοποιηθεί εκ νέου από τον Δήμο για τη στέγαση σημαντικών δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Η παραχώρηση πραγματοποιείται για διάρκεια είκοσι (20) ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη δέκα (10) έτη.

Ο Δήμος Μυλοποτάμου θα αναλάβει, με δική του ευθύνη και δαπάνη, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, την έκδοση αδειοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων αποκατάστασης και διαμόρφωσης του κτηρίου, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των δημοτών.

Κοινωνική και πολιτιστική αξία
Στο πλαίσιο της παραχώρησης, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου, κ. Γιώργος Κλάδος, επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΤΑΔ και είχε εθιμοτυπική συνάντηση με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και στελέχη της διοίκησης της εταιρείας.

Η παραχώρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων πρωτοβουλιών της ΕΤΑΔ για την αξιοποίηση ακινήτων που δεν παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον, αλλά διαθέτουν κοινωνική και πολιτιστική αξία.

Μέσα από τέτοιες συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η ΕΤΑΔ προωθεί την επαναλειτουργία εγκαταλελειμμένων κτηρίων, επιστρέφει απτό όφελος στις τοπικές κοινωνίες και ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

TUI SOCCA Champions League: H «ημιτελής...

0
Τα σταθερά βήματα προόδου του ελληνικού μίνι ποδοσφαίρου διαφάνηκαν...

Δήμος Ρεθύμνης:Έγκριση Χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ για...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης...

TUI SOCCA Champions League: H «ημιτελής...

0
Τα σταθερά βήματα προόδου του ελληνικού μίνι ποδοσφαίρου διαφάνηκαν...

Δήμος Ρεθύμνης:Έγκριση Χρηματοδότησης ύψους 200.000 ευρώ για...

0
Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
TUI SOCCA Champions League: H «ημιτελής συμφωνία” της Μαγκουφάνας και το ασημένιο μετάλλιο των Cometas
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST