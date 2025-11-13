ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euro 2028: Όλο το πρόγραμμα – Πότε και πού θα γίνει ο τελικός

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η UEFA ανακοίνωσε τα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου που θα φιλοξενήσουν το εναρκτήριο ματς και τον μεγάλο τελικό, όπως και τις ώρες των ματς του Euro 2028.

Το Κάρντιφ θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα του Euro 2028 στις 9 Ιουνίου, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί στο Wembley του Λονδίνου στις 9 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα η UEFA.

Η διοργάνωση, που συνδιοργανώνεται από Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία και Ιρλανδία, θα περιλαμβάνει 51 αγώνες με τη συμμετοχή 24 εθνικών ομάδων σε εννέα γήπεδα οκτώ πόλεων, ανάμεσά τους το Μπέρμιγχαμ, το Δουβλίνο, η Γλασκώβη, το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ και το Νιούκαστλ.

Οι ημιτελικοί και ένας από τους προημιτελικούς θα φιλοξενηθούν επίσης στο Wembley, ενώ οι υπόλοιποι προημιτελικοί θα διεξαχθούν στο Δουβλίνο, τη Γλασκώβη και το Κάρντιφ. Οι αγώνες της φάσης των 16 θα κατανέμονται σε όλα τα γήπεδα υποδοχής, εκτός του Wembley.

«Στο EURO 2028, όλοι θα μιλήσουμε τη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δυνατά, καθαρά και ενωμένα», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσεφερίν, προσθέτοντας: «Οι «οικοδέσποινες» χώρες, όπου το παιχνίδι πρωτοδημιουργήθηκε, ανυπομονούν να καλωσορίσουν εκατομμύρια φιλάθλους σε θρυλικά γήπεδα… Μέσω της οργάνωσης των αγώνων, συμπεριλαμβανομένης και μιας νέας, πιο βολικής ώρας έναρξης για τον τελικό, θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την εμπειρία των φιλάθλων».

Η UEFA έχει επιβεβαιώσει τρεις ώρες έναρξης για τους αγώνες: 14:00, 17:00 και 20:00 GMT.

Σύμφωνα με ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τουρνουά αναμένεται να αποφέρει 3,6 δισεκατομμύρια λίρες ( $ 4,83 δισ.) σε κοινωνικοοικονομικά οφέλη για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία μεταξύ 2028 και 2031, περιλαμβάνοντας δημιουργία θέσεων εργασίας, περιφερειακή ανάπτυξη και δαπάνες από διεθνείς επισκέπτες.

Οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Ιρλανδίας δεσμεύτηκαν συνολικά με χρηματοδότηση έως 740 εκατομμύρια λίρες ( $ 993,15 εκατ.) για να εξασφαλιστεί ότι η διοργάνωση θα είναι «ασφαλής και θα προσφέρει εμπειρία παγκόσμιας κλάσης» για τους φιλάθλους και τις τοπικές κοινότητες.

«Η κλίμακα του τουρνουά θα έχει πραγματικά θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες σε όλη τη χώρα», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FA), Μαρκ Μπούλιγχαμ. «Θα είναι ένα τουρνουά για τους φιλάθλους, με την εμπειρία τους στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας».

Τον Μάιο, η UEFA ανακοίνωσε ότι η Αγγλία, η Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Euro 2028, με μόλις δύο θέσεις να είναι διαθέσιμες εάν δεν προκριθούν απευθείας. Η Αγγλία είχε τερματίσει δεύτερη στο Euro 2024, ενώ η Σκωτία αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Η Ουαλία και η Ιρλανδία δεν κατάφεραν να προκριθούν στο περσινό τουρνουά που φιλοξενήθηκε στη Γερμανία.

Τέλος, η Βόρεια Ιρλανδία επιλέχθηκε για να φιλοξενήσει την κλήρωση των προκριματικών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου 2026 στο Μπέλφαστ.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

