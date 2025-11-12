Κριστιάνο Ρονάλντο: Σταματάει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ του 2026

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ οριοθέτησε το τέλος της καριέρας του.
Στην αποκάλυψη πως το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η τελευταία φορά που θα παίξει ποδόσφαιρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον αρχηγό της Πορτογαλίας να μιλά στο CNN.
«Θα είμαι 41 ετών και νομίζω ότι θα είναι η στιγμή στη μεγάλη διοργάνωση», δήλωσε ο Ρονάλντο στην Μπέκι Άντερσον σε συνέντευξή του στο Tourise Summit στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, για να προσθέσει στην συνέχεια: “Απολαμβάνω τη στιγμή, αλλά όταν εννοώ σύντομα, είναι πολύ σύντομα γιατί έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διαφορετικά σενάρια στους συλλόγους αλλά και στις εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή”.
Υπενθυμίζεται πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει 143 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, ενώ είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε πέντε τελικές φάσεις Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου του πλανήτη θα διεξαχθεί με 48 ομάδες, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 11 Ιουνίου 2026 στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.
Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.
