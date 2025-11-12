ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Σταματάει το ποδόσφαιρο μετά το Μουντιάλ του 2026

Ο 41χρονος Πορτογάλος σούπερ σταρ οριοθέτησε το τέλος της καριέρας του.

Στην αποκάλυψη πως το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η τελευταία φορά που θα παίξει ποδόσφαιρο έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον αρχηγό της Πορτογαλίας να μιλά στο CNN.

«Θα είμαι 41 ετών και νομίζω ότι θα είναι η στιγμή στη μεγάλη διοργάνωση», δήλωσε ο Ρονάλντο στην Μπέκι Άντερσον σε συνέντευξή του στο Tourise Summit στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, για να προσθέσει στην συνέχεια: “Απολαμβάνω τη στιγμή, αλλά όταν εννοώ σύντομα, είναι πολύ σύντομα γιατί έδωσα τα πάντα για το ποδόσφαιρο. Είμαι στο παιχνίδι τα τελευταία 25 χρόνια. Έκανα τα πάντα. Έχω πολλά ρεκόρ σε διαφορετικά σενάρια στους συλλόγους αλλά και στις εθνικές ομάδες. Είμαι πραγματικά περήφανος, οπότε ας απολαύσουμε τη στιγμή, ας ζήσουμε τη στιγμή”.

Υπενθυμίζεται πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει σκοράρει 143 γκολ με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας, ενώ είναι και ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε πέντε τελικές φάσεις Μουντιάλ (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου του πλανήτη θα διεξαχθεί με 48 ομάδες, με την σέντρα να είναι προγραμματισμένη στις 11 Ιουνίου 2026 στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει προγραμματιστεί για τις 5 Δεκεμβρίου στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

 

PATRIS.GR

Πέθανε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής...

0
Υπήρξε μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού...

Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0: Επίδειξη δύναμης...

0
Ούτε ένα, ούτε δύο. Τέσσερα γκολ έβαλε η Άρσεναλ...

Προηγούμενο άρθρο
Πέθανε ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Λάμπης Νικολάου
ΠΚ team
ΠΚ team
Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, θα...

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του

ΠΚ team ΠΚ team -
Tι πρέπει να γνωρίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι. Νωρίτερα θα πρέπει...

Μια διαδρομή περίπου 40 χρόνων στους χώρους της Βικελαίας Βιβλιοθήκης

ΠΚ team ΠΚ team -
Ο Δημήτρης Σάββας αφηγείται στην εφημερίδα «Πατρίς» τους πιο...

Επίδομα 250 ευρώ – Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα τα λάβουν οι δικαιούχοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Στις 28 Νοεμβρίου θα πληρωθούν τα 250 ευρώ και...

