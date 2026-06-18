Ευ. Τουρνάς: Στις 23/6 ξεκινούν οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα

«Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

Την ανάγκη ολοκλήρωσης των καθαρισμών οικοπέδων έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, την ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και επιτήρησης, αλλά και την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού ενόψει ενός δύσκολου καλοκαιριού, υπογράμμισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, μιλώντας σήμερα στον Τ/Σ Σκάι.

Αναφερόμενος στην προθεσμία καθαρισμού και δήλωσης οικοπέδων, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση, σημειώνοντας ότι η σχετική απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει των εισηγήσεων της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. «Η παράταση έχει δοθεί. Κλείνει το περιθώριο στις 22 του μήνα. Δεν μπορεί να δοθεί άλλη παράταση, γιατί η κλιματική κρίση δεν μας δίνει παράταση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, από την Τρίτη 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για την εφαρμογή του μέτρου. «Θα πρέπει να έχουν τελειώσει και από την Τρίτη μπαίνουμε για τους ελέγχους», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι Δήμοι έχουν την κύρια αρμοδιότητα, με τη συνδρομή των κατά τόπους Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Όπως είπε, οι υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν τις περιοχές ευθύνης τους, «θα περιδιαβούν όλους τους δρόμους και θα δούνε πού είναι τα ακαθάριστα», ώστε να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιβολής προστίμων και καθαρισμού όπου απαιτείται.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η εικόνα από τους δήμους είναι σε γενικές γραμμές θετική, καθώς πολλοί έχουν ήδη ολοκληρώσει τους καθαρισμούς στους χώρους ευθύνης τους. Υπάρχουν ωστόσο, όπως ανέφερε, και περιπτώσεις καθυστερήσεων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη οι Δήμοι να υποδεικνύουν χώρους συγκέντρωσης των υπολειμμάτων καθαρισμού, ώστε οι πολίτες να μην τα εγκαταλείπουν εκτός των οικοπέδων τους. «Δεν είναι σωστό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι οι ιδιοκτήτες οφείλουν να μεταφέρουν τα υπολείμματα «στους χώρους που θα υποδείξουν οι Δήμοι».

Σχετικά με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο κ. Τουρνάς επισήμανε ότι τα πρώτα μελτέμια έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους, με δείκτη κινδύνου 3 σε περιοχές όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Νότια Εύβοια, η Αττική, η Ανατολική Κρήτη και η Κάρπαθος.

Όπως εξήγησε, η εξέλιξη αυτή οδηγεί σε αυξημένα μέτρα ετοιμότητας και ανάπτυξης δυνάμεων, «για να έχουμε τη δυνατότητα να προλαβαίνουμε», ώστε ο μηχανισμός να μπορεί να επεμβαίνει άμεσα και να περιορίζει τις πυρκαγιές στα πρώτα στάδια εκδήλωσής τους. Όπως ανέφερε μάλιστα, μόνο σήμερα το πρωί καταγράφηκαν τρεις ενάρξεις πυρκαγιών, οι οποίες εντοπίστηκαν εγκαίρως από τα drones και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις επίγειες δυνάμεις.

Ο κ. Τουρνάς αναφέρθηκε εκτενώς και στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του υπουργείου, σημειώνοντας ότι μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» υλοποιείται ένας συνολικός εκσυγχρονισμός των μέσων και των συστημάτων Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπε, «χρόνο με το χρόνο, στηριγμένοι πάνω σε ένα πραγματικά τεράστιο πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας, το ΑΙΓΙΣ, αποκτούμε σύγχρονα μέσα, ψηφιακά».

Όπως σημείωσε ο υπουργός φέτος επιχειρούν συνολικά 108 drones επιτήρησης, έναντι 80 την προηγούμενη χρονιά, ενώ επιπλέον διατίθενται 47 ιδιόκτητα drones του Πυροσβεστικού Σώματος για τις ανάγκες των διοικήσεων. «Αυτά τα drones πετάνε μέρα και νύχτα», ανέφερε, εξηγώντας ότι παρέχουν εικόνα τόσο στο οπτικό όσο και στο υπέρυθρο φάσμα, συμβάλλοντας, όπως τόνισε, στην «έγκαιρη προειδοποίηση», την επιτήρηση και την άμεση επέμβαση των δυνάμεων, «έτσι ώστε να καταστέλλουμε τη φωτιά σε πρώτο χρόνο».

Παράλληλα, όπως είπε, προχωρά ο εκσυγχρονισμός του συστήματος διοίκησης και ελέγχου επιχειρήσεων Engage, του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, καθώς και η ανάπτυξη της Εθνικής Βάσης Δεδομένων που θα υποστηρίζει τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Αναφερόμενος στις εκτιμήσεις των επιστημόνων για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, ο κ. Τουρνάς προειδοποίησε ότι οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολοι, με αυξημένες θερμοκρασίες και ενδεχομένως νέα ρεκόρ θερμότητας. «Τα στοιχεία που έχουμε από την επιστημονική ομάδα είναι ότι θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο παραμένει η μείωση της καύσιμης ύλης, μέσω των καθαρισμών οικοπέδων αλλά και των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στα δάση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι μέσω του προγράμματος ANTINERO υλοποιούνται φέτος έργα ύψους 82 εκατ. ευρώ στα περιαστικά δάση, ενώ συνολικά οι προληπτικές δράσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανέρχονται σε 660 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, όπως είπε, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει διαθέσει φέτος 50 εκατ. ευρώ στους δήμους για δράσεις πρόληψης και καθαρισμού, έναντι 18,5 εκατ. ευρώ πριν από τέσσερα χρόνια.

Ο κ. Τουρνάς γνωστοποίησε επίσης ότι οι δηλωμένοι καθαρισμοί οικοπέδων έχουν ήδη φτάσει τις 550.000, επισημαίνοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω εντατικοποίηση των προσπαθειών. «Δεν αρκεί όμως αυτό, πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα παραπέρα», ανέφερε, καλώντας τους πολίτες να ολοκληρώσουν τους καθαρισμούς και να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr, καθώς σε διαφορετική περίπτωση προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη περιορισμού του αριθμού των πυρκαγιών, σημειώνοντας ότι στη χώρα μας καταγράφονται κατά μέσο όρο 6.400 πυρκαγιές ανά αντιπυρική περίοδο σε βάθος εικοσαετίας. «Από την 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου σε βάθος 20ετίας ο μέσος όρος είναι 6.400 φωτιές. Είναι απαράδεκτο», τόνισε, εξηγώντας ότι ο μεγάλος αριθμός συμβάντων προκαλεί διάσπαση των διαθέσιμων δυνάμεων.

Όπως επισήμανε, το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, γεγονός που, όπως προσέθεσε, καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την ενίσχυση των ελέγχων και των ανακριτικών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι έχει ενισχυθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ενώ λειτουργούν και 37 περιφερειακά ανακριτικά γραφεία σε όλη τη χώρα.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της αντιπυρικής περιόδου, ο υπουργός ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερες από 800 πυρκαγιές, εκ των οποίων, όπως είπε, περίπου 450 έχουν ήδη εξιχνιαστεί, ενώ έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 93 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ καταγράφεται και μείωση κατά 15% στον συνολικό αριθμό των πυρκαγιών σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά δεδομένα. «Θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Δεν έχει καμία σημασία, διότι η ζημιά είναι ίδια», υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η περαιτέρω μείωση των πυρκαγιών ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

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