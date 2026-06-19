ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Την Πέμπτη 25 Ιουνίου ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλήνιων εξετάσεων για τα Γενικά (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το υπουργείο έκανε γνωστό ότι έχει αποσταλεί σχετική οδηγία προς όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα πανελλαδικά μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.

Οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν σε πίνακες που θα τοποθετηθούν σε όλα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας. Στις καταστάσεις αυτές θα εμφανίζονται ο κωδικός κάθε υποψηφίου και οι βαθμοί που συγκέντρωσε σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας. Για την είσοδο στο σύστημα απαιτείται ο οκταψήφιος κωδικός τους, καθώς και οι τέσσερις αρχικοί χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους, γραμμένοι με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Τέλος, όσοι υποψήφιοι έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση θα λάβουν επίσης τη βαθμολογία τους με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει.

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Team Πολ. Κρήτης
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