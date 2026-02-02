Ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων για την πορεία υλοποίησης των έργων του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027»

Π. Σημανδηράκης: «Εντός χρονοδιαγραμμάτων όλα τα σημαντικά έργα για τον Δήμο Χανίων»

Ευρεία σύσκεψη αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των έργων, που έχουν ενταχθεί στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021-2027», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Φραγκιαδάκης, οι Αντιδήμαρχοι, Μιχάλης Καλογριδάκης, Τάσος Αλόγλου, Αντώνης Βαρδάκης, Γιάννης Γιαννακάκης, Ελένη Ζερβουδάκη, Γιάννης Νικηφοράκης, Μανώλης Κοτσιφάκης, η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης,

Μαρία Κασσωτάκη, η Αντιπρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, Νίκη Αποστολάκη, ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, Γιώργος Ευθυμίου καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Χανίων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση από τον κ. Ευθυμίου σχετικά με την πορεία των έργων για ένταξη στο εν λόγω Πρόγραμμα, καθώς και την πρόοδο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Χανίων.

Σε δηλώσεις της στα τοπικά Μ.Μ.Ε., η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιφέρειας Κρήτης, Μαρία Κασσωτάκη, τόνισε ότι «Η εξέλιξη όλων των έργων της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων υλοποιείται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τον οποίο έχουμε και τον παρακολουθούμε βήμα – βήμα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές καθυστερήσεις, πέρα από τις αναμενόμενες που αφορούν στις μελέτες έργων αναπαλαίωσης κτηρίων. Όλος ο προγραμματισμός, όπως έχει εγκριθεί, θα υλοποιηθεί εμπρόθεσμα μέχρι το 2030, χωρίς καμία παρέκκλιση».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Χανίων, Π. Σημανδηράκης, επεσήμανε: «Είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο Δημαρχείο Χανίων την κα. Κασσωτάκη, Προϊσταμένη της ΕΥΔ Περιφέρειας Κρήτης μαζί με τους συνεργάτες της, ώστε να παρακολουθήσουμε τα βήματα προόδου, που έχουν καταγράψει οι υπηρεσίες μας και ο Δήμος Χανίων σε σχέση με την απορρόφηση όλων των κονδυλίων και των δυνατοτήτων, που παρέχει το ΕΣΠΑ και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Κινούμαστε εντός χρονοδιαγραμμάτων, οι ωριμάνσεις των μελετών και η πορεία ένταξης σε μια σειρά πολύ σημαντικών έργων για τα Χανιά, προχωρούν απρόσκοπτα. Στο τέλος του 2026, το σύνολο των έργων που έχουμε προδιαγράψει προς χρηματοδότηση, θα έχουν ενταχθεί, κάποια από αυτά θα έχουν ήδη δημοπρατηθεί και κάποια θα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται».

Ο κ. Σημανδηράκης αναφέρθηκε στα εμβληματικά έργα που περιλαμβάνει το περιφερειακό πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027» όπως την αποκατάσταση για τις Βίλες

Σβαρτς και Πωλογιώργη, την ανάπλαση του Ανατολικού Αναχώματος, την προστασία και αποκατάσταση του Επιπρομαχώνα του Αγίου Δημητρίου, την αποκατάσταση και προστασία του Προμαχώνα ΜOCENIGO, την ενεργειακή αναβάθμιση του 9ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, την ανάπλαση του κάτω Κουμ Καπί, τη διαμόρφωση της οδού Τζανακάκη σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας με ποδηλατόδρομο, καθώς και την κατασκευή του πολυδύναμου δημοτικού κέντρου κοινωνικών δομών και υπηρεσιών Ρεγγίνα.