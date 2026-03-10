Ευρωκοινοβούλιο: Τήρηση των μέτρων για να αποφευχθούν οι ελλείψεις φαρμάκων ζήτησαν οι Έλληνες φαρμακοποιοί

Η ελληνική αντιπροσωπεία έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σοβαρά μέτρα για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα ζήτησαν οι Έλληνες φαρμακοποιοί σε εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ρίχνοντας ευθύνες στις εταιρείες για μη τήρηση προβλεπόμενων υποχρεώσεων.
Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου σε παρέμβαση της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην εκδήλωση που διοργάνωσε η PGEU με τίτλο: «Keeping medicines available» (Διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων) επεσήμανε ότι αν και οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν την υποχρέωση να διατηρούν απόθεμα τουλάχιστον τριών μηνών για κάθε κωδικό φαρμάκου από τον ΕΟΦ, στην πράξη συχνά τηρούνται αποθέματα της τάξεως μόλις των 10-15 ημερών. Όπως αναφέρθηκε, η νομοθεσία προβλέπει ότι οι συνολικές ανάγκες της αγοράς πρέπει να καλύπτονται βάσει της συνταγογράφησης, με ένα επιπλέον ποσοστό ασφαλείας 25%. Ωστόσο στην πράξη και η πρόβλεψη αυτή δεν τηρείται από τις εταιρείες.
Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τις ακολουθούμενες εμπορικές πολιτικές και τη συνεχή μείωση των ποσοτήτων που εισάγονται και διανέμονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, οδηγούν σε άνιση πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία και δημιουργούν διαστρωμάτωση μεταξύ των φαρμακείων ως προς τη δυνατότητα διάθεσης φαρμάκων.
Η ελληνική αντιπροσωπεία έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζητώντας από τον European Medicines Agency να τοποθετηθεί σχετικά με τις πρακτικές περιορισμένης διάθεσης φαρμάκων και να διευκρινίσει ποιες ενέργειες μπορεί να αναλάβει ή ποιες κατευθύνσεις μπορεί να συστήσει προς τις εθνικές αρχές ώστε να ενισχυθούν οι έλεγχοι, να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στην κατανομή των ποσοτήτων και να προστατευθεί στην πράξη η ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στη θεραπεία. Στην Ελλάδα, για το θέμα αυτό, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει απευθύνει επιστολή προς τον ΣΦΕΕ, με κοινοποίηση στο υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΦ, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με πολιτικές ελλείψεων και τις πρακτικές περιορισμένης διάθεσης φαρμάκων.