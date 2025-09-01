«Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2025»: Οι εκδηλώσεις για τα 100 Χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου δημιουργού

Οι εκδηλώσεις, που θα πλαισιώσουν το «Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης 2025», που υλοποιείται από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, παρουσιάστηκαν σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Χανίων.

Τη Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Γιάννης Γιαννακάκης, εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης, η περιφερειακή σύμβουλος, Σοφία Μαλανδράκη, και ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης, μέλος του Δ.Σ. του Παγκρήτιου Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Χανίων: «Φέτος, σε μια ιδιαίτερη χρονιά καλωσορίζουμε το κοινό σε μια πολύ μεγάλη παράσταση, που θα δοθεί σήμερα στην Ανατολική Τάφρο από την Τάνια Τσανακλίδου και τη Μαρία Παπαγεωργίου σε ένα μοναδικό πρόγραμμα, που έχει ταξιδέψει και στο εξωτερικό, και θα δώσει στην ευκαιρία στους θεατές να απολαύσουν τα εμβληματικά έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Καλούμε όλο τον κόσμο να συμμετάσχει, να τιμήσει τον μεγάλο μουσικό, να θυμηθεί και να γνωρίσει το έργο του.

Εμείς εδώ, στον Δήμο Χανίων έχουμε την ευθύνη να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την πορεία και το έργο του». Ο Δήμαρχος Χανίων αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη υπογραμμίζοντας πως υπήρξε ένας από τους βασικότερους συντελεστές της διοργάνωσης αλλά και της ανάδειξης του έργου του Μίκη Θεοδωράκη, καλώντας όλο τον κόσμο να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ανέφερε «Το Φεστιβάλ Μίκη Θεοδωράκη εδώ, στα Χανιά διοργανώνεται εδώ και χρόνια από τον Δήμο Χανίων, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Σύλλογο Φίλων Μίκη Θεοδωράκη.

Αρχικά ήταν μια γιορτή των γενεθλίων του συνθέτη μέσα στα μέσα του καλοκαιριού, πλέον γιορτάζουμε τη μνήμη του αλλά και την ευθύνη, που έχουμε να διατηρήσουμε, όχι μόνο το έργο του αλλά και το πνεύμα του, ένα πνεύμα αγωνιστικό, μαχητικό, ένα πνεύμα αντίστασης σε κάθε αδικία και σε κάθε τι που θίγει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Φέτος, γιορτάζουμε με εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η Περιφέρεια Κρήτης αγκάλιασε τις προτάσεις του Δήμου Χανίων και του Συλλόγου Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, έτσι ώστε πολλές από τις εκδηλώσεις, που είδατε στο φετινό πρόγραμμα και του Φεστιβάλ Κρήτης ήταν προτάσεις που υλοποιήθηκαν σε ένα πνεύμα συνεργασίας». Τέλος όπως επεσήμανε ο κ. Γιαννακάκης το μουσικό πρόγραμμα θα πλαισιωθεί μουσικά από τη νέα γενιά, από μαθητές και μουσικοί που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς του Βενιζελείου Ωδείου.

Για την παγκοσμιότητα του Μίκη Θεοδωράκη που πρέπει να αναδειχθεί έκανε λόγο η Σοφία Μαλανδράκη, υπογραμμίζοντας πως «ο Μίκης είναι το αποτύπωμα της Ελλάδας και η ψυχή της Κρήτης. Ο Μίκης δεν είναι μόνο να τον γιορτάζουμε με εκδηλώσεις, είναι ένα σύμβολο της πατρίδας μας».

«Στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη για όλους εμάς, που δουλεύουμε σε αυτόν τον τόπο για τον Μίκη, η Περιφέρεια Κρήτης, ο Δήμος Χανίων και ο Παγκρήτιος Σύλλογος Φίλων Μίκη Θεοδωράκη, υπήρξε και υπάρχει η έγνοια πως θα λειτουργήσουμε συστηματικότερα τα επόμενα 100 χρόνια» ανέφερε ο Ματθαίος Φραντζεσκάκης συμπληρώνοντας πως «Για εμάς στον Σύλλογο Φίλων Μίκης Θεοδωράκης είναι ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή μιας και ο Πρόεδρος του Συλλόγου, ο Γιώργος Αγοραστάκης, δεν είναι πλέον μαζί μας άρα πέρα όλων των άλλων, πέραν της τιμής προς τον Γιώργο υπάρχει και η υπόσχεση ότι μαζί με όλους τους φορείς θα κάνουμε ότι πρέπει για να ισχυροποιήσουμε τη σχέση του Μίκη με την Κρήτη».

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ αποτελούν φόρο τιμής στον Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννησή του, αναδεικνύοντας τη μουσική, την πολιτική και την καλλιτεχνική του πορεία.

Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025, 21:00: Συναυλία με την Τάνια Τσανακλίδου και τη Μαρία Παπαγεωργίου στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου.

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, 11:30: Ετήσιο μνημόσυνο στο Κοιμητήριο Γαλατά και εκδήλωση μνήμης στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης.

Έως 14 Σεπτεμβρίου 2025: Έκθεση «Με την απόσταση του χρόνου» στο Μεγάλο Αρσενάλι, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Η δίγλωσση έκθεση περιλαμβάνει σπάνιες και ανέκδοτες φωτογραφίες από τη ζωή του κορυφαίου συνθέτη και πολιτικού: την πορεία ειρήνης του Μαραθώνα με τους Λαμπράκηδες, τις συναυλίες για την Κύπρο, την πολιτική του δράση, το μουσικό του έργο, συνεντεύξεις, τη φιλία του με τον Μάνο Χατζιδάκι, στιγμές με συνεργάτες, φίλους και την οικογένειά του.