Φιάσκο ή επιτυχία; Τι λένε οι ειδικοί για την επίθεση στο Ιράν

Από: ΠΚ team

Η Washington Post αποκαλύπτει πως οι επιθέσεις στο Ιράν δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Το Ιράν βρίσκεται συνεχώς αντιμέτωπο με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για νέο χτύπημα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει λόγο για… υπηρεσία στον πλανήτη και να ζητά… ευγνωμοσύνη για τον πόλεμο που ξεκίνησε. Ένας πόλεμος, πάντως, που δεν φαίνεται ότι εγγυάται την επιτυχία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με απόρρητη έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Πληροφοριών των ΗΠΑ (NIC) ακόμα και μια επίθεση μεγάλης κλίμακας στο Ιράν είναι απίθανο να ανατρέψει το βαθιά ριζωμένο θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Washington Post.

Σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν το περιεχόμενο της έκθεσης και μίλησαν στην Washington Post, τα ευρήματα της έκθεσης εγείρουν αμφιβολίες για το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ να «εκκαθαρίσει» την ηγετική δομή του Ιράν και να εγκαταστήσει έναν νέο ηγέτη της επιλογής του.

Τι σημαίνει αυτό; Πως το Ιράν είχε προετοιμαστεί και είχε σχεδιάσει την επόμενη μέρα σε περίπτωση που σκοτωνόταν ο Αλί Χαμενεΐ ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια της εξουσίας.

Νυν και πρώην Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για μαζική λαϊκή εξέγερση στο Ιράν ή για σοβαρές ρωγμές στο εσωτερικό του καθεστώτος που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγή εξουσίας.

Με λίγα λόγια, το καθεστώς φαίνεται πως παραμένει ισχυρό και επί της ουσίας ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει επιτύχει ακόμα τον σκοπό του.

 

Cretalive

Τι σημαίνει η βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν για τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ
Νεκρός οδηγός από θραύσματα ιρανικού πυραύλου στο Ντουμπάι -Έπεσαν πάνω στο αυτοκίνητό του
