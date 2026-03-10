Φτάνει η ώρα του ΕΝΦΙΑ: Η έκπτωση, οι «χαμένοι» και οι πληρωμές

Μεγαλύτερο θα είναι το όφελος στον φετινό ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει την κατοικία τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.
Έκπτωση που θα φτάνει έως και το 20% για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, αυξημένη σε σχέση με το 10% που ίσχυε πέρυσι, θα έχει ο φετινός ΕΝΦΙΑ για όσους ασφάλισαν την κατοικία τους.
Τα νέα εκκαθαριστικά για τον ΕΝΦΙΑ του 2026 αναμένεται να αναρτηθούν σύντομα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ η εξόφληση του φόρου θα γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις.
Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τέλος Μαρτίου και η τελευταία έως τον Φεβρουάριο του 2027.
ΕΝΦΙΑ: Πώς θα δείτε το εκκαθαριστικό σας
Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ως εξής:
Είσοδος στην ενότητα «Εφαρμογές».
Επιλογή στις «Δημοφιλείς Εφαρμογές».
Κλικ στην ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ».
Είσοδος με κωδικούς TaxisNet, επιλογή του 2025 και εκτύπωση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο με δύο τρόπους:
Εφάπαξ εξόφληση έως το τέλος Μαρτίου.
Σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Μαρτίου και την τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου.
ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως 20% και ποιοι… πληρώνουν παραπάνω
Φέτος, οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές εντός του 2025 μπορούν να δουν έκπτωση στον λογαριασμό τους 20% για κατοικίες με αντικειμενική αξία έως 500.000 ευρώ και 10% για ακίνητα αξίας άνω των 500.000 ευρώ.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μείωση είναι η ασφαλισμένη αξία να μην υπολείπεται της αξίας ανακατασκευής του ακινήτου (υπολογίζεται με 900 ευρώ/τ.μ.). Αν η ασφάλιση καλύπτει μικρότερο ποσό, η έκπτωση χάνεται.
Από την άλλη, «τσουχτερό» θα είναι το «ραβασάκι» για τράπεζες και servicers με φόντο τα σχεδόν 20.000 κλειστά ακίνητα που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκιά τους.
Έτσι, θα επιβαρυνθούν με διπλό ΕΝΦΙΑ, με στόχο την απελευθέρωση ακινήτων στην αγορά για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.
Τα κίνητρα για το άνοιγμα «κλειστών» διαμερισμάτων
Η ΑΑΔΕ προχώρησε σε επανεκκαθάριση για το 2023 και το 2024, χορηγώντας πλήρη απαλλαγή σε περίπου 113.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από τις μεγάλες φωτιές και πλημμύρες του καλοκαιριού και του φθινοπώρου του 2023.
Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φοροαπαλλαγές για όσους αποφάσισαν να διαθέσουν στην αγορά ακίνητα που παρέμεναν κλειστά.
Συγκεκριμένα, απαλλαγή φόρου εισοδήματος από ενοίκια για 3 χρόνια, εφόσον το ακίνητο ήταν κενό για τουλάχιστον μία τριετία, αλλά και απαλλαγή για όσους εγκατέλειψαν το Airbnb και επέστρεψαν στις μακροχρόνιες μισθώσεις.