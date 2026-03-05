Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη φυλακή – Είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν την περασμένη Δευτέρα.
Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την σύλληψή του καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής είχε «πρωταγωνιστήσει» σε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας το 2022 σε βάρος του αδερφού του και η υπόθεση είχε λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης.
Πριν λίγο καιρό το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων εξέδωσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για ενδοοικοενειακή απειλή κατά συρροή και εξύβριση και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 23 μηνών.
Την περασμένη Δευτέρα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν βάσει της καταδικαστικής απόφασης και τον μετέφεραν στις φυλακές Νέπολης όπου και παραμένει μέχρι να εκτίσει την ποινή του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής είχε ενεργή συμμετοχή στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο αλλά και στην Αθήνα.
