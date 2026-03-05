Αναζήτηση
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΚΡΗΤΗ

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής στη φυλακή – Είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν την περασμένη Δευτέρα.

Γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής της Κρήτης οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την σύλληψή του καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής είχε «πρωταγωνιστήσει» σε επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας το 2022 σε βάρος του αδερφού του και η υπόθεση είχε λάβει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Πριν λίγο καιρό το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων εξέδωσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για ενδοοικοενειακή απειλή κατά συρροή και εξύβριση και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 23 μηνών.

Την περασμένη Δευτέρα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν βάσει της καταδικαστικής απόφασης και τον μετέφεραν στις φυλακές Νέπολης όπου και παραμένει μέχρι να εκτίσει την ποινή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής είχε ενεργή συμμετοχή στις πρόσφατες αγροτικές κινητοποιήσεις στο Ηράκλειο αλλά και στην Αθήνα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ανησυχία για παράνομες σφαγές ενόψει Πάσχα

0
Στο μικροσκόπιο οι μετακινήσεις ζώων και η ευλογιά. Ανησυχία προκαλεί...

Το “ντου” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε όπλα!

0
Η υπόθεση συνεχίζεται να διερευνάται για την εμπλοκή ΚΥΔ...

Ανησυχία για παράνομες σφαγές ενόψει Πάσχα

0
Στο μικροσκόπιο οι μετακινήσεις ζώων και η ευλογιά. Ανησυχία προκαλεί...

Το “ντου” για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έβγαλε όπλα!

0
Η υπόθεση συνεχίζεται να διερευνάται για την εμπλοκή ΚΥΔ...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ανησυχία για παράνομες σφαγές ενόψει Πάσχα
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Οι ΗΠΑ στρέφονται στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τα drones του Ιράν

ΠΚ team ΠΚ team -
Και κάπως έτσι αντιστρέφονται οι ρόλοι... Το στρατιωτικό ενδιαφέρον για...

Το Μουσείο Τσιτσάνη διεκδικεί το βραβείο για το «Ευρωπαϊκό Μουσείο της Χρονιάς 2026» – Βίντεο

ΠΚ team ΠΚ team -
Το βίντεο συντίθεται από μουσική του Τσιτσάνη, από αφήγηση...

Ιράν: «Χτυπήσαμε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln» – Το Πεντάγωνο διαψεύδει

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη...

Εγκαιρος εμβολιασμός και προσυμπτωματικός έλεγχος τα ισχυρότερα όπλα έναντι του ιού HPV

ΠΚ team ΠΚ team -
Πότε και μέχρι ποια ηλικία πρέπει να γίνεται ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST