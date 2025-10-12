Hράκλειο:Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Αλέξη Καλοκαιρινού με ειδήσεις για την ερχόμενη εβδομάδα

Καλημέρα! Εύχομαι να είστε καλά. Ο Οκτώβριος συνεχίζεται με εξελίξεις σε σημαντικά ζητήματα του Δήμου μας.

Εξελίξεις οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, στη συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανόλη Γραφάκο για τις μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης (καύσης) αποβλήτων, τις αιτήσεις ένταξης στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου μας, την προετοιμασία για την πλήρη αξιοποίηση των χώρων του Πολιτιστικού,

τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τις συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και συλλόγων στη Λότζια, τη συνεργασία μας με το Πολυτεχνείο Κρήτης για την ανάπτυξη τοπικού Σχεδίου Βιώσιμής Θέρμανσης και Ψύξης και τη συνάντηση εργασίας με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ, καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, για τις αποζημιώσεις των κατοίκων των Βουτών.

Ας τα διατρέξουμε μαζί:

🔘 Συνάντηση εργασίας των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑΚ και ΔΕΔΙΣΑ, με τον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο

Η διαχείριση των αποβλήτων και ειδικότερα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τη δημιουργία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης (καύσης), που έχει τεθεί σε «διαβούλευση», βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια το Σάββατο 11/10, με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο.

Η συνάντηση έγινε έπειτα από σχετική πρόσκληση που απέστειλα ως Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), μαζί με τον Πρόεδρο της Διαδημοτικής Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ), Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σημανδηράκη, και οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη, του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργου Μαρινάκη και μελών των Δ.Σ. Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) της Κρήτης και Δημάρχων της Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, εκθέσαμε τις αντιρρήσεις, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας για τον συγκεκριμένο σχέδιο. Ο ίδιος κατέθεσα μια σειρά αντιρρήσεων με τη μορφή ερωτημάτων, σε τέσσερις δέσμες, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές, τις οικονομικές και τις θεσμικές παραμέτρους του, καθώς και για τη σκοπιμότητά του. Ειδικότερα:

• Περιβάλλον

Αναφέρθηκα σε περιβαλλοντικά ζητήματα, σε πιθανές επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών από τις εκπομπές αερίων και την διαχείριση των υπολειμμάτων (τέφρας), στις κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις των μεταφορών των αποβλήτων και στην αβεβαιότητα που προκύπτει (μεταξύ άλλων, για τη στάθμιση των ανωτέρω) από την έλλειψη χωροθέτησης στη Μελέτη των μονάδων και ειδικότερα της Μονάδας στην Κρήτη.

• Οικονομία

Έθεσα το ερώτημα της επιβάρυνση των Δήμων, άρα των δημοτών, από το τέλος εισόδου (gate fee) του απορριματογένους καυσίμου σε αυτές τις Μονάδες αλλά και την ανάληψη μακρόχρονων και ανελαστικών υποχρεώσεων για την Αυτοδιοίκηση. Την ίδια μάλιστα στιγμή που, σε πλήρη αντίθεση, δημιουργείται ένα σταθερό και ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον για τους αναδόχους αυτών των έργων.

• Θεσμικά ζητήματα και θέματα αρχιτεκτονικής του συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων

Διαπιστώνεται ο περιορισμός του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ΦοΔΣΑ σε παραγωγούς πρώτης καύσιμης ύλης, με κίνδυνο να αποθαρρυνθεί η εξάντληση των μέσων και των δυνατοτήτων ανακύκλωσης. Εξίσου σημαντικό είναι και το ότι ενώ ως χώρα υστερούμε στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης που έχουν τεθεί, την ίδια ακριβώς στιγμή, τους μεταφέρουμε μόνοι μας πιο νωρίς, κατά πέντε έτη (από το 2035 στο 2030).

• Σκοπιμότητα

Επισήμανα ότι δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα η μελέτη σκοπιμότητας των Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης και δεν έχουν απαντηθεί κρίσιμα ερωτήματα όπως αν θα παραχθεί ενέργεια και με ποιους όρους, αλλά και εάν και πώς θα ωφεληθεί η τσιμεντοβιομηχανία.

Στη συνάντηση εργασίας μετείχαν επίσης οι Δήμαρχοι, Αμαρίου, και Αντιπρόεδρος του ΕΣΔΑΚ, Παντελής Μουρτζανός, Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, Γόρτυνας Μιχάλης Κοκολάκης, Αρχανών – Αστερουσίων Μανόλης Κοκοσάλης, Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας, Βιάννου Παύλος Μπαριτάκης, Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης,

Ιεράπετρας Μανόλης Φραγκούλης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανωγείων Μιχάλης Δραμουντάνης, οι Αντιδήμαρχοι, Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης και Τάσος Τσατσάκης, Ρεθύμνου Στέλιος Σπαντιδάκης, Ιεράπετρας Γιώργος Γιακουμάκης, Αγίου Νικολάου Γιώργος Μπελούκας, Φαιστού Γιάννης Φασομυτάκης και Γιώργος Ντισπυράκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, το στέλεχος της Περιφέρειας Κρήτης Λένα Καργάκη, ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Ηρακλείου Σπύρος Δοκιανάκης και υπηρεσιακά στελέχη του ΕΣΔΑΚ.

🔘 Συνάντηση εργασίας με τον Ευθύμη Λέκκα για τις αποζημιώσεις των κατοίκων των Βουτών

Μια ακόμη συνάντηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών του φυσικού φαινομένου των Βουτών και την θωράκιση του Δήμου μας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας.

Μαζί με την Γενική Γραμματέα του Δήμου μας Μαρία Σκραφνάκη, συζητήσαμε με τον Πρόεδρο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), καθηγητή Ευθύμη Λέκκα, μεταξύ άλλων, την εμπλοκή στο ζήτημα των αποζημιώσεων των κατοίκων των Βουτών από τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες τους εξαιτίας των πρόσφατων ρηγματώσεων.

Όπως γνωρίζετε, η Δημοτική μας Αρχή βρέθηκε στο πλευρό των κατοίκων των Βουτών από την πρώτη στιγμή. Τους υποστηρίξαμε αποτελεσματικά, θέσαμε ως προτεραιότητα τη διερεύνηση σε βάθος του φαινομένου, συστήσαμε ειδική Ομάδα Εργασίας και φροντίσαμε να πραγματοποιηθούν αυτοψίες από εξειδικευμένους επιστήμονες. Παράλληλα, ζητήσαμε και πετύχαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορούν οι κάτοικοι, μεταξύ άλλων, να αποζημιωθούν και για τις ζημιές που υπέστησαν οι περιουσίες τους.

Όπως επεσήμανε για μια ακόμη φορά ο καθηγητής Ευθύμης Λέκκας, το φαινόμενο δεν είναι ανθρωπογενές. Είναι φυσικό φαινόμενο και τα φυσικά φαινόμενα υποβοηθούνται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Γι’ αυτό και θα δοθούν άμεσα οι απαραίτητες διευκρινήσεις αναφορικά με τις αρχικές εκθέσεις που είχαν κατατεθεί, ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να αποζημιωθούν.

🔗Ακόμα, στα σχόλια θα βρείτε τον σύνδεσμο για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με:

• Τις αιτήσεις ένταξης στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ του Δήμου μας, που μπορούν να υποβάλλουν οι γονείς που έχουν κάνει ηλεκτρονική αίτηση στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε. με πλήρη φάκελο αλλά δεν πήραν voucher.

• Την προετοιμασία που κάνει η Δημοτική μας Αρχή για την πλήρη αξιοποίηση των χώρων του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, μέσω της δημοτικής επιχείρησης ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ. Κάτι που μπορεί να γίνει τώρα, έχοντας πετύχει την οριστική απαλλαγή της από την οφειλή της απένταξης του Πολιτιστικού, ύψους 11.814.687,43 ευρώ η οποία με τους τόκους και τις προσαυξήσεις της δεκαετίας ξεπερνούσε τα 22.000.000 ευρώ.

• Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Προγράμματα για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων, που έχουν ως στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά το μαγικό κόσμο των βιβλίων και να εξερευνήσουν τη Βιβλιοθήκη μας.

• Την έναρξη του νέου κύκλου του προγράμματος «Χαρτοδιαδρομές… στο Δήμο μας» που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Εθελοντισμού με την φροντίδα της Αντιδημάρχου Φιλαρέτης Δαφέρμου – Χρονάκη, μαζί με την Εθελοντική Ομάδα «Φιλόπολις» και την καθοριστική εθελοντική συμβολή της ξεναγού Αθηνάς Κυριακάκη – Σφακάκη.

• Την επιτυχημένη έκθεση ζωγραφικής του Νίκου Βισκαδουράκη με τίτλο: «Ο κύριος Χάιντ μπροστά στον καθρέφτη του», που έχει προσελκύσει χιλιάδες επισκέπτες και φιλοξενείται στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Μια έκθεση που συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ηρακλείου – Δημοτική Πινακοθήκη και η Περιφέρεια Κρήτης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου.

Ο Νίκος Βισκαδουράκης έχει δουλέψει σε όλη του τη διαδρομή, με πολύ επιμονή και προσήλωση στα μοτίβα του εξπρεσιονισμού. Έχει δώσει ένα σύνολο έργων που εμπλουτίζει την παρακαταθήκη της νεοελληνικής ζωγραφικής. Αξίζει να την επισκεφτείτε.

• Τη συνεργασία Δήμου Ηρακλείου – Πολυτεχνείου Κρήτης, για την ανάπτυξη τοπικού Σχεδίου Βιώσιμής Θέρμανσης και Ψύξης μέσω του έργου Plan4Cold που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE 2021-2027 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια».

Ο Δήμος μας είναι ένας από τους είκοσι δήμους της Νότιας Ευρώπης που συμμετέχει στο πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής μας, όπου οι απαιτήσεις για ψύξη είναι σημαντικά υψηλότερες από αυτές για θέρμανση. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις συνθήκες, το Plan4Cold καλείται να διαμορφώσει μια κοινή μεθοδολογία για την ανάπτυξη τοπικών Σχεδίων Βιώσιμης Θέρμανσης και Ψύξης, να την εφαρμόσει πρακτικά στους πρώτους 20 Δήμους, και στη συνέχεια να την διαδώσει σε όλους τους Δήμους της Νότιας Ευρώπης.

• Τις όμορφες εκδηλώσεις που διοργάνωσαν το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Αγίας Τριάδας και Παλιανής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων, με την φροντίδα της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.

• Την ορκωμοσία μιας νέας μόνιμης Δημοτικής Υπαλλήλου, που έγινε παρουσία των Αντιδημάρχων Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργου Τσαγκαράκη και Διοίκησης, Αποκέντρωσης & Ανάπτυξης της Υπαίθρου Γιάννας Καλονάκη: Της ψυχολόγου Μεταξίας Μαρτσουκάκη η οποία διορίζεται μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023. Την καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Δήμου Ηρακλείου.

• Τις συναντήσεις που πραγματοποιήσαμε στη Λότζια μαζί με τους Αντιδημάρχους, Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας Μανόλη Χαιρέτη και Κοινωνικής Μέριμνας Γιώργο Τσαγκαράκη με εκπροσώπους της Ομάδας Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων “Επίδρασις”, της Εθελοντική Ομάδας Αλληλεγγύης «Αποστολή Αγάπης» και της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Ηρακλείου.

📌Την ερχόμενη εβδομάδα:

• Τη Δευτέρα 13/10, θα εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκφραση γνώμης του Δήμου Ηρακλείου σχετικά με την ΣΜΠΕ για τη δημιουργία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάντηση που προαναφέρθηκε.

• Την Τετάρτη 15/10 θα παρουσιαστεί με συνέντευξη Τύπου το νέο καλλιτεχνικό πρόγραμμα του ΠΣΚΗ της περιόδου 2025 – 2026.

• Το Σάββατο 18/10, στις 19:00, θα πραγματοποιηθούν στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη τα εγκαίνια της έκθεσης «Ο πολυταξιδεμένος Δημήτριος Βικέλας» από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη

. Μια έκθεση που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με την Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, η οποία παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του Δημήτριου Βικέλα, εστιάζοντας στα ταξίδια και τις εμπειρίες του στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας, περιμένω τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Να είστε καλά!