Με ιατρικές εξετάσεις θα πιστοποιείται η ανηλικότητα των ασυνόδευτων που αιτούνται άσυλο

Με τον ⁦@AdonisGeorgiadi⁩ εκδίδουμε σήμερα την ΚΥΑ που η ανηλικότητα θα ελέγχεται με ιατρικές εξετάσεις.Η άρνηση υποβολής στις εξετάσεις συνεπάγεται τεκμήριο ότι ο αιτών άσυλο είναι ενήλικος ώστε να εξαλείφονται τα προνόμια της ανηλικότητας https://t.co/EycJPyhxbe

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) August 22, 2025