ΗΠΑ: Έκρηξη στρατιωτικών υλικών στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς και αγνοουμένους

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στρατιωτική εταιρεία εκρηκτικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται μετά από έκρηξη σε εταιρεία παραγωγής στρατιωτικών εκρηκτικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η έκρηξη έχει προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι αρχές ακόμη δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την έκταση των ζημιών και τον αριθμό των θυμάτων. Οι πρώτες πληροφορίες από τα αμερικανικά ΜΜΕ μιλούν για τουλάχιστον ένα νεκρό και 19 αγνοουμένους. Όλοι ήταν εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης.

Η έκρηξη φέρεται να έπληξε ένα ολόκληρο κτίριο που βρισκόταν εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου πυρομαχικών Accurate Energetic Systems. Ο σερίφης της περιοχής είπε ότι οι οικογένειες των εμπλεκομένων παραμένουν κύρια προτεραιότητα για τις αρχές επιβολής του νόμου.

«Αυτή τη στιγμή, δίνουμε προτεραιότητα στους εμπλεκόμενους, στις οικογένειές τους και προσπαθούμε να είμαστε πολύ συμπονετικοί απέναντί ​​τους», είπε.

Κίνδυνος για νέες εκρήξεις

Πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν φτάσει στο σημείο και εργάζονται για την αξιολόγηση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ωστόσο, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εκρήξεις, εργάζονται μακριά από τη φωτιά.

Οι αρχές αναμένεται να βρίσκονται στην περιοχή για τουλάχιστον μερικές ημέρες για να συνεχίσουν την έρευνά τους για το περιστατικό. «Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια όλων αυτών», πρόσθεσε ο σερίφης.

Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ένιωσαν την ένταση της έκρηξης. «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει μαζί με εμένα μέσα», δήλωσε ένας άνδρας στο Associated Press τηλεφωνικά. «Μένω πολύ κοντά στο εργοστάσιο και συνειδητοποίησα περίπου 30 δευτερόλεπτα αφότου ξύπνησα ότι πρέπει να ήταν αυτό».

Η Accurate Energetic Systems στην οποία σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, η εταιρεία κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά στις εγκαταστάσεις οκτώ κτιρίων, οι οποίες εκτείνονται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, μια πόλη περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βρίσκομαι σε σοκ, δήλωσε...

0
Είμαι ευγνώμων εξ ονόματος του λαού της Βενεζουέλας. Δεν...

Νόμπελ Ειρήνης: Απονέμεται στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο,...

0
Το Νόμπελ Ειρήνης δεν απονεμήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ αλλά...
Προηγούμενο άρθρο
Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Βρίσκομαι σε σοκ, δήλωσε μετά την ανακοίνωση για το Νόμπελ Ειρήνης
ΠΚ team
ΠΚ team
