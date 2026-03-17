ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ σεισμόπληκτων ακινήτων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Από: Team Πολ. Κρήτης

– Παράταση μη καταβολής ΕΝΦΙΑ για το 2026- Εντός Απριλίου η νέα εκκαθάριση και η ενσωμάτωση των απαλλαγών

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, με αφορμή την αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΝΦΙΑ σε ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων ακινήτων, ενημερώνει τους δημότες ότι έχει προκύψει σύγχυση, η οποία οφείλεται σε διαδικαστικά και χρονικά ζητήματα κατά την έκδοση των αρχικών εκκαθαρίσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών (16 Μαρτίου 2026), παρατείνεται και για το έτος 2026, η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που επλήγησαν από τους σεισμούς του Ιουλίου και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη.
Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά και τα σεισμόπληκτα ακίνητα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2026, σε τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου με τον Υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Κώτσηρα, είχε επιβεβαιωθεί η πρόθεση της Κυβέρνησης για νομοθετική ρύθμιση απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για το 2026 στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης. Μάλιστα, είχε τονιστεί ότι, σε κάθε περίπτωση, οι ιδιοκτήτες σεισμόπληκτων ακινήτων δεν θα κληθούν να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο έτος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:
• Η απαλλαγή θα εφαρμοστεί αυτόματα μέσω νέας εκκαθάρισης από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου.

• Οι πολίτες δεν απαιτείται να προβούν σε καμία ενέργεια στο παρόν στάδιο.
• Σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά, αυτά θα επιστραφούν ή θα συμψηφιστούν.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να περιμένουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας από το Υπουργείο Οικονομικών. Για ειδικές ή ιδιαίτερες περιπτώσεις, οι πολίτες μπορούν να συμβουλεύονται τους λογιστές τους. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας παρακολουθεί στενά το θέμα και θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση εφόσον χρειαστεί. Η ανακοίνωση του Υπουργείου: https://minfin.gov.gr/paratasi-mi-katavolis-enfia-gia-perioches-pou-echoun-pligei-apo-fysikes-katastrofes/

politika-kritis-ad
