ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο 29.03.2026 λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «RUN GREECE 2026”

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Διευκρινιστικές οδηγίες προς τους οδηγούς

Λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν αύριο Κυριακή 29.03.2026 κατά τις ώρες 07.30-14.00 στο Ηρακλειο στο πλαίσιο της διοργάνωσης «RUN GREECE 2026” και σε συνέχεια του Δελτίου Τυπου της 26.03.2026 Δελτιο Τυπου παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για τη διευκόλυνση των οδηγών :

• Το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, εντός των τειχών, κατά τις ώρες 07:30 έως 14:00 θα παραμείνει κλειστό.

• Η είσοδος των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, εντός των τειχών, θα πραγματοποιείται μόνο από τη Λ. 62 Μαρτύρων – Χανιόπορτα.

• Η έξοδος των οχημάτων από το κέντρο της πόλης θα πραγματοποιείται:
– από τη Λ. Καλοκαιρινού προς Χανιόπορτα και Λ. 62 Μαρτύρων,
– καθώς και μέσω της διαδρομής οδός Έβανς – Λ. Νικ. Πλαστήρα – Κομμένο Πεντένι – Γεωργιάδη.

• Η κάθοδος της Λεωφόρου Δημοκρατίας προς το κέντρο Ηρακλείου θα είναι ανοικτή, με κατεύθυνση προς Καπετανάκειο – Ανθεμίου – Αρχιμήδους – Τίτου Γεωργιάδη – Λ. Ικάρου.

• Η Λ. Ικάρου με κατεύθυνση προς το κέντρο θα είναι ανοικτή, με υποχρεωτική πορεία προς Δουκώς Μποφώρ και στη συνέχεια είτε μέσω Επιμενίδου είτε μέσω Λ. Νεάρχου, με κατεύθυνση υποχρεωτικά προς το Λιμάνι.

• Οι πολίτες που βρίσκονται στα δυτικά προάστια (ενδεικτικά: Καμίνια, Θέρισος, Δειλινά) και επιθυμούν να μετακινηθούν προς τα ανατολικά προάστια (ενδεικτικά: Λιμάνι, Πατέλες, Πόρος, Κηπούπολη, Αϊ Γιάννης, Κατσαμπάς, Ν. Αλικαρνασσός), παρακαλούνται να χρησιμοποιούν:
– είτε την Εθνική Οδό (ΒΟΑΚ),
– είτε τη Λ. 62 Μαρτύρων και μέσω του πεταλοειδούς της Λ. Μίνωος – ΕΟΚ – Βασιλείου Σμπώκου.
Αντίστοιχα, όσοι βρίσκονται στη Χανιόπορτα μπορούν να μετακινηθούν μέσω της διαδρομής Θέρισος – Λ. Μίνωος – ΕΟΚ – Βασιλείου Σμπώκου.

• Η παραλιακή Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου, από τη συμβολή της με την οδό Μίνωος (συγκρότημα TALOS PLAZA) με κατεύθυνση προς το Λιμάνι, θα είναι κλειστή.

• Το ρεύμα κυκλοφορίας της παραλιακής Λ. Νεάρχου, από το Λιμάνι προς Κούλε, θα είναι κλειστό.

Παρακαλούνται οι πολίτες για την κατανόηση και τη συμμόρφωσή τους με τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους.

Επισυνάπτεται χάρτης του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι αγώνες δρόμου «RUN GREECE 2026». Με κίτρινο χρώμα επισημαίνονται οι οδοί που θα χρησιμοποιηθούν από τους δρομείς.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

