SOS από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου για τον καιρό της Κυριακής

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται την Κυριακή 29 Μαρτίου, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης της Ε.Μ.Υ.

Για την περιοχή των Κυκλάδων και της Κρήτης προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση αργότερα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι λιμενικές αρχές απευθύνουν σαφείς συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από την ένταση των ανέμων.

Παράλληλα, καλούνται τα επαγγελματικά αλιευτικά, τα πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τη διάρκεια ισχύος των φαινομένων, ενώ ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά μέσα και εθελοντικές ομάδες τίθενται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ήδη ενεργοποιήσει το σύνολο του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων, τόσο πλωτών όσο και χερσαίων, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, καλώντας τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν τακτικά τις σχετικές οδηγίες προς το κοινό.