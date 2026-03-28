ΗΡΑΚΛΕΙΟ

SOS από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου για τον καιρό της Κυριακής

Από: Team Πολ. Κρήτης

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται την Κυριακή 29 Μαρτίου, σύμφωνα με το δελτίο πρόγνωσης της Ε.Μ.Υ.

Για την περιοχή των Κυκλάδων και της Κρήτης προβλέπονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στην Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες έως το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί – βορειοδυτικοί εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση αργότερα μέσα στην ημέρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Οι λιμενικές αρχές απευθύνουν σαφείς συστάσεις προς τους ιδιοκτήτες σκαφών να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς πρόσδεσης, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα από την ένταση των ανέμων.

Παράλληλα, καλούνται τα επαγγελματικά αλιευτικά, τα πλοία αναψυχής και τα μικρά σκάφη να αποφύγουν τη δραστηριοποίησή τους κατά τη διάρκεια ισχύος των φαινομένων, ενώ ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά μέσα και εθελοντικές ομάδες τίθενται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον χρειαστεί.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει ήδη ενεργοποιήσει το σύνολο του προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων, τόσο πλωτών όσο και χερσαίων, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών, καλώντας τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να μεταδίδουν τακτικά τις σχετικές οδηγίες προς το κοινό.

Ηράκλειο:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο 29.03.2026 λόγω...

0
Διευκρινιστικές οδηγίες προς τους οδηγούς Λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για αρπαγή ανήλικης

0
Συνελήφθη χθες (27.03.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού...

Ηράκλειο:Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο 29.03.2026 λόγω...

0
Διευκρινιστικές οδηγίες προς τους οδηγούς Λόγω των έκτακτων κυκλοφοριακών...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για αρπαγή ανήλικης

0
Συνελήφθη χθες (27.03.2026) το μεσημέρι από αστυνομικούς του Αστυνομικού...
Popular

More like this
Related

Συγχαρητήριο μήνυμα Δημάρχου Αγίου Νικολάου για την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Μανώλης Μενεγάκης: Ο νέος Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ....

Δήλωση Προέδρου Επιμελητηρίου Χανίων για την ενθρόνιση του νέου Επισκόπου Κυδωνιάς και Αποκορώνου Τίτου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Άξιος ο Επίσκοπος Κυδωνίας και Αποκορώνου, Τίτος «Εἴ τις θέλει...

Ομιλία Χάρη Δούκα στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
28 Μαρτίου 2026 Ομιλία Χάρη Δούκα στο 4ο Συνέδριο του...

Fuel Pass 2026: Μεγάλη απάτη με ψεύτικα SMS για την επιδότηση καυσίμων – Μην ανοίξετε το link

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Aναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing σε πολίτες...

